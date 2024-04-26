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Удобства на даче: сколько стоят и как устроены уличные туалеты, в которые не страшно зайти

26.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Казалось бы, 21 век на дворе, и уличные туалеты атавизм, но факт остается фактом – большинство бюджетных дач и деревенских домов продаются без современных санузлов. И даже если в планах модернизация, то на первое время все равно понадобится уличный туалет. Эти «малые архитектурные формы» до сих пор востребованы, их производят и продают. Причем, ассортимент широкий: от самых простых кабин с дыркой в полу, до версий, в комплектации которых могут быть аналог унитаза, умывальники, свет, вентиляция. Рассмотрим несколько вариантов и узнаем их стоимость.


Фото: zms-vl.ru

Самый простой и распространенный вид уличного туалета представляет собой сбитую из досок кабинку с дверью и дыркой в полу над ямой. Их еще называют «скворечник». Конструкция элементарная, можно сказать, классика. 

Впрочем, есть вариации – туалет-шалаш, туалет-теремок. 

Стоимость готовых вариантов зависит от размеров и применяемых материалов.  



Например, на торговой площадке «Лесной домик» дощатый «скворечник» можно найти за 420 рублей. В комплекте, правда, нет крыши. Вариант под ключ (окрашен и с кровлей)  на этой же площадке стоит 750 рублей


Туалеты от лесхозов за 420 и 750 рублей

А вот туалетная кабина, которую можно купить за 540 рублей. Ее размеры – 1х1 метр в основании, 2,2 м в высоту. Сбита из вагонки, крыша односкатная (ондулин), дверь деревянная. Внутри — деревянный пьедестал (его еще называют «сундук») с отверстием (на нем сидят). Крышка пьедестала открывается как крышка сундука, подходит для установки различных емкостей и для туалетов с выгребными ямами. 


Фото: plotnikbel.by


Фото: santreyd.ru


Можно без пьедестала – просто ровный деревянный пол с дыркой. В таких случаях докупается пластиковый аналог унитаза, который называется ведро-«туалет» с крышкой и без дна. Изделие крепится к полу, стоит 40-60 рублей.



Фото: plotnikbel.by

Деревянные части туалетов, как правило, обработаны антисептиком, покраска – за отдельную плату.

В продаже можно найти туалетные кабины больших размеров, со встроенными окнами, двускатной крышей, из профилированного или оцилиндрованного бруса, с декоративными элементами. Соответственно, цена выше – 600-900 рублей, а некоторые изделия стоят дороже – до двух тысяч рублей. 





Если строение сделано с дополнительным помещением под душ, дровник или хозблок, то ценник резко поднимается – такие варианты часто стоят дороже 3 тысяч рублей. 



Фото: design-homes.ru


Впрочем, размеры и конфигурация уличного туалета – дело второстепенное. Более насущный вопрос – как сделать его заведением, в которое можно зайти, не зажимая нос. 

Если под туалетом будет обычная выгребная яма, то будут и запахи, и мухи. Производители деревянных туалетов часто предлагают опцию в виде железной бочки на 200 литров, которая закапывается в землю под кабиной. За нее попросят 30-50 рублей.  Такой вариант хорош на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Правда, бочка со временем заполнится и ее придется чистить – вручную или вызывать ассенизатора. 



Фото: santreyd.ru

Если уровень грунтовых вод позволяет, а участок не подтапливается весной, то выгребную яму можно сделать более объемной, в виде бетонного колодца – больше объем, реже очистка.

А что с запахами? Для их устранения или хотя бы минимизации, нужна вентиляция. Система простая – на задней внешней стенке туалета устанавливается пластиковая труба диаметром 110 мм (она должна выступать над поверхностью крыши). На вверх трубы прикрепляется насадка-дефлектор. Нижняя часть трубы заводится в выгребную яму. 


Фото: na-dache.pro

Популярный дачный вариант – торфяные биотуалеты. По форме и эргономике они схожи со стационарным городским унитазом. Состоят из верхнего контейнера (аналог сливного бачка), в который загружаются сухой торф, и нижнего контейнера, на который, собственно, устанавливают сиденье унитаза с крышкой. Оба контейнера заключены в корпус из прочного пластика, устойчивого к агрессивной «химии» и минусовым температурам.


Фото: pvkshop.ru


Нижняя емкость служит для хранения отходов. Ее объем варьируется в пределах 44–230 литров, но в продаже мы нашли варианты с максимальным объемом в 140 литров. Производители для удобства эксплуатации  оснащают контейнеры колесиками и ручками, благодаря чему его проще транспортировать к месту утилизации содержимого – например, к компостной яме. Рекомендуется добавлять компостные ускорители - они не только ускоряют расщепление отходов и значительно уменьшают их объем, но и способствуют обеззараживанию биомассы. Опорожнять нижний биотуалет придется 1–3 раза за сезон. 



Фото: na-dache.pro


Для удаления жидкой фракции из нижней емкости имеется дренажный шланг. Кроме этого, биотуалет оснащается вентиляционной трубой высотой 3–4 м. Через нее отводятся неприятные запахи. Кстати, существуют модели с вентилятором, который обеспечивает лучшую тягу. 

Стоимость устройств, рассчитанных на семью из 2-3 человек – от 250 рублей. Биотулеты с большим контейнером, для 4 и более человек, стоят от 530 рублей. 

Пластиковые туалеты, с которыми сталкивался любой посетитель мероприятий на свежем воздухе, тоже подходят для использования на даче или в деревне.


Фото: santreyd.ru


Это комплексное решение – кабина оснащается накопительной емкостью на 250 литров, вентиляцией, рукомойником, держателем бумаги, вешалкой и автономным ночным светильником (опция). Внутрь бака перед началом эксплуатации заливается специальная жидкость, которая обеспечивает быстрое разложение отходов и устраняет неприятный запах. Устанавливать же кабину нужно поближе к месту, к которому может добраться машина ассенизатора.

Стоимость же таких туалетов начинается с 1100 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Казалось бы, 21 век на дворе, и уличные туалеты атавизм, но факт остается фактом – большинство бюджетных дач и деревенских домов продаются без современных санузлов....
 
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