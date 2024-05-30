«Никаким единым комплексом тут давно не пахнет». Побывали в популярном ЖК Минска и узнали, чем недовольны его жители

Также мы пообщались с теми, кто уже живет в «Леваде». Отметим, что новоселы меньше говорят о внешних достоинствах комплекса (которые замечает каждый гость), а больше акцентируются на внутренних проблемах ЖК.

«Слышимость пока что, как в панельке»

Алексей:

− Мы с семьей купили большую квартиру в «Леваде» еще в прошлом году. Плюсы ЖК − удобная локация и малоэтажная застройка. По самой квартире после сдачи у меня были вопросы к ровности потолков, проводке (если хочешь правильно распределить нагрузку, ее надо переделывать) и плохой шумоизоляции (честно говоря, слышимость пока как в панельке). С окнами и балконом – тоже было не все в порядке: если хочешь получить идеал, то нужно самим что-то утеплять и менять.

Ну и, конечно, самый большой минус, на мой взгляд – это обслуживающая организация, которая некачественно выполняет свои обязанности. Сменить ее практически не реально, но и отдавать огромные деньги непонятно за что, тоже не хочется. Надо понимать, что мы здесь платим довольно большие суммы на содержание придомовой территории. Честно говоря, если бы не место, то я может присмотрелся и к какому-то другому ЖК.