Много зелени, молодое окружение, сады и школы. Ищем квартиру от застройщика для семьи

Источник материала: realt.by

Никита и Юлия — пара творческая и при этом внимательная к деталям. Наши герои уже начали изучать рынок недвижимости, их цель: переехать из вторичного жилья в новостройку. Паре важны не только квадратные метры. Им хочется жить с комфортом, в окружении природы, а еще — с удобными условиями для своего любимого питомца — кавалер-кинг-чарльз-спаниеля Голди. При поддержке ипотечной программы от МТБанка , а также с помощью директора агентства недвижимости АТБ Ивана Дубкова мы обсудили запросы современной молодой семьи и рассмотрели четыре жилых комплекса.

Запрос: переезд в более современное жилье с зелеными дворами и инфраструктурой

Юлия — режиссер театра, преподаватель театральных дисциплин. Она работает с детьми: обучает их сценической речи, актерскому мастерству. Никита развивается сразу в двух сферах. Наш герой работает в сфере продаж, а еще он основал собственный бренд одежды. Дизайнерские, высококачественные худи NARUKAVE — это творческое самовыражение Никиты, которое уже развилось в уверенный бизнес с доставкой по Беларуси и за рубежом.

Сейчас наши герои живут в микрорайоне Юго-Запад, в трехкомнатной квартире. Они любят свой зеленый двор и уют обжитого спальника. Инфраструктуры в районе им тоже хватает, школы и сады есть в шаговой доступности. Метро довольно близко, общественного транспорта много, парки для прогулок тоже рядом. В аккуратном, ухоженном Юго-Западе красиво и зимой, и летом. В большей степени паре всё нравится.

— Но нам бы хотелось переехать в более современное жилье. Хочется жить в квартире с актуальной планировкой, ходить через чистый и аккуратный подъезд, общаться с молодыми семьями. А еще мы столкнулись с довольно распространенной проблемой вторички — это шумные соседи. К сожалению, мы не можем с ними договориться. Думаем, что когда у нас появятся дети, им тоже будет непросто в такой атмосфере, — рассказывают герои. — Поэтому мы начали изучать рынок новостроек: думаем, что если переедем в более современный район, нам будет интереснее и комфортнее. Конечно, хочется найти место, где будет не меньше зелени, чем сейчас у нас во дворе. А еще мы будем заранее обращать внимание на доступность детских садов и школ.

Конечно, для покупки нового жилья нужно будет продать эту квартиру. Риэлтер с 27-летним опытом Иван Дубков рассказал, как подготовить вторичное жилье к продаже:

— Однозначно квартира должна быть чистая, светлая, без лишних вещей. В остальном всё индивидуально: что-то лучше оставить как есть, какой-то ремонт стоит подновить. В любом случае деньги, вложенные в легкую «косметику», не сделают квартиру намного дороже, но упростят ее продажу. То, что называют «бабушатник», но чистый и аккуратный, производит лучшее впечатление и продается легче и быстрее, чем квартира, в которой 20 лет назад сделали ремонт с приставкой «евро». Что касается процесса продажи, здесь стоит быть очень внимательными. Если вы находите реального покупателя, можно даже немного уступить ему в цене, чтобы не упустить вариант, который вы уже присмотрели взамен.