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Небольшая площадь, лес рядом, близко к Минску. Ищем загородный дом для молодой пары

30.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Автомобили Cheryпродолжают помогать нам с поиском идеальных загородных домов. На этот раз вызов особенно интересный: мы решили найти дом для редактора RealtСтанислава и его девушки Марии. Запрос пары кажется довольно простым: северо-восточная часть минского пригорода, расстояние от МКАД — 30-35 км, не очень большой метраж и, в идеале, один уровень. Мы заручились помощью эксперта по недвижимости Артема Завгороднего, сели в салон комфортного полноприводного Tiggo 7 Pro Max и отправились в направлении Логойска: смотреть, спрашивать, а заодно тестировать местные дороги, пролегающие через потрясающе живописные пейзажи. Прогноз погоды обещал дождь, но мы точно знали, что доберемся  экзамен по активному управлению на скользкой поверхности кроссовер сдавал на «отлично» уже не раз.


«В одноэтажном доме проще поддерживать порядок»

Сейчас наши герои живут в Минске. Их квартира располагается недалеко от центра — со всеми плюсами и минусами такой локации. И в целом городская жизнь Станислава и Марию полностью устраивает:

— Я с удовольствием хожу по делам пешком или езжу на велосипеде, люблю посидеть с ноутбуком в кофейне, отправиться на массаж и маникюр недалеко от дома. Но мне не хватает природы. Каждый раз, когда я приезжаю в гости к друзьям за город, я понимаю, что следующий этап своей жизни вижу именно здесь. С зеленью за окном, в тишине, в спокойствии. Хочу выходить на пробежку не на стадион, а на лесную тропинку, мечтаю о собаке, которой точно будет просторнее и комфортнее в своем доме, — говорит Мария. — Инфраструктура рядом важна, но мы оба за рулем, если дом очень понравится, я готова ездить за покупками и за нужными услугами. 

— При этом большую площадь мы не рассматриваем, — дополняет Станислав. — Хочется подобрать одноэтажный вариант. В таком доме проще поддерживать порядок, его легче убирать. К тому же, если мы найдем решение, в котором нужно завершить ремонт, с небольшой площадью это займет меньше времени и потребует меньше денег. Для меня важно, чтобы рядом с домом был лес, куда можно отправиться за грибами, ягодами или просто погулять. И, конечно, далеко уезжать от города не хочется.

Эксперт нашего проекта — специалист агентства недвижимости «7 этажей» Артем Завгородний — проанализировал запрос:

— В северо-восточной части минского пригорода много хороших локаций и достаточно широкий выбор предложений. Точки притяжения — Дубровское водохранилище, река Волма, биологические заказники, рядом с которыми особенно легко и приятно дышится. Практически все населенные пункты и СТ обеспечены качественным транспортным сообщением, необходимой для жизни инфраструктурой. Я выбрал три варианта разной степени готовности — давайте посмотрим.



Первый вариант: угловое расположение и компактная планировка

Забрав Chery Tiggo 7 Pro Maxиз дилерского центра на Аэродромной, 125А, мы выехали на проспект Независимости, чтобы направиться к первому дому — расположенному недалеко от Логойска, рядом с Силичами. Дорога по городу заняла порядка получаса. И здесь Tiggo 7 ProMax тоже показал себя на отлично: 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT легко адаптировалась под ежеминутно меняющиеся условия в потоке автомобилей.

Полноприводный CheryTiggo 7 Pro Max оснащен мощным и эффективным двигателем третьего поколения 1.6T GDI и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Турбированный двигатель, разработанный совместно с австрийской компанией AVL, за 9,8 секунды разгоняется до 100 км/ч. При этом расход топлива в смешанном режиме составляет всего 7,7 литра на 100 км.

Навигатор привел нас в СТ «Виола» — компактное товарищество, насчитывающее около сотни домиков. Наш вариант расположился на крайнем участке площадью 7,35 сотки. Вид на лес, как и просили, прилагается.





Нас встретила представительница собственника Юлия:

— Дом был построен в 2018 году, его делали для себя. Получилось компактное и уютное решение общей площадью 83,6 м². Три спальни, большая кухня-гостиная, санузел, котельная. Коммуникации проведены и протестированы: электрическое отопление, центральный водопровод, местная канализация. Газ не введен, но в СТ он есть, так что при желании газовое отопление сделать можно. В доме хороший ремонт, есть полный комплект бытовой техники.



