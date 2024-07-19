Цены на квартиры в Минске начали снижаться впервые за полгода. Аналитика на основе сделок

Что покупали в июне?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам — их доля на рынке составила 44% (что немного больше, чем месяцем ранее). В то же время 2-комнатные квартиры покупали в 32% случаев, а на долю 3-комнатных квартир пришлось 20%.

Квартиры в новых готовых домах, веденных в эксплуатацию в 2022—2024 годах, покупали в июне в 11% случаев, что немногим больше, чем за январь-май 2024 года.

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Среди районов чаще других выбирали Октябрьский и Фрунзенский, реже — Ленинский и Заводской. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в старых панельных домах. В то же время чаще выбирали типовые панельки — на их долю приходится треть всех сделок.

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Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за июнь 2024 года снизилась на 1,3% (впервые с ноября 2023 года) и составила 1501 $/м2. Наибольшее снижение коснулось 3-комнатных квартир, квадрат в которых снизился сразу на 4,8%. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1601 $/м2 (-0,4% за месяц) — $ 59000;

2-комнатные квартиры: 1470 $/м2 (-0,4%) — $ 67250;

3-комнатные квартиры: 1303 $/м2 (-4,8%) — $ 82000;

4-комнатные квартиры: 1318 $/м2 (+1,6%) — $ 98000.