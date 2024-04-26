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Удобства на даче: сколько стоят и как устроены уличные туалеты, в которые не страшно зайти
26.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Казалось бы, 21 век на дворе, и уличные туалеты атавизм, но факт остается фактом – большинство бюджетных дач и деревенских домов продаются без современных санузлов. И даже если в планах модернизация, то на первое время все равно понадобится уличный туалет. Эти «малые архитектурные формы» до сих пор востребованы, их производят и продают. Причем, ассортимент широкий: от самых простых кабин с дыркой в полу, до версий, в комплектации которых могут быть аналог унитаза, умывальники, свет, вентиляция. Рассмотрим несколько вариантов и узнаем их стоимость.
Самый простой и распространенный вид уличного туалета представляет собой сбитую из досок кабинку с дверью и дыркой в полу над ямой. Их еще называют «скворечник». Конструкция элементарная, можно сказать, классика.
Впрочем, есть вариации – туалет-шалаш, туалет-теремок.
Стоимость готовых вариантов зависит от размеров и применяемых материалов.
А вот туалетная кабина, которую можно купить за 540 рублей. Ее размеры – 1х1 метр в основании, 2,2 м в высоту. Сбита из вагонки, крыша односкатная (ондулин), дверь деревянная. Внутри — деревянный пьедестал (его еще называют «сундук») с отверстием (на нем сидят). Крышка пьедестала открывается как крышка сундука, подходит для установки различных емкостей и для туалетов с выгребными ямами.
Деревянные части туалетов, как правило, обработаны антисептиком, покраска – за отдельную плату.
В продаже можно найти туалетные кабины больших размеров, со встроенными окнами, двускатной крышей, из профилированного или оцилиндрованного бруса, с декоративными элементами. Соответственно, цена выше – 600-900 рублей, а некоторые изделия стоят дороже – до двух тысяч рублей.
Впрочем, размеры и конфигурация уличного туалета – дело второстепенное. Более насущный вопрос – как сделать его заведением, в которое можно зайти, не зажимая нос.
Если под туалетом будет обычная выгребная яма, то будут и запахи, и мухи. Производители деревянных туалетов часто предлагают опцию в виде железной бочки на 200 литров, которая закапывается в землю под кабиной. За нее попросят 30-50 рублей. Такой вариант хорош на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Правда, бочка со временем заполнится и ее придется чистить – вручную или вызывать ассенизатора.
Если уровень грунтовых вод позволяет, а участок не подтапливается весной, то выгребную яму можно сделать более объемной, в виде бетонного колодца – больше объем, реже очистка.
А что с запахами? Для их устранения или хотя бы минимизации, нужна вентиляция. Система простая – на задней внешней стенке туалета устанавливается пластиковая труба диаметром 110 мм (она должна выступать над поверхностью крыши). На вверх трубы прикрепляется насадка-дефлектор. Нижняя часть трубы заводится в выгребную яму.
Популярный дачный вариант – торфяные биотуалеты. По форме и эргономике они схожи со стационарным городским унитазом. Состоят из верхнего контейнера (аналог сливного бачка), в который загружаются сухой торф, и нижнего контейнера, на который, собственно, устанавливают сиденье унитаза с крышкой. Оба контейнера заключены в корпус из прочного пластика, устойчивого к агрессивной «химии» и минусовым температурам.
Нижняя емкость служит для хранения отходов. Ее объем варьируется в пределах 44–230 литров, но в продаже мы нашли варианты с максимальным объемом в 140 литров. Производители для удобства эксплуатации оснащают контейнеры колесиками и ручками, благодаря чему его проще транспортировать к месту утилизации содержимого – например, к компостной яме. Рекомендуется добавлять компостные ускорители - они не только ускоряют расщепление отходов и значительно уменьшают их объем, но и способствуют обеззараживанию биомассы. Опорожнять нижний биотуалет придется 1–3 раза за сезон.
Для удаления жидкой фракции из нижней емкости имеется дренажный шланг. Кроме этого, биотуалет оснащается вентиляционной трубой высотой 3–4 м. Через нее отводятся неприятные запахи. Кстати, существуют модели с вентилятором, который обеспечивает лучшую тягу.
Стоимость устройств, рассчитанных на семью из 2-3 человек – от 250 рублей. Биотулеты с большим контейнером, для 4 и более человек, стоят от 530 рублей.
Пластиковые туалеты, с которыми сталкивался любой посетитель мероприятий на свежем воздухе, тоже подходят для использования на даче или в деревне.
Это комплексное решение – кабина оснащается накопительной емкостью на 250 литров, вентиляцией, рукомойником, держателем бумаги, вешалкой и автономным ночным светильником (опция). Внутрь бака перед началом эксплуатации заливается специальная жидкость, которая обеспечивает быстрое разложение отходов и устраняет неприятный запах. Устанавливать же кабину нужно поближе к месту, к которому может добраться машина ассенизатора.
Стоимость же таких туалетов начинается с 1100 рублей.
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Казалось бы, 21 век на дворе, и уличные туалеты атавизм, но факт остается фактом – большинство бюджетных дач и деревенских домов продаются без современных санузлов....
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