Квартиры разобрали за пару часов. Посмотрели, где в Минске построят монолитный дом с недорогим жильем

По плану УКСа Советского района здесь, напротив частного сектора, появится многоквартирный дом на 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир. Сдать многоэтажку в эксплуатацию намечено в 4-м квартале 2025 года.

Жилой дом будет монолитным. В нем запроектировано 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. По планировкам в десятиэтажке будут квартиры-студии, а также квартиры с общими кухнями-гостиными. Квартиры будут сдаваться без финишной отделки, но со стяжкой пола, со штукатуркой на стенах и унитазом в санузле. Первый этаж дома займут административные помещения, а возле десятиэтажки устроят парковочные места и организуют велогараж.