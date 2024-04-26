Удобства на даче: сколько стоят и как устроены уличные туалеты, в которые не страшно зайти

Для удаления жидкой фракции из нижней емкости имеется дренажный шланг. Кроме этого, биотуалет оснащается вентиляционной трубой высотой 3–4 м. Через нее отводятся неприятные запахи. Кстати, существуют модели с вентилятором, который обеспечивает лучшую тягу.

Стоимость устройств, рассчитанных на семью из 2-3 человек – от 250 рублей. Биотулеты с большим контейнером, для 4 и более человек, стоят от 530 рублей.

Пластиковые туалеты, с которыми сталкивался любой посетитель мероприятий на свежем воздухе, тоже подходят для использования на даче или в деревне.