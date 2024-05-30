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«Никаким единым комплексом тут давно не пахнет». Побывали в популярном ЖК Минска и узнали, чем недовольны его жители

30.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В эти теплые деньки мы решили прогуляться по жилому комплексу, на который сейчас засматриваются многие минчане. Надо сказать, что эти земли «вернулись к людям» только в 2018-м году, а раньше эту территорию у Свислочи занимала птицефабрика с тысячным поголовьем. Сейчас дома здесь строит компания «Айрон», и больше половины от запланированного уже возведено. Мы посмотрели на готовое и строящееся жилье, пообщались с местными жителями (спойлер – будут жалобы!) и узнали актуальную стоимость квартир. В общем, устраивайтесь поудобнее и читайте наш репортаж про ЖК «Левада».


Наша последняя большая прогулка в комплекс состоялась более года назад, и за это время «Левада» значительно выросла. Новостройки, которые в прошлом году еще только выветривали запах свежей отделки, теперь вовсю заселяются как жильцами, так и коммерческой инфраструктурой. А дома, которые в прошлом году едва показывались из котлована, уже радуют новыми фасадами и стильными клумбами.


Напомним, что стартовала стройка «Левады» в 2018-м году. Сегодня же тут в той или иной степени готовности находится 17 домов.


Мы начинаем сразу с новенького – с седьмой очереди. Эти четыре новостройки – совсем свежие. Тут пока еще идут строительные работы, но можно понять, что финиш близко.


Между домами уже устанавливают оборудование для детишек. Рядом с жилыми зданиями можно рассмотреть интересные фишки благоустройства – сухие каменные реки, лавочки-корабли и деревянные спортивные комплексы.



Здесь же рядом достраивается четырехэтажка восьмой очереди. Такие малоэтажные дома занимают всю первую линию, обращенную лицом к воде. Кстати, свободная квартира в этом доме всего одна, но о наличии жилья в продаже расскажем чуть ниже.




Напротив четырехэтажки растет восьмиэтажный дом на 11 подъездов. На сегодняшний день это, пожалуй, самое многоквартирное здание комплекса. Сейчас стройка почти достигла последнего этажа.



Переходим к домам, которые были построены раньше. На первых этажах тут можно заметить много разных бизнесов – есть и кофейни, и магазинчики, и салоны красоты. Ну а на въезде в комплекс работает большая «Санта».




В самих дворах в солнечный полдень – непривычно пусто. Возможно, далеко не все дома еще заселены. Объяснить другими причинами, почему все эти милые сооружения пустуют в хорошую погоду, просто невозможно.




Сколько тут стоят квартиры?

Сейчас у застройщика в продаже находится всего несколько домов (7.1, 8.1, 9.2). И сразу надо сказать, что большинство квартир в новостройках, которые готовятся к сдаче, уже нашли своих покупателей. Из остатков – жилье на нижних этажах по стоимости от 102 тысяч долларов (за эту сумму можно приобрести евротрешку площадью 66 квадратов) до 290 тысяч долларов (столько будет стоить четырехкомнатная квартира площадью 11 квадратов в новостройке рядом с рекой).


Единственная новостройка, в которой пока еще есть из чего выбрать, это – дом 9.2 на 11 подъездов. Цены на квартиры тут стартуют от 1600 долларов за метр. Это если брать обычные подъезды с видом на парковку или во двор. Что касается жилья, смотрящего в сторону Свислочи, то здесь метр вам посчитают уже по 1900-2000 долларов. Получается, что квартира в строящемся доме без отделки будет стоить как минимум 62 тысячи долларов (за такую стоимость можно приобрести 35-метровую однушку). Правда, дополнительно придется оплатить парковочное место – 5500 долларов.


Также мы пообщались с теми, кто уже живет в «Леваде». Отметим, что новоселы меньше говорят о внешних достоинствах комплекса (которые замечает каждый гость), а больше акцентируются на внутренних проблемах ЖК.

«Слышимость пока что, как в панельке»

Алексей:

− Мы с семьей купили большую квартиру в «Леваде» еще в прошлом году. Плюсы ЖК − удобная локация и малоэтажная застройка. По самой квартире после сдачи у меня были вопросы к ровности потолков, проводке (если хочешь правильно распределить нагрузку, ее надо переделывать) и плохой шумоизоляции (честно говоря, слышимость пока как в панельке). С окнами и балконом – тоже было не все в порядке: если хочешь получить идеал, то нужно самим что-то утеплять и менять.

Ну и, конечно, самый большой минус, на мой взгляд – это обслуживающая организация, которая некачественно выполняет свои обязанности. Сменить ее практически не реально, но и отдавать огромные деньги непонятно за что, тоже не хочется. Надо понимать, что мы здесь платим довольно большие суммы на содержание придомовой территории. Честно говоря, если бы не место, то я может присмотрелся и к какому-то другому ЖК.


«Большой плюс домов − наличие кладовки на нижнем уровне» 

Ольга:

− Я проживаю в «Леваде» три года и с каждым годом убеждаюсь, что это − мое место силы. Основной плюс ЖК − это конечно, локация. Ученые установили, что горожане, живущие рядом с парками, каналами, реками, любыми зелеными насаждениями, реже страдают от проблем с психическим здоровьем. Все это у нас в «Леваде» есть, а значит нам, жителям, повезло. Инфраструктура тут с каждым годом развивается – уже есть бизнес-центр с магазином «Санта», кафе, детские клубы, IT школа, салоны красоты, аптеки и другие коммерческие помещения. Мы с семьей стараемся посетить открытие каждого нового пространства!

