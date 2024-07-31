Классные дома в больших городах по хорошей цене. Смотрим варианты по всей стране

Сколько стоят готовые к заселению современные коттеджи в больших городах? Очевидно, что в Минске ценник будет самым большим, но а как обстоят дела, скажем, в Гродно и Могилеве, Бресте, Гомеле или Витебске? Сегодня мы подготовили подборку с интересными вариантами в областных центрах и их пригородах.
Королев Стан, 9 км от МКАД
Это пригород Минска с прекрасным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой. В поселке расположены школа и детский садик, продовольственные магазины и кафе, строительные и хозяйственные магазины, почта, ремонт одежды и химчистка.
Здесь можно прицениться к дому общей площадью 141,4 м2 с подземным гаражом. Построен в 2017 году, а перестроен в 2023 году.
Внутри находятся гостиная, три спальни, отдельная кухня, санузел, топочная.
Есть все необходимые коммуникации: электричество, центральное водоснабжение, местная канализация, газ.
Участок 16,21 сотки огорожен и благоустроен.
За этот дом в пригороде столицы просят167 000 долларов.
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Смуга, 10 км от Бреста
Экологически чистый пригород Бреста, коттеджная застройка с хорошей инженерной инфраструктурой.
Здесь продается новый дом-бунгало 2021 года постройки. Фундамент под ним ленточный монолитный, стены трехслойные: кирпич рядовой, утеплитель ППТ 50мм, облицовочный кирпич. На крыше – металлочерепица. Окна ПВХ с энергосберегающими стеклопакетами. К дому пристроена крытая терраса с остеклением.
Общая площадь – 129,6 м2. В доме гостиная-кухня с выходом на террасу, две жилые комнаты, мастер-спальня со своим санузлом, кладовка, прихожая, санузел и топочная.
Интерьер выполнен в стиле неоклассики. Мебель, сантехника и бытовая техника входят в стоимость.
Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная. Имеется система вентиляции.
На участке 18,19 сотки расположена баня с санузлом и гаражное помещение. Территория благоустроена, есть сад, парковка для нескольких авто, гараж с автоматическими подъёмными воротами, а также автоматические откатные ворота на въезде.
На участке грамотно смонтирована водосточная система с отводом ливневых вод на зеленый двухуровневый газон.
Еще больше интересных вариантов в Гродненской области можно найти на Realt.
Гомель, улица Новаторская
В Романовичах, в одном из самых востребованных коттеджных районов областного центра, продается одноэтажный жилой дом 2020 года постройки.
Он построен из блоков, утеплён, оштукатурен и покрашен, на крыше металлочерепица. Внутри выполнен современный ремонт.
На 143 квадратах расположились кухня-гостиная с выходом на террасу, три жилые комнаты, просторная ванная комната и дополнительный санузел в топочной. Плюс гараж со смотровой ямой и подъемными воротами.
Отопление на газу, водоснабжение и канализация центральные.