Дом выглядит эстетично: профилированный брус, приятные естественные оттенки, никаких лишних деталей. На территории участка замечаем еще одно строение — парная с террасой, которую при желании можно дополнить столиком, беседкой, летней кухней.





— Здесь так легко дышится после дождя, — делится первыми впечатлениями Мария. — Классное расположение, можно быстро доехать до Минска, а еще рядом инфраструктура Логойска. До комплекса в Силичах вообще можно пешком дойти. Еще мне нравится планировка, компактность дома, то, что на участке еще есть место для реализации своих задумок. 



— Конечно, если жить здесь постоянно, то в идеале вложиться в переделку системы отопления и подвести газ, чтобы не платить за электрический котел по тарифам садового товарищества, — говорит Станислав. — Также вижу, что желательно сделать баню побольше, додумать террасу. Но расположение действительно решает многое — здесь чувствуются загородная уединенность, спокойствие. Ну и главное — лес прямо за забором!

Дорога до самого СТ приемлемая, но со своими особенностями. С Chery Tiggo 7 Pro Max они практически не чувствуются. Именно в таких условиях можно оценить все преимущества автомобиля на полном приводе.



Система полного привода для Tiggo 7 Pro Max разработана Chery совместно с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG. Она обладает интеллектуальным управлением: время отклика подключения — в пределах 0,1 секунды, а перераспределение крутящего момента — до 50% в пользу задних колес с точностью ±10%.

Второе решение: сруб на участке с сохраненными взрослыми деревьями

Двигаемся дальше: наш следующий объект расположен буквально в нескольких километрах, в садовом товариществе «Ландыш-2005». Здесь нас встретила агент Ольга Малявская. Специалист сразу начала экскурсию по объекту:

— Расположение в этом садовом товариществе — одно из преимуществ дома. Дело в том, что СТ «Ландыш-2005» молодое, многие живут здесь круглогодично, поэтому заботятся об общем комфорте. В этом году жители планируют установить шлагбаум и сделать видеонаблюдение. Здесь освещена улица, организован вывоз мусора, в зимний период убирают снег. Еще одно преимущество локации — рядом горнолыжные комплексы и инфраструктура города Логойска. Всё это сочетается с красивейшей природой, которую хозяева участка внимательно сохранили.





И действительно: на территории замечаем лиственные и хвойные деревья. Для того, чтобы сберечь березы, сделали даже специальные отверстия в террасе. Так природа вписалась в сам архитектурный концепт.



Дом возведен из оцилиндрованного бруса 22 сантиметра толщиной, стоит на свайно-ростверковом фундаменте. Уровень один, но есть еще пространство под крышей, где можно обустроить гостевую спальню, хобби-комнату или гардероб. Общая площадь дома — 126 м². Планировка включает отдельные кухню и гостиную, санузел, три жилые комнаты. Всё это дополняется опоясывающей террасой из дубовой доски площадью 83 м².



— В доме электрическое отопление, теплый пол, на полу — чистовая стяжка, сейчас идет укладка плитки. Потолок сделают натяжным. Канализация здесь местная, водопровод в СТ центральный. Оптоволокно заведено в дом, — рассказывает об инженерных решениях Ольга.



Осматриваем территорию — благодаря сохраненным деревьям здесь тенисто, комфортно. На участке наверняка будет очень красиво и атмосферно осенью. А к Новому году не придется покупать елку, ведь на территории уже есть своя.

— Меня очень впечатлил подход к сохранению природы. Здесь чувствуется жизнь — поют птицы, в кронах деревьев шумит ветер. Легко представить себя на террасе с кофе рано утром, с книгой и чашкой чая на закате, — делится своими впечатлениями Мария. — Правда, нужно будет еще самостоятельно сделать проект по расстановке мебели, всё закупить, рассчитать, сколько уйдет на технику.

— Визуально дом сделан хорошо, это видно по деталям. Но нам действительно пока прикинуть сложно финальный бюджет, — говорит Станислав.



Налюбовавшись пейзажами, едем дальше — впереди у нас еще один объект, который тоже покажет Ольга. Едем за ее автомобилем, уверенные в надежности Tiggo 7 Pro Max

Кстати, кроссовер полностью адаптирован под наши условия эксплуатации. Оцинкованный кузов Tiggo 7 Pro Max выполнен из ультрапрочной немецкой стали Benteler, используемой ведущими европейскими производителями.  Благодаря многоэтапному процессу катафорезного грунтования, стойкость к коррозии выше в 25 раз. ЛКП с внушительной толщиной от 100 до 180 мкм надежно противостоит эксплуатационным повреждениям, а в местах повышенного износа для дополнительной защиты устанавлены детали из пластика и композитных материалов.





