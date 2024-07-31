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Классные дома в больших городах по хорошей цене. Смотрим варианты по всей стране

31.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сколько стоят готовые к заселению современные коттеджи в больших городах? Очевидно, что в Минске ценник будет самым большим, но а как обстоят дела, скажем, в Гродно и Могилеве, Бресте, Гомеле или Витебске?  Сегодня мы подготовили подборку с интересными вариантами в областных центрах и их пригородах.


Королев Стан, 9 км от МКАД

Это пригород Минска с прекрасным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой. В поселке расположены школа и детский садик, продовольственные магазины и кафе, строительные и хозяйственные магазины, почта, ремонт одежды и химчистка. 



Здесь можно прицениться к дому общей площадью 141,4 м2 с подземным гаражом. Построен в 2017 году, а перестроен в 2023 году. 




Внутри находятся гостиная, три спальни, отдельная кухня, санузел, топочная.




Есть все необходимые коммуникации: электричество, центральное водоснабжение, местная канализация, газ.

Участок 16,21 сотки огорожен и благоустроен. 

За этот дом в пригороде столицы просят 167 000 долларов. 

Еще больше хороших вариантов в Минской области можно найти на Realt.

Смуга, 10 км от Бреста

Экологически чистый пригород Бреста, коттеджная застройка с хорошей инженерной инфраструктурой.


Здесь продается новый дом-бунгало 2021 года постройки. Фундамент под ним ленточный монолитный, стены трехслойные: кирпич рядовой, утеплитель ППТ 50мм, облицовочный кирпич. На крыше – металлочерепица.  Окна ПВХ с энергосберегающими стеклопакетами. К дому пристроена крытая терраса с остеклением. 




Общая площадь – 129,6 м2. В доме гостиная-кухня с выходом на террасу, две жилые комнаты, мастер-спальня со своим санузлом, кладовка, прихожая, санузел и топочная.



Интерьер выполнен в стиле неоклассики. Мебель, сантехника и бытовая техника входят в стоимость. 

Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная. Имеется система вентиляции.



На участке 18,19 сотки расположена баня с санузлом и гаражное помещение. Территория благоустроена, есть сад, парковка для нескольких авто, гараж с автоматическими подъёмными воротами, а также автоматические откатные ворота на въезде. 

На участке грамотно смонтирована водосточная система с отводом ливневых вод на зеленый двухуровневый газон. 

Стоимость дома – 155 000 долларов.

Еще больше вариантов домов в Брестской области можно найти в базе Realt.

Витебск, улица Клиническая

Дом находится в центре города (на Клинах). В шаговой доступности отличная городская инфраструктура.

Он двухэтажный, с односкатной крышей. Построен в 2023 году, общая площадь 172 м2



На первом этаже расположены прихожая-тамбур, кухня с выходом на закрытую террасу, гостиная, спальня с гардеробной, санузел и мини-котельная. 




На втором этаже – две спальни, большой санузел с кладовкой. 

Дом полностью готов к проживанию, обставлен новой мебелью.



Отопление на газу, водопровод и канализация центральные. 

Участок 7,5 сотки, благоустроен и огорожен.

Этот вариант в центре Витебска стоит 230 000 долларов.

Еще больше хороших домов в Витебской области можно найти на Realt.

Могилев, улица Юбилейная (Затишье)

Участок расположен в черте города (бывшая деревня Затишье). Рядом лесок, озеро Святое и карьеры.



Дом деревянный, построен в 2016 году. Диаметр бревен – 26 см. Общая площадь 200 м2. На первом этаже находятся кухня со всей необходимой бытовой техникой и мебелью, гостиная, санузел с окном, топочная.



На втором этаже располагаются три спальни и ванная комната с душевой кабиной.

Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная.





На территории участка построены гараж, закрытая беседка и  баня с крытым бассейном. 

Участок 25 соток, по всему периметру высажены хвойные растения, сделан ландшафтный дизайн.

Все это можно купить за 149 000 долларов.

Еще больше интересных вариантов в Могилевской области можно найти на Realt.

Гродно, улица Одельская

Этот дом расположен в микрорайоне Южный. Инфраструктура развитая –  рядом детский сад, школы, почта, магазины, остановки городского автотранспорта, зеленая зона. В пешей доступности рынок.




Дом построен в 2018 году из блоков, на крыше – металлочерепица.  Он двухэтажный, с гаражом.  Общая площадь – 208,9 м2.

На первом этаже находятся гостиная-кухня с выходом на террасу, жилая комната, санузел, лестничный холл, гараж с котельной.




На втором этаже две большие комнаты, холл и санузел. 

Отопление на газу, водоснабжение и канализация центральные.





Участок 12,55 сотки, огорожен по периметру. На нем расположены цветники, газон, детская игровая площадка, зона отдыха.

Стоимость 150 000 долларов. 

Еще больше интересных вариантов в Гродненской области можно найти на Realt.

Гомель, улица Новаторская

В Романовичах, в одном из самых востребованных коттеджных районов областного центра, продается одноэтажный жилой дом 2020 года постройки.





Он построен из блоков, утеплён, оштукатурен и покрашен, на  крыше металлочерепица. Внутри выполнен современный ремонт.





На 143 квадратах расположились кухня-гостиная с выходом на террасу, три  жилые комнаты, просторная ванная  комната и дополнительный санузел в топочной. Плюс гараж со смотровой ямой и  подъемными воротами.





Отопление на газу, водоснабжение и канализация центральные.





Участок 8 соток, огорожен и благоустроен.

Стоимость 150 000 долларов. 

Еще больше интересных вариантов в Гомельской области можно найти на Realt.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сколько стоят готовые к заселению современные коттеджи в больших городах? Очевидно, что в Минске ценник будет самым большим, но а как обстоят дела, скажем, в Гродно...
 
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