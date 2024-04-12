|
Дольщикам первых домов волноваться не о чем? Посмотрели, как сейчас строится Северный берег
12.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Одной из самых громких новостей этой недели стала возможная
Нашу экскурсию в строящийся Северный берег мы решили начать со стороны района Новинок. Неожиданно жаркое апрельское солнце, горы песка и теплый ветер (говорят, из самой Сахары) придали нашей прогулке некоторый отпускной вайб. Казалось, что на горизонте скоро покажется не Цнянка, а настоящее море. Да, и строящийся «берег» в яркий полдень выглядел совсем не северным, а вполне себе южным.
Однако наша радость от бодрого шага по свежей плитке длится недолго. Покрытие прерывается, и некоторую часть пути нам приходиться топать по песку. Отметим, что возможно, мы выбрали менее готовую к эксплуатации дорогу. Параллельным с нами курсом шла еще одна трасса с более законченным видом – там даже круговые развязки уже сделаны.
То, что мы видим перед собой – первые «Парклэнды». Всего их четыре. Эти семиэтажки начали строить в прошлом году и половину из них должны были сдать в феврале. Небольшая задержка, конечно, не порадовала дольщиков, но ожидание длиной всего в два месяца в минских реалиях – это практически ничего. Тем более, уже в начале апреля застройщик отчитался – два дома официально сданы в эксплуатацию.
Как так, удивитесь вы (и мы тоже), вроде здания еще не выглядят готовыми? Если вы не знали, то это – нормальная практика для Минска. Точно также сдаются многие другие новостройки. Покраску фасадов и благоустройство двора строители отложили на более благоприятное по погоде время. Ну а так как все необходимые формальные процедуры, сопутствующие сдаче здания, обычно длятся 1-2 месяца, к моменту передачи дольщикам ключей все уже будет готово.
Что ж, по направлению к воде и парку будем двигаться и мы. Отметим, что добраться до самого нового минского парка не так уж просто. Да, жители Новинок, Цны, Сельхопоселка, а также Зеленого луга, наверняка приходят сюда пешком или приезжают на велосипедах. Но вот всем остальным пока приходится крутиться по временным грунтовым дорогам.
В Lakeside Park в будний солнечный день – просто замечательно. Можно побродить по дорожкам, покачаться на многочисленных качелях, выпить кофе в кафешках-домиках или просто помедитировать на воду. Поторопитесь – в выходные ситуация с количеством детей, самокатов и собак на квадратный метр парка предсказуемо изменится.
Замечаем довольно активное строительство на первой линии. Тут одновременно возводятся сразу несколько домов. Квартиры в них точно будут смотреть в сторону водохранилища. Не знаем, будет ли видно воду с первых этажей, но с последних обзор вероятно будет впечатляющим. Правда, приобрести жилье в этих домах можно будет только после окончания стройки – девелопер
В то время как стройка Северного берега идет своим чередом, в чатах, посвященных проекту, кипят нешуточные страсти. Конечно, больше всего люди обсуждают возможную смену инвестора проекта. Особенно часто звучит мысль, что проект Северного берега возьмет под свое крыло застройщик Минск Мира. Аргументов у адептов этой теории много. Главный – территория бывшего аэропорта уже освоена, так почему бы сербской компании не переключить все свои мощности на СБ.
Впрочем, завидная часть людей призывает не беспокоиться. Мол, то, что строят, точно достроят, а дальше − видно будет. Вот несколько примеров сообщений из чатов, посвященных СБ:
- На мой взгляд, дольщикам первых домов волноваться не о чем. Разве что тем, кто покупал квартиры в качестве инвестиции, ведь перепродавать квадраты в условиях неопределенности − не очень выгодное занятие.
- Звонил в клиентскую службу, там говорят, что застройщик строит все в штатном режиме, менять ничего не планирует и все сделает, как обещал. Что будет, если новый инвестор захочет поменять проект и строить небоскребы – ответить не могут.
- То, поменяется ли концепция застройки, будет зависеть от того, в чьи руки этот проект попадет. Скорее всего, то, что строится, таким и останется. Парк, естественно, никто сносить не будет, но получить по соседству высотки с плотной застройкой − вполне вероятно. Просто конкретно эти первые дома будут как есть, а остальное уже как захотят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из самых громких новостей этой недели стала возможная смена инвестора проекта Северный берег. Пока никаких официальных комментариев по этому поводу не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)