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Квартиры разобрали за пару часов. Посмотрели, где в Минске построят монолитный дом с недорогим жильем
17.07.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
По плану УКСа Советского района здесь, напротив частного сектора, появится многоквартирный дом на 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир. Сдать многоэтажку в эксплуатацию намечено в 4-м квартале 2025 года.
Жилой дом будет монолитным. В нем запроектировано 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. По планировкам в десятиэтажке будут квартиры-студии, а также квартиры с общими кухнями-гостиными. Квартиры будут сдаваться без финишной отделки, но со стяжкой пола, со штукатуркой на стенах и унитазом в санузле. Первый этаж дома займут административные помещения, а возле десятиэтажки устроят парковочные места и организуют велогараж.
По стартовой проектной декларации очередникам без направлений предложили 20 квартир, среди которых были однушки, двушки и трешки. Стоимость квадратного метра в доме оценили в 3777 рублей (1175 долларов). Получается, что однокомнатная квартира обойдется дольщику минимум в 55,2 тысячи долларов, двухкомнатная − в 71,6 тысячи долларов, трехкомнатная в 88,1 тысячи долларов. Учитывая, что это ниже средней цены по рынку, небольшой вторничный
Как рассказали в УКСе Советского района, заявления на все 20 квартир были приняты вчера в первые часы работы. На сегодняшний день других предложений по дому нет. Дату следующей декларации в управлении капитального строительства не назвали, поэтому потенциальным дольщикам остается следить за информацией на сайте УКСа и в СМИ.
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Квартиры разобрали за пару часов. Посмотрели, где в Минске построят монолитный дом с недорогим жильем
Недавно мы рассказывали, что в тихом уголке Минска рядом с частным сектором, скоро начнут строить десятиэтажный монолитный дом. Первые 20 квартир в нем уже...
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