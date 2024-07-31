Посмотрели, как поживает атмосферный квартал двухэтажек, где недавно был снос

Тут же по соседству − на улице Рыбалко, 20 − весной начали строить панельный дом на 19 этажей. Дом возводят неподалеку от пожарной аварийно-спасательной части № 1 Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Прямо рядом с уже существующей жилой четырехэтажкой, в которой живут сотрудники МЧС. Квартиры в новом доме также предложили очередникам по спискам Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Стоимость квадрата в высотке оценили в 730 долларов.