Третий дом: завершенный ремонт, терраса с видом, фруктовый сад

Наш третий объект расположен в молодом и развитом СТ «Веряги», на улице с современной застройкой. Многие живут здесь круглогодично, вечером рядом с практически каждым домом запаркованы автомобили. Чтобы поставить наш кроссовер, включаем систему кругового обзора 360 с HD-камерами высокой четкости. Несколько уверенных движений с подстраховкой интеллектуальной системы — и Tiggo 7 Pro Max идеально вписывается в пространство. Идем смотреть дом!





— Садовое товарищество «Веряги» очень развитое, — говорит Ольга. — Здесь уже установлен шлагбаум, ведется видеонаблюдение, создан кооператив по газу. Улицы освещены, вывоз мусора организован, в зимний период регулярно убирают снег. Всего в километре отсюда работает круглосуточный магазин, также прямо к дому можно заказать доставку продуктов. Местные жители планируют протянуть оптоволокно — подписи собраны.

Идем по участку, рассматривая ухоженный фруктовый сад. На закатном солнышке греется хозяйский кот, из окна выглядывает еще один. Настоящая загородная идиллия площадью больше 20 соток.



— Сам дом занимает два этажа, он построен из блоков, фундамент — ленточный, общая площадь дома — 278,1 м². Всё готово к проживанию. С главного входа вы попадаете в просторную прихожую, рядом есть постирочная и топочная, также на первом этаже размещены гостевой санузел, кабинет, гостиная с выходом на террасу, кухня, спальня с отдельным санузлом. На втором этаже планировали сделать бильярдную комнату, санузел и спальню — площадь позволяет воплотить любые задумки, — рассказывает Ольга.





Отдельного внимания, конечно, заслуживает терраса: 30 квадратных метров с красивым видом на сад, рядом — бассейн.

Немного об инженерии: для отопления установлен газовый котел, также есть запасной электрический, пробита своя скважина глубиной 135 метров, работает местная переливная канализация.



— Это очень уютный дом, здесь так и хочется задержаться подольше, чтобы всё рассмотреть, — улыбаются наши герои. — Радуют продуманная инженерия, качественная отделка. Внутри много света. Ну и он построен из блоков, а это гарантия долговечности. Единственный момент — для нас этот дом великоват.



«Дом с террасой, газом и прямо у леса это совсем другое дело»

Осмотрев за вечер три объекта, возвращаемся в город. Не отказываем себе в удовольствии немного удлинить путь, чтобы подъехать к Дубровскому водохранилищу. Благодаря безветрию поверхность водоема кажется зеркальной, в ней отражаются дома первой береговой линии. Очень красиво!



— После этой поездки мы можем гораздо лучше представить свой идеальный загородный дом, — делятся общими впечатлениями герои. — И всё еще не отказываемся от идеи найти компактное решение, но теперь обязательно с террасой, газом и прямо у леса — ведь это совсем другое дело! 

Собираемся ехать обратно в Минск, прощаясь с уютным пригородом. Кстати, с Chery Tiggo 7 Pro Max можно спокойно и уверенно чувствовать себя даже в самом уединенном поселке без развитой инфраструктуры: вместительный багажник на 475 литров при сложенных задних сиденьях превращается в пространство на 1,5 кубометра. Интегрированные рейлинги позволяют легко закрепить на крыше автобокс. В общем, закупить всё нужно для жизни, работы и отдыха, а потом с комфортом это разместить и отправиться в нужную точку — не проблема.



— Один из главных плюсов Chery Tiggo Pro Max — расширенная гарантия и наличие запчастей. Комфортно ездить, когда ты уверенно чувствуешь себя за рулем. Насколько я знаю, на это авто действует гарантия 3 года, а также 4 года технической поддержки, что очень удобно, — поделился мнением наш водитель, проехавший на Tiggo 7 Pro Max уже более 200 километров.

Бескомпромиссное предложение на рынке новых китайских автомобилей! Chery Tiggo 7 Pro Max с полным приводом всего от 89 900 BYN. Количество автомобилей ограничено. Успейте забрать свой полноприводный кроссовер по отличной цене. Нет полной суммы для покупки? Chery Tiggo 7 Pro Max в кредит от 6,5% в BYN до 10 лет с первоначальным взносом всего 10%!

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобили Chery продолжают помогать нам с поиском идеальных загородных домов. На этот раз вызов особенно интересный: мы решили найти дом для редактора Realt...
 
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