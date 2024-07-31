Классные дома в больших городах по хорошей цене. Смотрим варианты по всей стране

Источник материала: realt.by

Сколько стоят готовые к заселению современные коттеджи в больших городах? Очевидно, что в Минске ценник будет самым большим, но а как обстоят дела, скажем, в Гродно и Могилеве, Бресте, Гомеле или Витебске? Сегодня мы подготовили подборку с интересными вариантами в областных центрах и их пригородах.

Королев Стан, 9 км от МКАД

Это пригород Минска с прекрасным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой. В поселке расположены школа и детский садик, продовольственные магазины и кафе, строительные и хозяйственные магазины, почта, ремонт одежды и химчистка.





Здесь можно прицениться к дому общей площадью 141,4 м2 с подземным гаражом. Построен в 2017 году, а перестроен в 2023 году.







Внутри находятся гостиная, три спальни, отдельная кухня, санузел, топочная.







Есть все необходимые коммуникации: электричество, центральное водоснабжение, местная канализация, газ. Участок 16,21 сотки огорожен и благоустроен. За этот дом в пригороде столицы просят 167 000 долларов.

Еще больше хороших вариантов в Минской области можно найти на Realt.

Смуга, 10 км от Бреста

Экологически чистый пригород Бреста, коттеджная застройка с хорошей инженерной инфраструктурой.



Здесь продается новый дом-бунгало 2021 года постройки. Фундамент под ним ленточный монолитный, стены трехслойные: кирпич рядовой, утеплитель ППТ 50мм, облицовочный кирпич. На крыше – металлочерепица. Окна ПВХ с энергосберегающими стеклопакетами. К дому пристроена крытая терраса с остеклением.







Общая площадь – 129,6 м2. В доме гостиная-кухня с выходом на террасу, две жилые комнаты, мастер-спальня со своим санузлом, кладовка, прихожая, санузел и топочная.





Интерьер выполнен в стиле неоклассики. Мебель, сантехника и бытовая техника входят в стоимость. Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная. Имеется система вентиляции.





На участке 18,19 сотки расположена баня с санузлом и гаражное помещение. Территория благоустроена, есть сад, парковка для нескольких авто, гараж с автоматическими подъёмными воротами, а также автоматические откатные ворота на въезде. На участке грамотно смонтирована водосточная система с отводом ливневых вод на зеленый двухуровневый газон. Стоимость дома – 155 000 долларов. Еще больше вариантов домов в Брестской области можно найти в базе Realt.

Витебск, улица Клиническая

Дом находится в центре города (на Клинах). В шаговой доступности отличная городская инфраструктура. Он двухэтажный, с односкатной крышей. Построен в 2023 году, общая площадь 172 м2.





На первом этаже расположены прихожая-тамбур, кухня с выходом на закрытую террасу, гостиная, спальня с гардеробной, санузел и мини-котельная.







На втором этаже – две спальни, большой санузел с кладовкой. Дом полностью готов к проживанию, обставлен новой мебелью.





Отопление на газу, водопровод и канализация центральные. Участок 7,5 сотки, благоустроен и огорожен. Этот вариант в центре Витебска стоит 230 000 долларов.

Еще больше хороших домов в Витебской области можно найти на Realt.

Могилев, улица Юбилейная (Затишье)

Участок расположен в черте города (бывшая деревня Затишье). Рядом лесок, озеро Святое и карьеры.





Дом деревянный, построен в 2016 году. Диаметр бревен – 26 см. Общая площадь 200 м2. На первом этаже находятся кухня со всей необходимой бытовой техникой и мебелью, гостиная, санузел с окном, топочная.





На втором этаже располагаются три спальни и ванная комната с душевой кабиной. Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная.









На территории участка построены гараж, закрытая беседка и баня с крытым бассейном. Участок 25 соток, по всему периметру высажены хвойные растения, сделан ландшафтный дизайн. Все это можно купить за 149 000 долларов.

Еще больше интересных вариантов в Могилевской области можно найти на Realt.

Гродно, улица Одельская

Этот дом расположен в микрорайоне Южный. Инфраструктура развитая – рядом детский сад, школы, почта, магазины, остановки городского автотранспорта, зеленая зона. В пешей доступности рынок.







Дом построен в 2018 году из блоков, на крыше – металлочерепица. Он двухэтажный, с гаражом. Общая площадь – 208,9 м2. На первом этаже находятся гостиная-кухня с выходом на террасу, жилая комната, санузел, лестничный холл, гараж с котельной.







На втором этаже две большие комнаты, холл и санузел. Отопление на газу, водоснабжение и канализация центральные.









Участок 12,55 сотки, огорожен по периметру. На нем расположены цветники, газон, детская игровая площадка, зона отдыха. Стоимость – 150 000 долларов.

Еще больше интересных вариантов в Гродненской области можно найти на Realt.

Гомель, улица Новаторская

В Романовичах, в одном из самых востребованных коттеджных районов областного центра, продается одноэтажный жилой дом 2020 года постройки.









Он построен из блоков, утеплён, оштукатурен и покрашен, на крыше металлочерепица. Внутри выполнен современный ремонт.









На 143 квадратах расположились кухня-гостиная с выходом на террасу, три жилые комнаты, просторная ванная комната и дополнительный санузел в топочной. Плюс гараж со смотровой ямой и подъемными воротами.









Отопление на газу, водоснабжение и канализация центральные.









Участок 8 соток, огорожен и благоустроен. Стоимость – 150 000 долларов.

Еще больше интересных вариантов в Гомельской области можно найти на Realt.