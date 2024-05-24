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С метром от 1340 долларов. В Минске презентовали АРТ-квартал с необычными квартирами

24.05.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На месте стадиона «Заря», который когда-то мешал ревом мотоциклов первым жителям Новой Боровой, возведут жилые дома. Здесь появится АРТ-квартал. Презентация нового жилого массива прошла вчера в Минске. Гости узнали, как будут выглядеть новостройки, а также погрузились в мир живописи и вдохновения. Показываем, как это было.


Новый квартал представили в соответствующей обстановке – в галерее Арт Фабрика. Гости, которых призвали соблюдать дресс-код (белый, серый и розовый), стали частью большого перфоманса.


Открыла мероприятие начальник отдела маркетинга компании Екатерина Большакова. Она рассказала, как 10 лет назад в чистом поле компания «А-100 Девелопмент» начала строить Новую Боровую.

− Этот проект позиционировался, как место для активных, динамичных и жизнерадостных людей. Конечно, на пути наша команда сталкивалась с рядом трудностей. Никто не верил, что у нас все получится, но теперь спустя 10 лет мы видим, что построенный нами район стал любимым домом для большого количества людей.


Начиная с самых первых кварталов, Новая Боровая стала наполняться различными арт-инсталляциями. Многие из них за это время стали символами района – так, желтый жираф, воздушный шар или самолетики стали важной частью Новой Боровой. Тема искусства будет продолжена и в новом квартале.


О том, каким будет АРТ-квартал, собравшимся рассказал архитектор Новой Боровой Андрей Турубчук.

− Новый квартал гармонично объединит в себе комфортную среду и современную архитектуру. Это квартал, где жители смогут каждый день сталкиваться с творчеством и отлично проводить время. Это − поистине уникальное место, позволяющее привнести творчество в повседневную жизнь и мотивировать людей к развитию своих талантов. Здесь даже здание паркинга украшает инсталляция в виде банки с краской, которая «стекает» по фасаду и попадает на детскую площадку.



АРТ-квартал займет участок площадью 13,55 га между улицами Небесной и Пилотной. Через весь квартал пройдет пешеходный бульвар. Вдоль него расположатся разнообразные общественные площадки − театральный сквер с озеленением и небольшой сценой, детская площадка «Живопись», музыкальный лабиринт, стрит-площадка со скейтпарком и большая зона для выгула собак.

Всего в новом квартале возведут шесть групп домов. Каждая из них будет названа в честь определенного течения в искусстве. Так, первый дом под номером 1.1 разместится в группе «Кубизм», а после него строители приступят к группам «Минимализм» и «Поп-арт».


Первым тут построят монолитный дом переменной этажности (от 5 до 8 этажей). В нем будут квартиры от 37 до 151 квадратного метра. Жилье будет предлагаться без отделки.


Из интересненького – двухуровневые квартиры с отдельным входом со стороны улицы, квартиры с оранжереями на крыше, двухэтажные квартиры с террасами-патио.  


Сколько тут будут стоить квартиры?

Цены за квадрат в квартале будут начинаться от 1343 долларов. То есть, самая дешевая квартира обойдется в 59,4 тысячи долларов.

Тема кубизма найдет свое отражение в оформлении не только фасадов, но и подъездов. В них используют лаконичные цвета, геометрические светильники и другие декоративные элементы. В подъездах по традиции разместят лапомойки и колясочные.


Во дворе первого дома обустроят игровую площадку для детей дошкольного возраста, событийную площадь с навесом, мини-огородики, беседки для барбекю или уличного офиса. Территорию украсят необычные скульптуры зверей в стиле кубизма. Кстати, в новом квартале предусмотрено подземное мусорохранение.

Первый дом нового АРТ-квартала планируют сдать в начале 2026 года.


После официальной части гостей вечера ждали разнообразные арт-развлечения. Каждый желающий мог почувствовать себя художником и поучаствовать в той или иной активности.




 
Теги: Минск
 
 
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На месте стадиона «Заря», который когда-то мешал ревом мотоциклов первым жителям Новой Боровой, возведут жилые дома. Здесь появится АРТ-квартал. Презентация нового...
 
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