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Квартиры разобрали за пару часов. Посмотрели, где в Минске построят монолитный дом с недорогим жильем

17.07.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы рассказывали, что в тихом уголке Минска рядом с частным сектором, скоро начнут строить десятиэтажный монолитный дом. Первые 20 квартир в нем уже предложили столичным очередникам без направлений. Оказывается, жилье в доме разобрали сразу после старта продаж. Мы посмотрели на место, где появится новостройка.


Напомним, что новостройка появится в Советском районе Минска в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева.

Мы проходим на тихую улочку Топографическую. С одной стороны тут располагаются частные коттеджи, с другой – бывшие производственные постройки районного «Ремавтодора». Кажется, они доживают последние деньки.



Недавно рядом с будущей стройкой появился первый забор. За ограждением пока еще располагаются разнообразные производственные строения.





Заметно, что здания уже опустели. Некоторые из двухэтажек опечатаны, какие-то постройки уже начинают разбирать.





По плану УКСа Советского района здесь, напротив частного сектора, появится многоквартирный дом на 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир. Сдать многоэтажку в эксплуатацию намечено в 4-м квартале 2025 года.

Жилой дом будет монолитным. В нем запроектировано 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. По планировкам в десятиэтажке будут квартиры-студии, а также квартиры с общими кухнями-гостиными. Квартиры будут сдаваться без финишной отделки, но со стяжкой пола, со штукатуркой на стенах и унитазом в санузле. Первый этаж дома займут административные помещения, а возле десятиэтажки устроят парковочные места и организуют велогараж.


По стартовой проектной декларации очередникам без направлений предложили 20 квартир, среди которых были однушки, двушки и трешки. Стоимость квадратного метра в доме оценили в 3777 рублей (1175 долларов). Получается, что однокомнатная квартира обойдется дольщику минимум в 55,2 тысячи долларов, двухкомнатная − в 71,6 тысячи долларов, трехкомнатная в 88,1 тысячи долларов. Учитывая, что это ниже средней цены по рынку, небольшой вторничный ажиотаж возле офиса УКСа, о котором рассказывает Onliner, вполне объясним.

Как рассказали в УКСе Советского района, заявления на все 20 квартир были приняты вчера в первые часы работы. На сегодняшний день других предложений по дому нет. Дату следующей декларации в управлении капитального строительства не назвали, поэтому потенциальным дольщикам остается следить за информацией на сайте УКСа и в СМИ.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы рассказывали, что в тихом уголке Минска рядом с частным сектором, скоро начнут строить десятиэтажный монолитный дом. Первые 20 квартир в нем уже...
 
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