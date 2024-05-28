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Много зелени, молодое окружение, сады и школы. Ищем квартиру от застройщика для семьи
28.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Никита и Юлия — пара творческая и при этом внимательная к деталям. Наши герои уже начали изучать рынок недвижимости, их цель: переехать из вторичного жилья в новостройку. Паре важны не только квадратные метры. Им хочется жить с комфортом, в окружении природы, а еще — с удобными условиями для своего любимого питомца — кавалер-кинг-чарльз-спаниеля Голди. При поддержке
Запрос: переезд в более современное жилье с зелеными дворами и инфраструктурой
Юлия — режиссер театра, преподаватель театральных дисциплин. Она работает с детьми: обучает их сценической речи, актерскому мастерству. Никита развивается сразу в двух сферах. Наш герой работает в сфере продаж, а еще он основал собственный бренд одежды. Дизайнерские, высококачественные худи
Сейчас наши герои живут в микрорайоне Юго-Запад, в трехкомнатной квартире. Они любят свой зеленый двор и уют обжитого спальника. Инфраструктуры в районе им тоже хватает, школы и сады есть в шаговой доступности. Метро довольно близко, общественного транспорта много, парки для прогулок тоже рядом. В аккуратном, ухоженном Юго-Западе красиво и зимой, и летом. В большей степени паре всё нравится.
— Но нам бы хотелось переехать в более современное жилье. Хочется жить в квартире с актуальной планировкой, ходить через чистый и аккуратный подъезд, общаться с молодыми семьями. А еще мы столкнулись с довольно распространенной проблемой вторички — это шумные соседи. К сожалению, мы не можем с ними договориться. Думаем, что когда у нас появятся дети, им тоже будет непросто в такой атмосфере, — рассказывают герои. — Поэтому мы начали изучать рынок новостроек: думаем, что если переедем в более современный район, нам будет интереснее и комфортнее. Конечно, хочется найти место, где будет не меньше зелени, чем сейчас у нас во дворе. А еще мы будем заранее обращать внимание на доступность детских садов и школ.
Конечно, для покупки нового жилья нужно будет продать эту квартиру. Риэлтер с 27-летним опытом Иван Дубков рассказал, как подготовить вторичное жилье к продаже:
— Однозначно квартира должна быть чистая, светлая, без лишних вещей. В остальном всё индивидуально: что-то лучше оставить как есть, какой-то ремонт стоит подновить. В любом случае деньги, вложенные в легкую «косметику», не сделают квартиру намного дороже, но упростят ее продажу. То, что называют «бабушатник», но чистый и аккуратный, производит лучшее впечатление и продается легче и быстрее, чем квартира, в которой 20 лет назад сделали ремонт с приставкой «евро». Что касается процесса продажи, здесь стоит быть очень внимательными. Если вы находите реального покупателя, можно даже немного уступить ему в цене, чтобы не упустить вариант, который вы уже присмотрели взамен.
«Комфорт парк» и «Вершина»: два решения от проверенного застройщика
Мы решили начать с готового жилья. Комплекс «Комфорт парк» расположился в удобной для активной жизни локации, в границах улицы Тимирязева и бульвара Грибоедова. Отсюда легко добираться до всех частей города, рядом — детский сад, гимназия, школа, скверы и парки, торговые центры, насыщенные инфраструктурой кварталы.
Отличительная особенность комплекса в том, что здесь продается только готовое жилье. Перед покупкой можно изучить качество отделки, полюбоваться видами из окон, оценить благоустройство мест общего пользования, увидеть соседей. Ждать не придется — оформить договор и получить ключи вполне реально за один день.
У первых домов комплекса замечаем детскую площадку, вход на нее — только для жильцов. Также отмечаем инфраструктуру внутри комплекса: аптеку, зоосалон, салон красоты, пекарню, цветочный магазин. Парковки находятся под шлагбаумами, в огражденных дворах машин нет. Товарищество собственников тщательно следит за порядком, чистотой, за тем, чтобы элементы благоустройства и детские площадки оставались исправными.
В продаже — дома от 7 до 14 этажей. Входные группы — с дизайнерскими интерьерами, витражным панорамным остеклением, высокими потолками. Все квартиры в комплексе сделаны со свободной планировкой.
Смотрим варианты в самом малоэтажном доме — 7 этажей и 2 секции. Площади здесь — от 40,5 м² до 81 м².
Конечно, эта удобная локация для наших героев. Если они выберут жилье здесь, им хоть и придется переехать в другой район, но они сохранят много привычных для себя удобств: развитую инфраструктуру обжитых кварталов, доступность транспорта. Во дворах уже зелено и хорошо, а расположенные рядом скверы и парки идеально подходят для прогулок с питомцем.
Жилье сдается с черновой отделкой, свободными планировками. Площадь квартир — от 40 до 110 м². Также предусмотрены индивидуальные кладовые в подвалах, места на двухуровневом паркинге и машиноместа на плоскостных стоянках. В жилом комплексе будут закрытые дворовые территории без автомобилей, во дворах высадят деревья из питомников Беларуси и Германии, оборудуют спортивные и детские площадки. Для жителей будут работать бесшумные лифты, система видеонаблюдения по всему комплексу, биометрический контроль доступа.
Продажи в ЖК «Вершина» стартовали в апреле этого года.
