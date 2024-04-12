Дольщикам первых домов волноваться не о чем? Посмотрели, как сейчас строится Северный берег

Впрочем, завидная часть людей призывает не беспокоиться. Мол, то, что строят, точно достроят, а дальше − видно будет. Вот несколько примеров сообщений из чатов, посвященных СБ:

- На мой взгляд, дольщикам первых домов волноваться не о чем. Разве что тем, кто покупал квартиры в качестве инвестиции, ведь перепродавать квадраты в условиях неопределенности − не очень выгодное занятие.

- Звонил в клиентскую службу, там говорят, что застройщик строит все в штатном режиме, менять ничего не планирует и все сделает, как обещал. Что будет, если новый инвестор захочет поменять проект и строить небоскребы – ответить не могут.

- То, поменяется ли концепция застройки, будет зависеть от того, в чьи руки этот проект попадет. Скорее всего, то, что строится, таким и останется. Парк, естественно, никто сносить не будет, но получить по соседству высотки с плотной застройкой − вполне вероятно. Просто конкретно эти первые дома будут как есть, а остальное уже как захотят.