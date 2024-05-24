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С метром от 1340 долларов. В Минске презентовали АРТ-квартал с необычными квартирами
24.05.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На месте стадиона «Заря», который когда-то мешал ревом мотоциклов первым жителям Новой Боровой, возведут жилые дома. Здесь появится АРТ-квартал. Презентация нового жилого массива прошла вчера в Минске. Гости узнали, как будут выглядеть новостройки, а также погрузились в мир живописи и вдохновения. Показываем, как это было.
Открыла мероприятие начальник отдела маркетинга компании Екатерина Большакова. Она рассказала, как 10 лет назад в чистом поле компания «А-100 Девелопмент» начала строить Новую Боровую.
− Этот проект позиционировался, как место для активных, динамичных и жизнерадостных людей. Конечно, на пути наша команда сталкивалась с рядом трудностей. Никто не верил, что у нас все получится, но теперь спустя 10 лет мы видим, что построенный нами район стал любимым домом для большого количества людей.
О том, каким будет АРТ-квартал, собравшимся рассказал архитектор Новой Боровой Андрей Турубчук.
− Новый квартал гармонично объединит в себе комфортную среду и современную архитектуру. Это квартал, где жители смогут каждый день сталкиваться с творчеством и отлично проводить время. Это − поистине уникальное место, позволяющее привнести творчество в повседневную жизнь и мотивировать людей к развитию своих талантов. Здесь даже здание паркинга украшает инсталляция в виде банки с краской, которая «стекает» по фасаду и попадает на детскую площадку.
АРТ-квартал займет участок площадью 13,55 га между улицами Небесной и Пилотной. Через весь квартал пройдет пешеходный бульвар. Вдоль него расположатся разнообразные общественные площадки − театральный сквер с озеленением и небольшой сценой, детская площадка «Живопись», музыкальный лабиринт, стрит-площадка со скейтпарком и большая зона для выгула собак.
Сколько тут будут стоить квартиры?
Цены за квадрат в квартале будут начинаться от 1343 долларов. То есть, самая дешевая квартира обойдется в 59,4 тысячи долларов.
Тема кубизма найдет свое отражение в оформлении не только фасадов, но и подъездов. В них используют лаконичные цвета, геометрические светильники и другие декоративные элементы. В подъездах по традиции разместят лапомойки и колясочные.
Во дворе первого дома обустроят игровую площадку для детей дошкольного возраста, событийную площадь с навесом, мини-огородики, беседки для барбекю или уличного офиса. Территорию украсят необычные скульптуры зверей в стиле кубизма. Кстати, в новом квартале предусмотрено подземное мусорохранение.
Первый дом нового АРТ-квартала планируют сдать в начале 2026 года.
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На месте стадиона «Заря», который когда-то мешал ревом мотоциклов первым жителям Новой Боровой, возведут жилые дома. Здесь появится АРТ-квартал. Презентация нового...
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