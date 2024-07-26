|
Дачная история: как минчане продали двушку и построили дом мечты за два месяца
26.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Герои этой истории несколько лет арендовали разные дачные дома возле Минска прежде чем начинать строительство собственного. Такой подход они считают единственно правильным – сначала надо понять, подходит ли выбранное место. В прошлом августе ребята нашли подходящее СТ и сильно ускорились – продали двушку и построили классный всесезонный дом со всеми удобствами. Причем успели как раз к этому летнему сезону – вот уже как месяц живут на своей даче. Заехали к ним в гости.
– В позапрошлом году мы снимали дом на лето в Гончаровке (рядом с Уручьем), потом попробовали пожить в Логойском направлении, недалеко от Силичей, – рассказывает Олеся. – Тогда поняли, что очень важно обращать внимание на локацию – чтобы окружение нравилось, чтобы не было шумно и можно быстро добраться до Минска. Загородные дома в аренду есть, но я бы не сказала, что есть какой-то выбор. Например, мы смотрели новый дом, с хорошим ремонтом в деревне за 500 долларов в месяц. Но место отпугнуло – заброшенные склады, дома-малосемейки напротив. Еще у нас был опыт покупки участка в Могилевском направлении, в 45-50 километрах от МКАД, но, пару раз прокатившись туда и обратно, поняли, что это слишком далеко. В прошлом году нашли домик в этом садовом товариществе и нам «зашло».
Место и в самом деле хорошее – рядом с курганом Славы и аэропортом, до скоростной трассы асфальтированная дорога, до садика на Калиновского можно добраться всего за 20 минут. СТ старое, с узкими улицами, сезонным водопроводом и участками по 5 соток, но есть и свои плюсы – много зелени, рядом поле и лесок, соседи-пенсионеры по пятницам не устраивают вечеринок с салютами и танцами.
– Тем летом мы здесь снимали дачу за 300 долларов, – говорит Андрей. – Это был простой старый домик с печкой. Санузел владелец организовал в пристройке – провел туда воду, сделал душ, установил электробойлер и унитаз. Место нас устраивало по всем параметрам и мы начали подыскивать себе здесь участок и нам повезло – 5 соток с продавались на краю СТ с видом на поле.
Участок обошелся все в 5 тысяч долларов. На нем не было капитальных строений – только бытовка-кунг и самодельная теплица. В августе ребята стали владельцами дачи.
– В Минске у нас была двушка, которую мы продали, а деньги вложили в строительство дома, – рассказывает Олеся. – Сначала мы хотели А-фрейм (треугольный дом), но потом поняли, что без второго этажа он не функционален, а двухэтажный нам не подходит. Потом думали про барнхаус с панорамным остеклением. Даже нашли компанию, которая могла такой изготовить, но нам не понравилось, как составлен договор – по нему мы плохо защищены как потребители. И вот Instagram подкинул рекламу производителя модульных домов. Съездили на производство, а там как раз собирали трехмодульный дом с плоской крышей. Мы по нему походили и поняли, что в живую он больше, чем кажется на фотографиях. Типовой договор нас устроил и мы заказали себе дом на 48 квадратов с террасой. Изготовили его быстро – в апреле заказали, в июне он уже стоял на участке.
– Один сосед одобрил такой способ строительства, сказал, что мы правильно сделали, что все с нуля сделали, – говорит Олеся. – Рассказал, что он взялся за реконструкцию старой дачи и сильно пожалел об этом — вбухал кучу денег, а в итоге понял, что дешевле было снести.
Что за модули?
Немного отвлечемся и расскажем о технологии. По сути, это обыкновенный каркасный дом, но состоит он из состыкованных между собой нескольких частей-модулей определенных размеров. Для деревянного каркаса используются строганные пиломатериалы техсушки. Собирают модули в сухом цеху, поэтому можно не переживать, что внутрь стен попадет вода или снег. Собирают модули с внешней и внутренней отделкой, с заложенными в стенах инженерными коммуникациями, утеплителем, окнами, плиткой на стенах и полах.
Крыша плоская, с небольшим уклоном, из ЦСП. После стыковки модулей, на месте строители сделали наплавляемую битумную кровлю.
На автоплатформу готовый модуль загружается целиком. Еще до заключения договора работники производителя приезжали, смотрели, смогут ли они подвезти модули по узким улицам СТ. Ширины дороги оказалось достаточно и в начале июня сюда приехали три модуля. Доставка оплачивалась отдельно – 1400 рублей. Если далеко везти, то сумма будет больше.
На участке модули выставили на фундамент из бетонных свай, соединнили между собой, а места соединения заделали. Стык модулей получается теплым, полностью герметичным и визуально незаметным.
