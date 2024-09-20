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Посмотрите, сколько людей пришло на открытие нового ТЦ в Минске! Такого ажиотажа давно не было

20.09.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минске в районе станции метро «Партизанская» открылся многофункциональный комплекс Prizma. На открытие нового торгового центра пришли сотни минчан – большого ТЦ в районе явно не хватало. Многих посетителей привлекла и акция от известного фастфуда.


Так, в Prizma уже заработал гипермаркет «Гиппо», фастфуд Burger King, посуда и товары для дома Luval, островок Lavazza, книжный магазин «Букваешка» и обувь Vito.


Самые большие очереди выстроились в Burger King, где сегодня можно купить гамбургер с большой скидкой.


Подробно о том, что представлено в новом торговом центре, мы расскажем в отдельном материале.


 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске в районе станции метро «Партизанская» открылся многофункциональный комплекс Prizma. На открытие нового торгового центра пришли сотни минчан –...
 
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