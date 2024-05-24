С метром от 1340 долларов. В Минске презентовали АРТ-квартал с необычными квартирами

Открыла мероприятие начальник отдела маркетинга компании Екатерина Большакова. Она рассказала, как 10 лет назад в чистом поле компания «А-100 Девелопмент» начала строить Новую Боровую.

− Этот проект позиционировался, как место для активных, динамичных и жизнерадостных людей. Конечно, на пути наша команда сталкивалась с рядом трудностей. Никто не верил, что у нас все получится, но теперь спустя 10 лет мы видим, что построенный нами район стал любимым домом для большого количества людей.