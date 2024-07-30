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Небольшая площадь, лес рядом, близко к Минску. Ищем загородный дом для молодой пары
30.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Автомобили Cheryпродолжают помогать нам с поиском идеальных загородных домов. На этот раз вызов особенно интересный: мы решили найти дом для редактора RealtСтанислава и его девушки Марии. Запрос пары кажется довольно простым: северо-восточная часть минского пригорода, расстояние от МКАД — 30-35 км, не очень большой метраж и, в идеале, один уровень. Мы заручились помощью эксперта по недвижимости Артема Завгороднего, сели в салон комфортного
«В одноэтажном доме проще поддерживать порядок»
Сейчас наши герои живут в Минске. Их квартира располагается недалеко от центра — со всеми плюсами и минусами такой локации. И в целом городская жизнь Станислава и Марию полностью устраивает:
— Я с удовольствием хожу по делам пешком или езжу на велосипеде, люблю посидеть с ноутбуком в кофейне, отправиться на массаж и маникюр недалеко от дома. Но мне не хватает природы. Каждый раз, когда я приезжаю в гости к друзьям за город, я понимаю, что следующий этап своей жизни вижу именно здесь. С зеленью за окном, в тишине, в спокойствии. Хочу выходить на пробежку не на стадион, а на лесную тропинку, мечтаю о собаке, которой точно будет просторнее и комфортнее в своем доме, — говорит Мария. — Инфраструктура рядом важна, но мы оба за рулем, если дом очень понравится, я готова ездить за покупками и за нужными услугами.
— При этом большую площадь мы не рассматриваем, — дополняет Станислав. — Хочется подобрать одноэтажный вариант. В таком доме проще поддерживать порядок, его легче убирать. К тому же, если мы найдем решение, в котором нужно завершить ремонт, с небольшой площадью это займет меньше времени и потребует меньше денег. Для меня важно, чтобы рядом с домом был лес, куда можно отправиться за грибами, ягодами или просто погулять. И, конечно, далеко уезжать от города не хочется.
Эксперт нашего проекта — специалист агентства недвижимости «7 этажей» Артем Завгородний — проанализировал запрос:
— В северо-восточной части минского пригорода много хороших локаций и достаточно широкий выбор предложений. Точки притяжения — Дубровское водохранилище, река Волма, биологические заказники, рядом с которыми особенно легко и приятно дышится. Практически все населенные пункты и СТ обеспечены качественным транспортным сообщением, необходимой для жизни инфраструктурой. Я выбрал три варианта разной степени готовности — давайте посмотрим.
Первый вариант: угловое расположение и компактная планировка
Забрав
Нас встретила представительница собственника Юлия:
— Дом был построен в 2018 году, его делали для себя. Получилось компактное и уютное решение общей площадью 83,6 м². Три спальни, большая кухня-гостиная, санузел, котельная. Коммуникации проведены и протестированы: электрическое отопление, центральный водопровод, местная канализация. Газ не введен, но в СТ он есть, так что при желании газовое отопление сделать можно. В доме хороший ремонт, есть полный комплект бытовой техники.
— Здесь так легко дышится после дождя, — делится первыми впечатлениями Мария. — Классное расположение, можно быстро доехать до Минска, а еще рядом инфраструктура Логойска. До комплекса в Силичах вообще можно пешком дойти. Еще мне нравится планировка, компактность дома, то, что на участке еще есть место для реализации своих задумок.
— Конечно, если жить здесь постоянно, то в идеале вложиться в переделку системы отопления и подвести газ, чтобы не платить за электрический котел по тарифам садового товарищества, — говорит Станислав. — Также вижу, что желательно сделать баню побольше, додумать террасу. Но расположение действительно решает многое — здесь чувствуются загородная уединенность, спокойствие. Ну и главное — лес прямо за забором!
Дорога до самого СТ приемлемая, но со своими особенностями. С
Второе решение: сруб на участке с сохраненными взрослыми деревьями
Двигаемся дальше: наш
— Расположение в этом садовом товариществе — одно из преимуществ дома. Дело в том, что СТ «Ландыш-2005» молодое, многие живут здесь круглогодично, поэтому заботятся об общем комфорте. В этом году жители планируют установить шлагбаум и сделать видеонаблюдение. Здесь освещена улица, организован вывоз мусора, в зимний период убирают снег. Еще одно преимущество локации — рядом горнолыжные комплексы и инфраструктура города Логойска. Всё это сочетается с красивейшей природой, которую хозяева участка внимательно сохранили.