А еще большой плюс домов в «Леваде» − наличие кладовки на нижнем уровне. Благодаря этому можно сохранить порядок в квартире и местах общего пользования. Среди минусов комплекса я бы назвала только обслуживающую организацию, к которой накопилось много вопросов.



«До хороших гипермаркетов надо ехать на транспорте»

Дмитрий:

− Самый большой плюс «Левады» для меня – река, природа и чистый воздух. Я обожаю гулять вдоль реки и делать пробежки. Также мне нравится ландшафтное озеленение, множество детских аттракционов. А еще здесь прямо у реки есть небольшое футбольное поле с воротами с сеткой, в своем детстве я даже не мечтал о таком. Также приветствую ограничение высоты домов в 9 этажей. Нравится мне и свойственный многим новостройкам контингент жильцов: тут много молодых, современных людей, а вот алкоголики и маргиналы полностью отсутствуют.

Из минусов я бы отметил некоторую обособленность ЖК и отсутствие рядом метро. До ближайших станций надо ехать минут 25 на общественном транспорте. До действительно хороших продуктовых гипермаркетов («Корона» в Замке, «Грин» в Арене или «Гиппо» в Галерее) также надо ехать на автомобиле или общественном транспорте. Еще минус в том, что рядом пока что нет ни школы, ни поликлиники. К сожалению, оставляет желать лучшего и обслуживающая организация. Все, что я могу про нее сказать – это безответственность, бездействие и жадность.


«Жирный минус − это обслуживающая организация»

Светлана:

− Мне наш район очень нравится, тут каждый месяц появляются какие-то новые заведения. После открытия БЦ и большого продуктового магазина мы, вообще, перестали выезжать из «Левады». Качество застройки − тоже на уровне, из неприятных моментов – слабый напор воды на последних этажах. Знаю, что в первой очереди люди жаловались, что у них повяли деревья, но в наших дворах – все хорошо, много зелени и есть, где посидеть с чашкой кофе или пообщаться с соседями. Также отмечу хорошее зонирование внутренних территорий: в одной части − детские площадки, а во второй – места, где можно побыть в тишине. Из минусов отмечу то, что никаким единым комплексом тут давно не пахнет: многие проезды закрыты и доступа у других домов к ним нет. Также одна из очередей закрыла доступ в свои дворы, а все остальные очереди в ответ забрали доступ у них.

Что касается парковок, то есть бесплатные гостевые места, но их естественно не хватает. Обещают начать продавать места в подземном паркинге, но, видимо, пока не распродадут наземные парковки, продажи не начнут. Также жирный минус − это обслуживающая организация. К качеству их работы претензии есть, без преувеличения, у всех новостроек. Один из домов с мая вообще отказался от их услуг!


Что тут продается на вторичке?

По сравнению с нашими прошлыми обзорами готовых квартир в комплексе стало гораздо больше. Теперь их тут чуть больше десятка. В среднем все цены за жилье с современным ремонтом и мебелью крутятся в диапазоне между 120-170 тысячами долларов. Отметим, что квартир с ремонтом стоимостью ниже 100 тысяч долларов в «Леваде» практически нет. О единственном таком варианте мы расскажем ниже.


Итак, самое экономичное предложение – однокомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома. Площадь этой студии составляет 37 квадратных метров. В квартире выполнена отделка в светлых тонах, установлена кухня и полностью организован санузел. В большой комнате с кухонным уголком – два окна и балкон. Квартира предлагается без мебели. Зато будущим владельцам достанется и отдельное место хранение на нулевом этаже. Стоимость – 89 тысяч долларов (2348 долларов – за метр).







Среди евродвушек отметим квартиру на последнем этаже девятиэтажного дома. Площадь этого жилья составляет 50 квадратных метров. Квартира полностью готова для проживания – тут есть отличный ремонт и вся бытовая техника. Двушка состоит из кухни-гостиной и отдельной спальни. Украшением обеих комнат служат панорамные окна в пол. В доме имеется цокольный этаж с велопарковкой и колясочной, а также собственная кладовая с морозильной камерой. Стоимость – 135 тысяч долларов (2689 долларов – за метр).







Ну а одно из самых дорогих предложений − трехкомнатная квартира на третьем этаже семиэтажного дома. Площадь этой трешки с авторским ремонтом по индивидуальному проекту насчитывает 76 квадратных метров. Квартира полностью готова для проживания. Тут есть мебель и техника. Планировка трешки такая − три отдельные комнаты, спальня с гардеробной и собственным санузлом, вместительная кухня с выходом на лоджию. Кстати, в стоимость квартиры включена отдельная кладовая, расположенная на цокольном этаже. Стоимость – 237 тысяч долларов (3094 доллара – за метр).









 
 
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В эти теплые деньки мы решили прогуляться по жилому комплексу, на который сейчас засматриваются многие минчане. Надо сказать, что эти земли «вернулись к людям»...
 
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