А что внутри?
Дом предназначен для круглогодичного проживания, можно смело эксплуатировать и зимой. Но это история не про переезд из города – у семьи есть еще большая квартира в Минске, где они живут большую часть года.
Отопление электрическое, конвекторами, есть кондиционер. Под ламинатом в гостиной и спальнях, в санузле и прихожей уложили маты теплых электрополов – зимой можно будет ходить босиком. В планах установить умные розетки, чтобы можно было дистанционно управлять климатом, установить по периметру камеры видеонаблюдения. Минус этого СТ – старая подстанция и маломощная электросеть. Поэтому иногда электричество пропадает. Перед грозой его вообще выключают, но это и неплохо, техника останется целой.
Водоснабжение организовано от собственной скважины, в санузле установлен электробойлер для приготовления горячей воды. Канализация местная, сделана с тем расчетом, чтобы откачивать ее раз в три года при условии постоянного проживания семьи.
Общая площадь дома – 48 м2, для семьи с одним ребенком места достаточно. Пространство распределено функционально: прихожая, кухня гостиная, две спальни и санузел.
Из гостиной можно выйти на большую террасу (27 м2).
– Террасу нам советовали полностью закрыть крышей, но мы настояли оставить открытый участок, чтобы можно было позагорать на солнышке, – говорит Олеся. – Планировку дома мы слегка изменили под себя, увеличили окна, чтобы из гостиной и спальни можно было свободно смотреть на участок и поле за ним.
По желанию владельцев производитель отошел от стандартного исполнения интерьера – поменял раскладку плитки на полах в ванной и прихожей, установил другой умывальник и тумбу под ним. Стены, обшитые имитацией бруса, покрасили в цвет, который захотела хозяйка – «под дуб».
– На такую кухню как у нас ценник просто нереальный – хотят 3-4 тысячи долларов. А это ведь просто нижние шкафчики и фасады из крашенного МДФ. Мы сами начертили проект с размерами, заказали распилили, сами покрасили. И обошлась нам вся кухня в 300 долларов. С покраской фасадов, материалами, фурнитурой.
Газон за месяц
Раньше участок был типично дачным: теплица, грядки, садовые деревья и кусты. Все, что представляло какую-то ценность, разобрали соседи-дачники. Все остальное было признано мусором и вывезено на свалку.
После того, как дом стал жилым и начал наполняться мебелью и техникой, ребята занялись благоустройством.
– Мы категорически против грядок, Андрею даже сказала, что если когда-нибудь заикнусь посадить какую нибудь зеленушку – гони меня с дома, – смеется Олеся. – поэтому все оставшиеся 4 сотки засеяли газоном.
Вы удивитесь, но этому газону всего месяц. Так будет выглядеть лужайка у дома, если поручить благоустройство специалистам.
– Они все делали с нуля – ровняли, доставали из под земли «культурный слой» с разным мусором, культивировали, подсыпали, ровняли и трамбовали, – рассказывает Андрей. – Мы только сами семена травы и удобрения купили, которую нам рекомендовали. Стоимость же таких услуг – 6 рублей за квадратный метр. От сетки против кротов отказались – это удорожало бы наш газон чуть ли не в два раза.
Неприятный сюрприз
Строительство шло как по нотам – все в срок, без конфликтов. До момента установки забора.
– Обычно Андрей все серьезно проверяет и контролирует строителей, но к последнему этапу, установке забора, устал, – рассказывает Олеся. – Человек, который обещал поставить нам забор, нас не просто подвел, а обманул – взял предоплату и кормил завтраками месяц. Потом выяснилось, что не нас одних. Оказалось, что у него куча долгов и совсем ничего нет, чтобы можно было взыскать через суд. При этом привлечь его по статье как мошенника не получается – он всем обещает вернуть деньги, в милиции объясняет, что сейчас временные трудности. Нам, например, он даже треть суммы отдал. Но люди на него обозлились – уже не до денег, хотят наказать.
Наши герои шутят, что в некоторой степени они ему благодарны – пока жили без ограждения поняли, что глухой высокий забор со стороны поля им не нужен, так как закрывается вид на просторы. Сейчас там сетка-рабица с бетонными столбами, но вскоре ее поменяют на более эстетичный и прозрачный 3D забор.
Олеся и Андрей в один голос уверяют, что все их усилия и финансовые вложения были не зря – за короткие сроки и без нервных срывов на стройке они получили свою дачу мечты: дом классный, виды из окна шикарные, дачный сезон продолжается.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герои этой истории несколько лет арендовали разные дачные дома возле Минска прежде чем начинать строительство собственного. Такой подход они считают единственно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)