«Покупатели готовы платить больше». Что творится с квартирами в Минске и что будет дальше?

А что сейчас? Сегодня доступные кредиты нивелируют высокий курс доллара. Плюс мы видим стабильность обменных курсов и рост заработных плат. Пока будут наблюдаться эти три фактора, ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию — цены при таком могут расти на 1-2% в месяц.

Возникает резонный вопрос: а до какого уровня они могут вырасти? Тут нам как раз и поможет параллель с 2013-м годом. Тогда максимальная средняя цена за месяц по факту сделок была 1 770 долларов, а доллар за это время девальвировал на 15%. Умножим 1 770 на 15% — получаем цифру 2 040 долларов за квадрат. Не исключено, что при сохранении текущей ситуации в стране и на рынке недвижимости, цены могут вырасти до этого уровня. То есть еще +500 долларов на квадрат. Но вопрос когда? Однозначно не в этом году. И даже не в следующем — если только не будет значительных позитивных изменений в экономике страны и доходах населения. А дальше все будет зависеть от ситуации.

А может ли что-то остановить рост цен? Только если обменный курс вырастет более чем +15%, что с большой вероятностью повлечет за собой и поднятие ставок по кредитам и/или частичное сворачивание программ кредитования. Как правило, эти два события тесно взаимосвязаны.

В результате, это сильно подкосит покупательскую способность.

В то же время, если доллар будет расти, но увеличится менее чем на 15%, а кредиты останутся с прежними ставками, это не остановит рост цен. Сделки уменьшатся, но не критично.

Еще одна причина, поддерживающая рост цен, это уменьшающееся предложение квартир на продажу. И это дает продавцам все больше и больше преимуществ.