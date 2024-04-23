К концу года начнем третий и четвертый «корабли». В УКС «Запад» рассказали о перспективах ЖК на Семашко

Что касается ввода дома в эксплуатацию, то он запланирован на третий квартал текущего года.

Кроме того, в УКС «Запад» отмечают, что уже началось строительство следующего «Корабля» − жилого дома № 3.2. Тут в настоящий момент выполнена отрывка котлована, проводится пробная забивка свай испытания грунтов.

Строительство третьего и четвертого «Кораблей», замыкающих первую линию жилого комплекса, также не за горами − к их возведению планируется приступить уже в конце текущего года.