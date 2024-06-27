Однушки подорожали минимум на 8 тысяч долларов. Как за год изменились цены на квартиры в Шабанах

Источник материала: realt.by

Шабаны – далеко не самый популярный микрорайон на рынке жилья. Тем не менее, существенный рост цен (в связи с повышенным спросом и доступным кредитованием) коснулся и его. Рассказываем, как изменились здесь цены на квартиры по данным реальных сделок.

В первой половине прошлого года цены на квартиры на вторичном рынке начали стремительно расти, за счет расширения банками программ кредитования недвижимости, снижения ставки рефинансирования и широкого выбора, как на первичке, так и вторичке, а также ростом цен у основных застройщиков. В результате за 2023 год квартиры подорожали в среднем на 6%. В 2024 году тенденция на рост цен продолжилась. Мы решили посмотреть, а как изменились цены на квартиры определенной площади в разных микрорайонах столицы за год.

Мы отобрали квартиры площадью до 60 квадратных метров в микрорайоне Шабаны, по которым совершались сделки купли-продажи. Далее мы рассчитали по ним среднюю стоимость квартиры и квадратного метра в апреле-мае 2024 года. А потом сравнили с ценами сделок за аналогичный период 2023 года. И вот что мы получили:

За год стоимость наиболее популярной небольшой квартиры площадью до 40 квадратных метров выросла в среднем на 8 250 долларов. Квартира чуть больше (до 50 квадратных метров) в 2024 году стоила в среднем на 13 300 долларов дороже, чем в прошлом. А до 60 тысяч – на 11 250 долларов. При этом покупать меньше квартир в 2024 году не стали – количество сделок в этом районе такое же, как и год назад.

При этом средняя стоимость квадратного метра в целом по всем квартирам в апреле-мае 2024 года на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года (1341 доллар за квадратный метр против 1115 долларов в 2023 году).