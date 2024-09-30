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Уехала на хутор. Девушка построила в лесу у Нарочи стильный дом и живет в нем постоянно
30.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ценность хутора Рыдупля, затерянного в лесах Нарочанского края, неочевидна – слишком далеко от цивилизации, вокруг ели да сосны, соседи только сезонные, зимой вообще никого, если не считать оленей. Однако наш герой Юлия смогла рассмотреть во всем этом нечто перспективное и для нее привлекательное, что побудило ее построить здесь новый дом, в котором она живет постоянно. Конечно же, мы к ней съездили в гости – узнать, почем участки у Нарочи, сколько стоит построить здесь стильный барнхаус за три месяца и как налажен быт современного человека на хуторе.
На хутор Рыдупля попасть не так то и просто – сначала полтора часа по двухполоске до курортного поселка Нарочь, потом еще километров семь по петляющей через лес дороге. Последний участок пути с воздуха, вероятно, даже не просматривается – деревья смыкаются где-то высоко так плотно, что небо мелькает только изредка.
Хутор появился довольно неожиданно – только что стена леса пред глазами, а тут раз - и сверкнули панорамные окна. Это и есть барнхаус Юлии. И такой красивый он здесь один – остальные хаты в Рыдупле (их меньше десятка) обычные: деревянные стены, двускатные крыши под шифером. Постоянно на хуторе никто кроме Юлии не живет – в сентябре-октябре все дачники мигрируют в город. Зимой здесь кроме нее можно встретить еще несколько человек персонала турбазы «Белгосстраха».
Юлию с Нарочью ничего не связывает – родилась в Могилеве, выросла в Бобруйске, работа на Кипре. Каким же ветром ее сюда занесло?
– В какой-то момент я поняла, что жить в курортном городе на Кипре мне некомфортно – жарко, постоянно шумно, – рассказывает она. – Тогда я решила, что у меня будет своя дача на родине, где я смогу проводить лето в более комфортных условиях, подальше от людей. И вот однажды у меня была бессонница и я, листая Realt, нашла объявление о продаже участка на хуторе. У него было очень скромное описание, из которого было понятно, что он находится в лесу. Утром связалась с риэлтером, который извинился, что не сможет меня отвезти туда, но дал точные координаты. Когда я приехала, я вообще не могла понять, где этот участок конкретно – деревья, кусты, куча хлама. За забором – турбаза. Только по кадастровой карте я плюс-минус определила его расположение.
Но этот участок не стал «любовью с первого взгляда» – Юлия еще пересмотрела штук пять других в СТ. Выбирала под жесткие критерии: крайний на улице, обязательно примыкающий к лесу. В итоге поняла, что ни одна дача не может сравниться с первым хутором. Поэтому вернулась к нему уже с предметным разговором с продавцом.
– Оказалось, что это вынужденная продажа законсервированного строения, вернее, небольшого фундамента, – рассказывает Юлия. – Владелец хотел за него 10 тысяч долларов, но в итоге сторговались до кадастровой стоимости – до 8,5 тысяч долларов.
Год на участке ничего не происходило, новая хозяйка решала, что на нем строить. Мысли были даже о базе отдыха. но все пошло наперекосяк – Юлия попала в больницу и после нее решила, что теперь точно будет строить дом только для себя.
Было несколько вариантов, каким он будет. В первую очередь Юлия мониторила компании, которые занимаются строительством каркасников разных типов.
– Сначала загорелась идеей поставить модульный мини-домик для лета, но, когда поняла, что на Кипр не вернусь, то решила строить дом для постоянного проживания, – говорит она. – Модуль, кстати, по этой узкой лесной дороге мог бы и не доехать. Еще смотрела на А-фрейм, но он отвалился по причине своей непрактичной планировки. Так в итоге пришла к барнхаусу. За основу был взят проект каркасного дома, который в компании
Снаружи барнхаус обшит металлом графитового цвета – для крыши и двух длинных стен использовался клик-фальц. Материал листовой, нарезается на производстве под заданные размеры, поэтому на месте его нужно лишь смонтировать. Благодаря специальному замку, картины легко и надежно соединяются. Торцы строения обшиты планкеном из лиственницы.
