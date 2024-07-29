Скоро цены начнут снижаться. Что происходит с продажей домов и что будет дальше?

Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ юнайтед» говорит, что начало июня было достаточно многообещающим, а вторая половина — более спокойная. В результате в агентстве вышли на показатели апреля и мая — получились три активных месяца с практически одинаковым количеством сделок.

— В начале лета белорусы все чаще покупали дачи в СТ, чем дома деревнях. Их больше половины. В июне как и в мае выделить какой-то основной ценовой сегмент сложно. Покупали и участки за 4 тысячи долларов, и домики в садовых товариществах до 15 тысяч, находили новых владельцев дома по стоимости более 200 тысяч долларов.

Каких-то значительных снижений цен по рынку специалисты агентства не заметили. Владельцы не спешат их уменьшать, впереди ведь ещё почти половина лета и хочется продаться подороже. Скорее всего они массово начнут снижать стоимость в августе, когда поймут, что поезд потихоньку уходит. Но Светлана рекомендует сделать это раньше, особенно владельцам сезонных объектов, к которым будет затруднен подъезд осенью в непогоду.

— Рынок загородной недвижимости достаточно инертный и подвержен сезонности. Думаю ближайшее полугодие будет похоже на вторую половину прошлого года. Рынок будет активным с плавным снижением количества сделок к минимуму января. На показатели рынка в этом сезоне могут повлиять только резкие изменения экономических или погодных условий. Сентябрь и октябрь последние несколько лет достаточно теплые. Но как только начинаются дожди, мокрый снег, то объекты, до которых сложно добраться, практически исчезают с рынка. Это, конечно, отражается на общем количестве сделок.