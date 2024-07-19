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Цены на квартиры в Минске начали снижаться впервые за полгода. Аналитика на основе сделок

19.07.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По итогам июня 2024 года средняя стоимость квадратного метра показала снижение – впервые с осени прошлого года. При этом сократилось и количество сделок. Подробности – в аналитике Realt.


Первый месяц лета показал снижение спроса на столичное жилье – по предварительным подсчетам всего было заключено 1740 сделок купли-продажи квартир, что на 3% меньше, чем в мае 2024 года. При этом по итогам июля данные будут дополняться и вероятнее всего мы увидим рекордное количество сделок для июня за всю историю наблюдения.


Что покупали в июне?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам — их доля на рынке составила 44% (что немного больше, чем месяцем ранее). В то же время 2-комнатные квартиры покупали в 32% случаев, а на долю 3-комнатных квартир пришлось 20%.

Квартиры в новых готовых домах, веденных в эксплуатацию в 2022—2024 годах, покупали в июне в 11% случаев, что немногим больше, чем за январь-май 2024 года.

Кстати, узнать, какие сейчас цены на новостройки в Минске, можно из нашего отчета. Там есть вся актуальная информация, плюс кредитные программы.

Среди районов чаще других выбирали Октябрьский и Фрунзенский, реже — Ленинский и Заводской. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в старых панельных домах. В то же время чаще выбирали типовые панельки — на их долю приходится треть всех сделок.

Какие квартиры и почем покупают в разных районах Минска на вторичке, можно узнать из большого отчета Realt. Там можно найти аналитику и цены по разным микрорайонам столицы.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за июнь 2024 года снизилась на 1,3% (впервые с ноября 2023 года) и составила 1501 $/м2. Наибольшее снижение коснулось 3-комнатных квартир, квадрат в которых снизился сразу на 4,8%. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1601 $/м2 (-0,4% за месяц) — $ 59000;

2-комнатные квартиры: 1470 $/м2 (-0,4%) — $ 67250;

3-комнатные квартиры: 1303 $/м2 (-4,8%) — $ 82000;

4-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (+1,6%) — $ 98000.

Средняя стоимость квадратного метра снизилась у 1-, 2- и 3-комнатных квартир. При этом медиана абсолютных цен в части однушек и двушек, напротив, увеличилась.


Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная в июне 2024 года, обошлась покупателю в 465 тысяч долларов общей площадью 115 квадратных метров. Недавно мы рассказывали, где именно она находится.

Что в соседних странах?

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте выросли во всех случаях. Существеннее всего в российской столице — в Москве рост составил 3,3%. В Варшаве и Вильнюсе цены за месяц выросли на 2,7% и 1,4% соответственно.



 
Теги: Минск
 
 
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По итогам июня 2024 года средняя стоимость квадратного метра показала снижение – впервые с осени прошлого года. При этом сократилось и количество сделок....
 
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