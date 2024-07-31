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Посмотрели, как поживает атмосферный квартал двухэтажек, где недавно был снос

31.07.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Прошлой осенью в квартале напротив велозавода в Минске начался снос старых двухэтажек. А спустя полгода там же, в районе станции метро «Пролетарская», стартовало возведение многоэтажного дома для очередников. Мы посмотрели, как сегодня поживает некогда атмосферный квартальчик.


Напомним, что рабочие поселки (автозавода, тракторного завода и велозавода) появлялись в Минске после войны. Вместе с жилыми домами советские градостроители проектировали и всю необходимую инфраструктуру − детские сады, поликлиники, дома культуры, стадионы. Именно такой «городок» возник и рядом с Партизанским проспектом. Жилые дома в 2-3 этажа возвели на улицах Велозаводской, Нахимова, Стрелковой.

Сегодня на месте послевоенного квартала двухэтажных домов уже начинается новое строительство. От малоэтажных домов, приговоренных к сносу, на данный момент практически не осталось следов.




На месте старой застройки в ближайшие годы возведут многоэтажные жилые дома. Застройщиком этого участка выступает УКС Мингорисполкома.



А вот трехэтажные дома по соседству на той же улице Нахимова остаются на своем месте. Более того, некоторые постройки, сейчас обновляют.



Тут же по соседству − на улице Рыбалко, 20 − весной начали строить панельный дом на 19 этажей. Дом возводят неподалеку от пожарной аварийно-спасательной части № 1 Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Прямо рядом с уже существующей жилой четырехэтажкой, в которой живут сотрудники МЧС. Квартиры в новом доме также предложили очередникам по спискам Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Стоимость квадрата в высотке оценили в 730 долларов.


Жилой дом начали строить в марте этого года, а планируют завершить – в июле 2025 года. Сейчас стройка находится на самой начальной стадии. Мы заметили котлован и технику для забивания свай.



Всего в жилом доме будет 132 квартиры. Многоэтажку оборудуют двумя пассажирскими лифтами, а на первом этаже появится колясочная. Квартиры в доме будут сдавать с отделкой: обоями, линолеумом, плиткой.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Прошлой осенью в квартале напротив велозавода в Минске начался снос старых двухэтажек. А спустя полгода там же, в районе станции метро...
 
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