Внутри стен заложено 200 мм каменной ваты, в качестве ветрозащиты использована МДВП «Белтермо». Потолки и полы тоже основательно утеплены.
Планировка, кстати, очень даже неплоха. Сразу со входа попадаем в жилое пространство – налево кухня, направо двухсветное пространство гостиной с панорамным остеклением. Из гостиной на антресольный этаж ведет простая деревянная лестница. Здесь находится уютная спальня хозяйки. За лестницей располагается помещение гардеробной, которое одновременно служит постирочной и кладовкой.
– Можно было перекроить пространство иначе и выделить место под еще под одну спальню, но тогда бы места для хранения самого необходимого совсем не было, – говорит Юлия.
Но продолжим нашу экскурсию по дому. За гардеробной находим санузел с сауной – в этих помещениях установлены окна в пол. Решение классное, уместное и вопросов по приватности не вызывает. Из этой части дома после парилки можно выйти на террасу – посидеть с чаем в тишине.
– Сауна нагревается до 80 градусов за полтора часа, – говорит владелица барнхауса. – С нетерпением жду осень и зиму, чтобы после прогулки с собакой сидеть на полке и любоваться снегом или дождем через окно парилки.
Общая площадь дома с антресолью – 62 квадрата. Плюс террасы с двух сторон – для одного человека места предостаточно.
– Опыт проживания показал, что дополнительно необходимо некое промежуточное помещение между жилым пространством и улицей – сейчас открываешь в дождь входную дверь и тебе сразу капает на голову, – говорит Юлия. – Я уже заказала ребятам что-то вроде пристроенной сбоку теплой веранды в едином с домом стиле. В ней будет еще и холодное хозпомещение для инвентаря. А еще, после покупки этого огромного дивана, я поняла, что и гостиную удлинила бы на метр.
Чем удивляет еще этот дом, так это сроками строительства – строители приехали сюда в ноябре прошлого года, а в январе объект был сдан.
– Местные дачники прям ахнули, когда вернулись в свои дома весной – за время их зимней «спячки» на въезде в Рыдуплю появился современный дом, – говорит Юлия. – Понятно, что внутри еще было много дел, но снаружи все было так, как есть сейчас. Внутри стены и потолки были обшиты вагонкой «штиль» с вертикальной укладкой. У нее небольшой аккуратный паз и такая отделка совсем не напоминает дачную. На плиточные работы и отопление нанимала специалистов отдельно. Уже с марта я здесь живу постоянно, даже прописку получила – так в паспорте и написано: хутор Рыдупля.
– Самая большая проблема строительства на Нарочи – это найти квалифицированных работников. Их здесь нет, пришлось искать на плиточников в Минске, оплачивать проживание и дорогу, предлагать больше денег. Вторая проблема – здесь трудно купить нужные строительные материалы: был случай, что даже за конструкционными саморезами для крепления ЦСП пришлось ездить в Минск. Ассортимент реально скудный. Если нужна, например, пропитка для дерева, то будет что-то дешевое и всего одна банка. Выручает «21 век», не боится доставлять мои заказы на хутор.
В доме плиточные полы с подогревом по всей площади первого этажа. И это при том, что фундамент свайный, перекрытие деревянное. Классическая бетонная стяжка в таком случае невозможна, поэтому вместо нее использовали плиты ЦСП.
Под керамогранитом разложен поликарбоновый кабель теплых полов белорусского производства – энергосберегающий и высокоэффективный. Юлия говорит, он быстро нагревает пол до нужной температуры, не боится перегревов, механических воздействий.
– У меня с ним, правда, были небольшие проблемы, – рассказывает хозяйка. – Фирма под размеры комнат изготовила специальные маты и отправили их вместе со своим монтажником из Бреста. Тот все подключил и уехал. Но после этого начал вырубаться свет в доме. Оказалось, что все контуры теплого пола подключены на одну фазу. Попросила монтажника вернуться и переделать. На тот момент уже приехал плиточник и ему нужно было работать, а электропол еще не рабочий. Это был почти коллапс! В итоге все разрулилось – плитку начали класть в санузле, где все было в порядке. И пока плиточники там работали, электрик разобрался с подключением контуров теплого пола.
