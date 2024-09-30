Уехала на хутор. Девушка построила в лесу у Нарочи стильный дом и живет в нем постоянно

В доме плиточные полы с подогревом по всей площади первого этажа. И это при том, что фундамент свайный, перекрытие деревянное. Классическая бетонная стяжка в таком случае невозможна, поэтому вместо нее использовали плиты ЦСП.

Под керамогранитом разложен поликарбоновый кабель теплых полов белорусского производства – энергосберегающий и высокоэффективный. Юлия говорит, он быстро нагревает пол до нужной температуры, не боится перегревов, механических воздействий.

– У меня с ним, правда, были небольшие проблемы, – рассказывает хозяйка. – Фирма под размеры комнат изготовила специальные маты и отправили их вместе со своим монтажником из Бреста. Тот все подключил и уехал. Но после этого начал вырубаться свет в доме. Оказалось, что все контуры теплого пола подключены на одну фазу. Попросила монтажника вернуться и переделать. На тот момент уже приехал плиточник и ему нужно было работать, а электропол еще не рабочий. Это был почти коллапс! В итоге все разрулилось – плитку начали класть в санузле, где все было в порядке. И пока плиточники там работали, электрик разобрался с подключением контуров теплого пола.