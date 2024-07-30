Небольшая площадь, лес рядом, близко к Минску. Ищем загородный дом для молодой пары

Источник материала: realt.by

Автомобили Cheryпродолжают помогать нам с поиском идеальных загородных домов. На этот раз вызов особенно интересный: мы решили найти дом для редактора RealtСтанислава и его девушки Марии. Запрос пары кажется довольно простым: северо-восточная часть минского пригорода, расстояние от МКАД — 30-35 км, не очень большой метраж и, в идеале, один уровень. Мы заручились помощью эксперта по недвижимости Артема Завгороднего, сели в салон комфортного полноприводного Tiggo 7 Pro Max и отправились в направлении Логойска: смотреть, спрашивать, а заодно тестировать местные дороги, пролегающие через потрясающе живописные пейзажи. Прогноз погоды обещал дождь, но мы точно знали, что доберемся — экзамен по активному управлению на скользкой поверхности кроссовер сдавал на «отлично» уже не раз.

«В одноэтажном доме проще поддерживать порядок»

Сейчас наши герои живут в Минске. Их квартира располагается недалеко от центра — со всеми плюсами и минусами такой локации. И в целом городская жизнь Станислава и Марию полностью устраивает:

— Я с удовольствием хожу по делам пешком или езжу на велосипеде, люблю посидеть с ноутбуком в кофейне, отправиться на массаж и маникюр недалеко от дома. Но мне не хватает природы. Каждый раз, когда я приезжаю в гости к друзьям за город, я понимаю, что следующий этап своей жизни вижу именно здесь. С зеленью за окном, в тишине, в спокойствии. Хочу выходить на пробежку не на стадион, а на лесную тропинку, мечтаю о собаке, которой точно будет просторнее и комфортнее в своем доме, — говорит Мария. — Инфраструктура рядом важна, но мы оба за рулем, если дом очень понравится, я готова ездить за покупками и за нужными услугами.