Теплый пол, кстати, это основное средство отопления. Юлия его не отключает даже летом, поэтому можно ходить всегда босиком. Благодаря тому, что здесь находится турбаза, местные электросети модернизировали. А так как в Рыдупле больше никто не пользуется электроотоплением, Юлии выделили достаточно киловатт для электропола, сауны и для всего остального – хватит даже для зарядки электромобиля. Правда, пришлось тянуть отдельную линию под землей к границе участка.
– В прошлом месяце нагорело где-то 200 киловатт – это с сауной, подогревом воды в бойлере, постоянно теплыми полами, освещением и работой бытовой техники. Так как я подключилась на специальный тариф для электроотопления «9 копеек», то сумма вышла совсем небольшая — около 20 рублей. Зимой нагорало 1000 — 1200 киловатт, но это с учетом отопления и постоянного подключения строительного инструмента. Но это максимум 120 рублей в месяц.
Для дополнительного уюта еще будет камин – для него отведено место в гостиной в углу у окна, там под плиткой специально нет теплого пола.
Вентиляция простая – обычные механические проветриватели и вытяжки на кухне и санузле. Юлия говорит, что в доме этим летом было комфортно и без кондиционера.
Сейчас владелицу больше беспокоит вопрос, как решить проблему с водой – несмотря на большую глубину скважины, в ней высокое содержание железа.
Если говорить про стоимость дома, то она менялась в сторону увеличения по мере строительства – Юлия постоянно что-то улучшала: добавили раздвижную дверь на террасу вместо распашной, для обшивки фасада выбрали лиственницу, увеличили террасу. В итоге бюджет вырос процентов на 20, а итоговая стоимость сравнялась с ценой минской однушки.
– Те, кто разбираются в стройке, сказали, что все равно получилось недорого, – говорит Юлия. – Конечно же, найдутся и такие, что на словах дешевле бы построили. Что ж, пусть попробуют.
Будни хуторянки
Жизнь на хуторе в Юлином формате не требует больших физических трудозатрат, ранних подъемов на работу.
– Иногда вообще ничего не делаю – и меня это не тревожит, – смеется Юлия. – Телевизора нет, интернет с горем пополам, зато есть большой диван и панорамный лес за стеклом, можно часами сидеть и просто наблюдать за природой. Я хоть и в глуши живу, но три раза в неделю езжу в бассейн в санаторий на процедуры и массаж в Нарочь. Там жизнь вполне курортная – ресторан, пирсы, лодки, водные аттракционы, пляж.
Впрочем, для трудовых подвигов тоже находится время. Юлия уже основательно почистила свой лес на участке – убрала ветки деревьев на высоту человеческого роста, подстригла кусты, удалила лишнее. Теперь участок просматривается в глубину и больше напоминает парк.
Совсем рядом находится вольер содержания благородных оленей в естественных условиях. Их подкармливают, обслуживают, следят за их здоровьем. Юлия тоже в деле – заведующий вольера берет ее с собой на кормежку как волонтера.
– Олени меня уже знают, не стесняются подходить у кормушки. Живности и за пределами вольера хватает – лисы постоянно приходят под окна дома, видела следы волка, рыси и даже медведя. То, что вокруг километры леса понимаешь по вечерам – сидишь на террасе и столько звуков разных слышишь. Громче всех олени – у них сейчас брачный период, самцы стараются орать как можно сильнее.
Нам конечно же интересно – а не скучно и не одиноко ли жить на хуторе в лесу?
– Родственники сначала не понимали: «куда ты поехала в глушь, с ума сошла». А теперь не бывает выходных, чтобы кто-то не приехал. Дочь раньше говорила, что я приеду к тебе на один денек, потому что у тебя там делать нечего, а теперь на неделю приезжает. Изначально и я думала, что когда мне надоест жить на хуторе, то я начну его сдавать. Но, как видите, пока не надоело.
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Ценность хутора Рыдупля, затерянного в лесах Нарочанского края, неочевидна – слишком далеко от цивилизации, вокруг ели да сосны, соседи только сезонные, зимой...
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