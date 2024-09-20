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Посмотрите, сколько людей пришло на открытие нового ТЦ в Минске! Такого ажиотажа давно не было
20.09.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске в районе станции метро «Партизанская» открылся многофункциональный комплекс Prizma. На открытие нового торгового центра пришли сотни минчан – большого ТЦ в районе явно не хватало. Многих посетителей привлекла и акция от известного фастфуда.
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Сегодня в Минске в районе станции метро «Партизанская» открылся многофункциональный комплекс Prizma. На открытие нового торгового центра пришли сотни минчан –...
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