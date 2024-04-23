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К концу года начнем третий и четвертый «корабли». В УКС «Запад» рассказали о перспективах ЖК на Семашко
23.04.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера мы
Так, государственное предприятие «Управление капитального строительства Запад» сообщает, что в настоящее время осуществляется строительство жилого дома «Корабль» № 3.1. По первой секции завершено армирование стен 5-го этажа, ведется бетонирование стен 5-го этажа первой-второй секций. По третьей секции выполнены работы по устройству стяжек, оштукатуриванию стен, установке окон и остеклению лоджий, установке радиаторов отопления, завершен монтаж лифта, выполнены работы по прокладке сетей связи, водоснабжения и канализации, завершены черновые электромонтажные работы. Ведутся работы по облицовке ступеней лестницы керамической плиткой, укладке плитки в местах общего пользования, установке дверей, устройству вентилируемого фасада.
Что касается ввода дома в эксплуатацию, то он запланирован на третий квартал текущего года.
Кроме того, в УКС «Запад» отмечают, что уже началось строительство следующего «Корабля» − жилого дома № 3.2. Тут в настоящий момент выполнена отрывка котлована, проводится пробная забивка свай испытания грунтов.
Строительство третьего и четвертого «Кораблей», замыкающих первую линию жилого комплекса, также не за горами − к их возведению планируется приступить уже в конце текущего года.
Напомним, что в первом «Корабле» будет 8 этажей и 88 квартир. В настоящий момент свободного жилья в строящемся доме нет: все квартиры в многоэтажке уже давно разобраны дольщиками. Жилье тут приобретали как все желающие, так и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Стоимость метра в доме варьировалась от 2510 до 3150 рублей.
Жилье в доме-корабле будут сдавать с черновой отделкой: штукатуркой стен и стяжкой на полу. Также в квартирах выполнят разводку электрики, установят унитазы, нагревательные приборы (стальные панельные радиаторы) и счетчики учета горячего и холодного водоснабжения.
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К концу года начнем третий и четвертый «корабли». В УКС «Запад» рассказали о перспективах ЖК на Семашко
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