Дом возведен из оцилиндрованного бруса 22 сантиметра толщиной, стоит на свайно-ростверковом фундаменте. Уровень один, но есть еще пространство под крышей, где можно обустроить гостевую спальню, хобби-комнату или гардероб. Общая площадь дома — 126 м². Планировка включает отдельные кухню и гостиную, санузел, три жилые комнаты. Всё это дополняется опоясывающей террасой из дубовой доски площадью 83 м².
Осматриваем территорию — благодаря сохраненным деревьям здесь тенисто, комфортно. На участке наверняка будет очень красиво и атмосферно осенью. А к Новому году не придется покупать елку, ведь на территории уже есть своя.
— Меня очень впечатлил подход к сохранению природы. Здесь чувствуется жизнь — поют птицы, в кронах деревьев шумит ветер. Легко представить себя на террасе с кофе рано утром, с книгой и чашкой чая на закате, — делится своими впечатлениями Мария. — Правда, нужно будет еще самостоятельно сделать проект по расстановке мебели, всё закупить, рассчитать, сколько уйдет на технику.
— Визуально дом сделан хорошо, это видно по деталям. Но нам действительно пока прикинуть сложно финальный бюджет, — говорит Станислав.
Налюбовавшись пейзажами, едем дальше — впереди у нас еще один объект, который тоже покажет Ольга. Едем за ее автомобилем, уверенные в надежности
Кстати, кроссовер полностью адаптирован под наши условия эксплуатации. Оцинкованный кузов Tiggo 7 Pro Max выполнен из ультрапрочной немецкой стали Benteler, используемой ведущими европейскими производителями. Благодаря многоэтапному процессу катафорезного грунтования, стойкость к коррозии выше в 25 раз. ЛКП с внушительной толщиной от 100 до 180 мкм надежно противостоит эксплуатационным повреждениям, а в местах повышенного износа для дополнительной защиты устанавлены детали из пластика и композитных материалов.
Третий дом: завершенный ремонт, терраса с видом, фруктовый сад
Наш
— Садовое товарищество «Веряги» очень развитое, — говорит Ольга. — Здесь уже установлен шлагбаум, ведется видеонаблюдение, создан кооператив по газу. Улицы освещены, вывоз мусора организован, в зимний период регулярно убирают снег. Всего в километре отсюда работает круглосуточный магазин, также прямо к дому можно заказать доставку продуктов. Местные жители планируют протянуть оптоволокно — подписи собраны.
Идем по участку, рассматривая ухоженный фруктовый сад. На закатном солнышке греется хозяйский кот, из окна выглядывает еще один. Настоящая загородная идиллия площадью больше 20 соток.
— Сам дом занимает два этажа, он построен из блоков, фундамент — ленточный, общая площадь дома — 278,1 м². Всё готово к проживанию. С главного входа вы попадаете в просторную прихожую, рядом есть постирочная и топочная, также на первом этаже размещены гостевой санузел, кабинет, гостиная с выходом на террасу, кухня, спальня с отдельным санузлом. На втором этаже планировали сделать бильярдную комнату, санузел и спальню — площадь позволяет воплотить любые задумки, — рассказывает Ольга.
«Дом с террасой, газом и прямо у леса — это совсем другое дело»
Осмотрев за вечер три объекта, возвращаемся в город. Не отказываем себе в удовольствии немного удлинить путь, чтобы подъехать к Дубровскому водохранилищу. Благодаря безветрию поверхность водоема кажется зеркальной, в ней отражаются дома первой береговой линии. Очень красиво!
— После этой поездки мы можем гораздо лучше представить свой идеальный загородный дом, — делятся общими впечатлениями герои. — И всё еще не отказываемся от идеи найти компактное решение, но теперь обязательно с террасой, газом и прямо у леса — ведь это совсем другое дело!
Собираемся ехать обратно в Минск, прощаясь с уютным пригородом. Кстати, с
— Один из главных плюсов Chery Tiggo Pro Max — расширенная гарантия и наличие запчастей. Комфортно ездить, когда ты уверенно чувствуешь себя за рулем. Насколько я знаю, на это авто действует гарантия 3 года, а также 4 года технической поддержки, что очень удобно, — поделился мнением наш водитель, проехавший на Tiggo 7 Pro Max уже более 200 километров.
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Автомобили Chery продолжают помогать нам с поиском идеальных загородных домов. На этот раз вызов особенно интересный: мы решили найти дом для редактора Realt...
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