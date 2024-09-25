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А скоро сдадут в эксплуатацию? Посмотрели, как поживает элитная новостройка в центре Минска

25.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эта элитная новостройка успела изрядно потрепать нервы своим дольщикам. Жилой комплекс в тихом местечке, но рядом с центром Минска, должны были закончить еще в 21-м году. Однако возведение элитного дома растянулось на более долгий срок. К счастью, все неурядицы, кажется, остались в прошлом. Мы заметили, что ЖК «Гастелло Резиденс» вот-вот будет сдан. Кстати, в доме уже продается квартира на вторичке.


Напомним, что на территорию в районе улицы Гвардейской (участок среди старых двухэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла в 2019 году. Модный ЖК под названием «Гастелло Резиденс» быстро привлек потенциальных дольщиков, и на стройке закипела работа.

Казалось, что строительство пройдет без потрясений, но вскоре после старта на элитную новостройку ополчились местные жители. Из-за того, что высотка нарушала нормы инсоляции, строительство дома пришлось остановить, а проект доработать. Возведение ЖК «Гастелло Резиденс» возобновилось в 2021 году. Из-за возникших проблем сроки сдачи элитного комплекса несколько раз переносились. Первоначально дом собирались сдать в 2021-м году, затем − в 2022-м, потом − в 2023-м. Однако, как мы понимаем, счастливым для дольщиков станет текущий 2024-й.


Сейчас на стройке царит оживление. Строители уже убирают от здания глухой строительный забор, меняя его на легкую сетку. На самой новостройке появился национальный флаг.




В жилом доме на 10 этажей и 4 подъезда получилось разместить 186 квартир, 6 административно-торговых помещений с отдельными входами и небольшой апарт-отель. Также в доме построили свой паркинг на 170 машино-мест, попасть в который можно практически из квартиры − спустившись в гараж на лифте.



Во время нашего визита работы по благоустройству прилегающей территории шли полным ходом. Так, на площадке перед домом появились дорожки, газоны и детская площадка. Кроме того, заметны следы укрепления «валов» на въезде в паркинг.



Полностью готовыми выглядят и коммерческие помещения на первых этажах. Если зимой дверей и окон кое-где еще не хватало, то сейчас – все на своих местах. Напомним, что в здании, помимо квартир, запроектированы офисы, а также апартаменты (11 номеров).


Из-за особенностей рельефа рассмотреть, как выглядит внутренний двор и входные группы, сложно – будем ждать, пока фотографиями придомового пространства начнут делиться новоселы.



В компании «СИ-трейдинг» нам рассказали, что в настоящий момент дом проходит процедуру сдачи в эксплуатацию. Дольщикам начнут выдавать ключи после ее завершения. Что касается квартир в жилом комплексе, то все они на данный момент уже реализованы.


Зато в доме продается одна квартира на вторичке − это студия на седьмом этаже. За жилье площадью 38 квадратных метров просят 85 тысяч долларов (2237 долларов − за метр). Высокая стоимость квартиры объясняется респектабельными соседями, а также другими преимуществами − к примеру, лифтами Otis и балконом на два окна.







 
Теги: Минск
 
 
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Эта элитная новостройка успела изрядно потрепать нервы своим дольщикам. Жилой комплекс в тихом местечке, но рядом с центром Минска, должны были закончить еще в 21-м...
 
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