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Посмотрели, как поживает атмосферный квартал двухэтажек, где недавно был снос
31.07.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Прошлой осенью в квартале напротив велозавода в Минске
Напомним, что рабочие поселки (автозавода, тракторного завода и велозавода) появлялись в Минске после войны. Вместе с жилыми домами советские градостроители проектировали и всю необходимую инфраструктуру − детские сады, поликлиники, дома культуры, стадионы. Именно такой «городок» возник и рядом с Партизанским проспектом. Жилые дома в 2-3 этажа возвели на улицах Велозаводской, Нахимова, Стрелковой.
Тут же по соседству − на улице Рыбалко, 20 − весной начали строить панельный дом на 19 этажей. Дом возводят неподалеку от пожарной аварийно-спасательной части № 1 Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Прямо рядом с уже существующей жилой четырехэтажкой, в которой живут сотрудники МЧС. Квартиры в новом доме также предложили очередникам по спискам Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. Стоимость квадрата в высотке оценили в 730 долларов.
Всего в жилом доме будет 132 квартиры. Многоэтажку оборудуют двумя пассажирскими лифтами, а на первом этаже появится колясочная. Квартиры в доме будут сдавать с отделкой: обоями, линолеумом, плиткой.
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Прошлой осенью в квартале напротив велозавода в Минске начался снос старых двухэтажек. А спустя полгода там же, в районе станции метро...
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