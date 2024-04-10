А это вообще законно? Разбираемся, как на вторичке появляются квартиры от очередников

Источник материала: realt.by

Мы часто пишем о выставленных на продажу квартирах в свежих новостройках для очередников. К примеру, рассказывали о квартирах на Ангарской, рассматривали варианты в новеньком доме на Червякова, оценивали однушки для нуждающихся в Лошице. При этом если с продажей квартир в обычных новостройках все понятно (кто рискнул вложиться в котлован, тот и заработал на финише), то появление на вторичке квартир в домах для нуждающихся порой вызывает вопросы. Мол, как же так, человек построился по сниженным ценам, а сразу после сдачи дома выставил квартиру на продажу по рыночной стоимости! Это вообще законно? Об этом мы решили поговорить с нашими экспертами.

Отдельный случай – продажа квартиры с использованием льготного кредита. При таком варианте необходимо учитывать определенные требования законодательства. Так, льготной квартирой можно распорядиться только после досрочного погашения этого кредита и при наличии положительного решения исполкома. Для того чтобы исполком дал такое разрешение, соответственно, должны быть основания. Среди них − переезд в другую местность, расторжение брака, смерть кредитополучателя, улучшение жилищных условий. Если продавец подпадает под эти условия, то он может продать квартиру, купленную с использованием льготного кредита, не дожидаясь положенных 5 лет.

С точки зрения покупателя, вообще не принципиально, каким образом квартира попала в собственность продавцу. Самое главное, чтобы он был легальным − купля-продажа, наследство, дарение, строительство. То есть, если квартира поступила к продавцу легально (а не каким-то криминальным способом), то продажа квартиры в новостройке от очередника ничем не будет отличаться от любой другой продажи. Конечно, если на квартиру не наложен запрет или арест.

То есть, сама по себе продажа квартир, которые построены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, не является противоправным действием или каким-то мошенничеством. Ведь посудите сами, люди на очереди порой стоят достаточно долго. И в процессе пути, что называется, «собачка могла подрасти». То есть, у собственника за время стройки мог измениться состав семьи или в целом, планы на жизнь. Кто-то решил, что будет жить за городом, у кого-то родились или уже выросли дети, кто-то за время стройки передумал по поводу района. Ситуации у людей могут быть абсолютно разными, и соответственно, построив квартиру, они решают ее продать. Ничего в этом сверхъестественного нет.

− Начнем с того, что любой человек, имея в собственности недвижимость, имеет право ею распорядиться наилучшим для себя образом. Либо пользоваться этой квартирой, либо продать, если она его по каким-то параметрам не устраивает.

«Жирный плюс в том, что дома для нуждающихся всегда сдаются с черновой (а то и с чистовой) отделкой»

Оксана говорит, что спрос на квартиры, которые строятся госзастройщиками (УКСами, МАПИДом, Минскстроем и т.д) для очередников, нельзя выделить в какую-то отдельную категорию. Сейчас, по ее словам, в Минске пользуются спросом все квартиры, особенно если их цена выгодно отличается от конкурентов.

– Если сравнивать качество строительства от частных застройщиков и, к примеру, УКСов, то особой разницы не будет. Да, частные застройщики могут сделать какое-то интересное благоустройство или предложить дольщикам какие-то плюшки, но при этом и цена у частников, скорее всего, будет выше. При этом дома от госзастройщиков также могут быть интересными по наполнению, построенными по индивидуальным проектам. Так, если брать планировки, то сейчас госзастройщики уже пошли в сторону актуальных квартир. Многие предлагают студии, евродвушки и евротрешки, где кухни, объединены с гостиными.

И конечно, жирный плюс в том, что дома для нуждающихся всегда сдаются с черновой (а то и с чистовой) отделкой. Такого, что у вас в квартире нет ни стен, ни черновой отделки, ни унитаза, а только провода при входе торчат, тут не бывает. В домах от госов, как минимум, будут разведены электрические сети, будет штукатурка и так далее.

Если же мы говорим про квартиры с социальной отделкой (где сразу есть обои, линолеум и плита на кухне), то они тоже нередко попадают на вторичный рынок. И я скажу, что это − очень хороший объект для последующей аренды. То есть, такие квартиры можно рассматривать в качестве инвестиции и сразу же после покупки сдавать. Так как жилье уже полностью готово к проживанию, никаких вложений в него не понадобится. Можно сразу заселять квартирантов.

В целом, вопрос, для кого строился тот или иной дом (для очередников или для всех желающих) интересует покупателей не в самую первую очередь. Обычно на первый план выходит район, планировка, цена, инфраструктура. Единственное, что у нас в обществе еще остается – это некая предвзятость в отношении многодетных семей. Некоторые покупатели волнуются, что в таких домах может быть более шумно, неаккуратно в подъездах или слишком тесно на детской площадке. Такой момент порой проскальзывает.

При этом за квартирами, к примеру, в новостройке на Жуковского от Минскстроя (а там строились как многодетные семьи, так и обычные очередники) в свое время, можно сказать, охотились. Повышенное внимание к этому дому объясняется его удачным расположением. Рядом – метро, но при этом – тихое место, не такая плотная застройка как в Минск Мире, сложившаяся инфраструктура. К тому же, это не панельный дом, а каркасник с интересными планировками. Так что, все в первую очередь зависит от дома, а не от того, для кого он строился.