«Северный берег»: жизнь на свежем воздухе с полноценной инфраструктурой
Наш следующий жилой комплекс — «Северный берег». Растущие рядом с Цнянским водохранилищем кварталы известны всем, кто ищет жилье в Минске. Застройщик начал свой проект в прошлом году, причем стартовал он с современного парка на берегу водоема. Аналогов в Минске нет. Здесь расположены и пирсы, и множество дорожек, и сцена, и арт-объекты. Есть зоны для детей, велодорожка.
Конечно, здесь понравилось и нашим героям, и их питомцу. Голдик едва дотерпел до остановки — псу очень хотелось поскорее выбежать на траву и побегать на свежем воздухе.
— Для нас очень важна возможность гулять на природе, нужны места, где мы можем отвязать Голдика с поводка и дать ему побегать. Конечно, понадобится и собачья площадка, — улыбаются герои. — А еще мы хотим, чтобы нас окружали дог-френдли магазины и заведения.
Гуляя, мы обсудили предложения застройщика ЖК «Северный берег». Сейчас для покупки доступны квартиры в нескольких домах. Есть хорошие варианты для молодой семьи: двух-, трех- и четырехкомнатные решения с эргономичными планировками. Можно выбрать жилье с видом на Центральный Сквер, на парк или озеро. Будущих новоселов ждет полноценная инфраструктура с парками, пешеходными улицами, кафе, магазинами.
Застройщик реализует проекты с комфортными местами общего пользования: современными лобби и этажными холлами, колясочными, лапомойками. Один из домов, которые недавно поступили в продажу, это «Эдэн». Он расположится в пешей доступности от набережной, рядом с супермаркетом, паркингом, в паре кварталов от детского сада. «Эдэн» — это вторая фаза строительства комплекса. Общие площади квартир здесь — от 36,37 м² до 156,47 м².
Выезжая из парка, видим растущие дома, а также впечатляющих размеров выставочный центр с «крыльями аиста» на крыше. Сразу становится понятно: это место с большими перспективами.
— Мы обязательно заглянем в офис продаж застройщика. Локация нам понравилась, интересно больше узнать о домах небольшой этажности, конечно, рассмотрим варианты с видом на природу, на водоем.
Зеленая гавань: концептуальные названия улиц и свои участки
Выезжаем на кольцевую, впереди у нас — прогулка по Зеленой гавани. Масштабная застройка уже заняла 50 гектаров, на них расположились 6-7-этажные ситихаусы, коттеджи, таунхаусы и лайнхаусы. Район постепенно развивается, пополняется инфраструктурой. Для жителей уже работают магазины, ресторан, салон красоты, в 2025 году откроется детский сад, в 2027 году — торговый центр. Заполняется Центральная площадь — там открыта кофейня, есть места для работы на свежем воздухе, амфитеатр, фонтан.
Юлия вспоминает, что она давно начала следить за проектами застройщика «А-100 Девелопмент». Изначально ей понравилась концепция Новой Боровой. О Зеленой гавани пара тоже много слышала, но еще ни разу в этот район не приезжала. Тем приятнее впечатлить их и поймать первые эмоции:
— Какие здесь названия! Кленовая аллея, Черничный проезд, Лавандовая улица — очень классно и атмосферно, — сразу замечает Юлия.
Вспоминая о соседях: в Зеленой гавани мы встретили несколько десятков человек. Мам с колясками, компании друзей, хозяев, которые приводили в порядок свои участки, готовясь к сезону гамаков, барбекю и спорта на свежем воздухе. По информации застройщика, к концу строительства здесь будет жить примерно 20 тысяч человек.
Смотрим коттеджи: наших героев особенно впечатляют минималистичные решения в светлых оттенках.
Обращаем внимание на таунхаусы. Сейчас в продажу от застройщика поступил таунхаус с общей площадью квартир 118/124 м², высотой потолков до 2,8 м, общей площадью прилегающих закрытых участков около 100 м². В каждой квартире — собственная котельная, в гостиных — панорамные окна.
Ситихаусы тоже есть в продаже: в новом квартале «Горный ручей» застройщик предлагает квартиры комфорт-класса площадью от 40 до 117 м², с высотой потолков 2,9 м и окнами с пониженной подоконной частью. А еще — уникальные форматы, такие как мансардные квартиры с высотой потолков до 5,76 м, квартиры с участками на первом этаже вместо террас с видом во двор, квартиры с собственными террасами на крыше, решения с гардеробными и хобби-комнатами.
— Мне очень нравятся варианты со своими участками, — говорит Юлия.
— А я, скорее, предпочел бы мансарду с доступом на крышу, — делится своим взглядом Никита.
Никита и Юлия сразу же ставят еще одну цель — если переезжать в Зеленую гавань, каждому из пары нужно купить по машине. Также сюда ездит «Яндекс.Такси», а еще в комплексе можно оставлять каршеринговые автомобили. В случае чего, конечно, подстрахует и маршрутка, которая ходит в Зеленую гавань практически каждый час. Мы встречаем ее, выезжая из комплекса. Напоследок любуемся свежим весенним лесом – и мчим в город.
Мы оставляем наших героев с их мыслями и впечатлениями. Возможно, Никита и Юлия еще не раз проедут по жилым комплексам Минска и пригорода, чтобы принять окончательное решение. Впереди у пары один из самых интересных этапов — выбор квартиры мечты!
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Никита и Юлия — пара творческая и при этом внимательная к деталям. Наши герои уже начали изучать рынок недвижимости, их цель: переехать из вторичного жилья в...
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