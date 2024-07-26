Дачная история: как минчане продали двушку и построили дом мечты за два месяца

Раньше участок был типично дачным: теплица, грядки, садовые деревья и кусты. Все, что представляло какую-то ценность, разобрали соседи-дачники. Все остальное было признано мусором и вывезено на свалку.

После того, как дом стал жилым и начал наполняться мебелью и техникой, ребята занялись благоустройством.

– Мы категорически против грядок, Андрею даже сказала, что если когда-нибудь заикнусь посадить какую нибудь зеленушку – гони меня с дома, – смеется Олеся. – поэтому все оставшиеся 4 сотки засеяли газоном.

Вы удивитесь, но этому газону всего месяц. Так будет выглядеть лужайка у дома, если поручить благоустройство специалистам.