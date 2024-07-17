«В перспективе рынок может стать серым». Руководители агентств недвижимости − о новом законе

− С 2006 года мы работаем по Указу № 15, в котором зафиксирована двухуровневая система работы специалистов по недвижимости. У нас есть агент по операциям с недвижимостью и риэлтер. Такая система существует во всем мире. Достаточно эффективно и надежно она показала себя и в Беларуси. Наше основное пожелание — не трогать эти нормы и перенести их в новый Закон в существующем виде. Потому что те революционные изменения, которые мы видим в проекте, для риэлтерского сообщества могут стать просто губительными.

Дело в том, что документ предлагает ликвидировать такую профессию, как агент по операциям с недвижимостью. Обосновывается это тем, что некоторые агенты порой ведут себя как опытные риэлтеры (готовят документы и т. д.), не имея на то полномочий. Регулятор считает, что это должно быть запрещено. При этом в законе подробно прописано, чем может заниматься риэлтер (подбором вариантов, консультированием, подготовкой документов, проведением сделок и т. д.). А вот агент полностью исключен из участников производственного процесса. Я понимаю, что это сделано по аналогии с нотариусами и помощниками нотариуса. Но дело в том, что риэлтер и агент по недвижимости — это абсолютно разные профессии.

По сложившейся на рынке практике именно агент у нас занимается подбором вариантов сделки — общается с людьми, ездит на показы, работает с информационно-рекламными ресурсами. Теперь же всем этим должны заниматься риэлтеры. Регулятор объясняет нововведение тем, что от потребителей поступают жалобы на агентов. Но мы анализировали их количество — в процентном соотношении число жалоб не достигает даже статистической погрешности. То есть реальной проблемы нет!

Второй момент — аттестация риэлтеров. В Законе прописано, что за полгода все риэлтеры должны пройти переаттестацию. Мы изучили опыт переаттестации юристов и педагогов и выяснили, что эту процедуру не проходит более половины действующих специалистов. Как правило, с большим с большим опытом работы. Именно поэтому у нас есть опасения, что в результате переаттестации риэлтеров, с рынка будут вынуждены уйти сотни профессионалов. У некоторых агентов нет высшего образования, у кого-то отсутствует опыт работы с юридическими документами, кто-то просто не станет трепать себе нервы. Сейчас агентами успешно работают и бывшие преподаватели, и инженеры, и другие. Куда пойдут все эти люди после запрета на профессию агента?

При этом для меня, как для руководителя, агент гораздо ценнее, чем риэлтер. В любой сфере экономики высококлассный продажник — это самый главный человек. А нам предлагается разбрасываться этими кадрами? Поручить им протирать столы или подносить ключи? Конечно, за это зарплату платить никто не будет, и люди будут вынуждены менять сферу деятельности.

По нашим данным ежегодно по всей стране проходит около 40 тысяч сделок. Большая часть из них осуществляется при участии агентств недвижимости. Сейчас рынок, на котором работает более 800 аттестованных риэлтеров и более 1800 агентов, справляется с этим цифрами. Но что будет, если количество специалистов уменьшится в разы? Нагрузка на оставшихся риэлтеров вырастет, а время ожидания для потребителей увеличится. А ведь скорость в вопросах подбора вариантов (особенно в цепочных сделках) — самое важное. Поэтому агенты и по вечерам, и по выходным просматривают с потенциальным покупателем по 3-4-5 квартир. Кто будет этим заниматься? На мой взгляд, запрет на работу агентов негативно отразится на качестве работы, а больше всего пострадают потребители.