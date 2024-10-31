Вместо газа и электричества. Сколько стоит перейти на отопление пеллетами?

Светлана Демидчик, директор компании “Дом котлов”, объяснила, что горелки для пеллет разных производителей имеют схожее строение: устройство для подачи гранул, вентилятор, встроенный розжиг (запальник) и система очистки горелки. Все это закрыто корпусом. Материалы, используемые в производстве горелки для гранул, — жаростойкие, в некоторых моделях используются дополнительно шамотные вкладыши.

По удобству пользования пеллетное оборудование мало уступает газовому — самостоятельно растапливать не нужно. Для этого в горелке есть специальный керамический ТЭН, который поджигает пеллеты. Гранулы подаются в горелку автоматически по трубе из бункера соединенными гофрированным шлангом (внутри трубы находится шнек, как в механической мясорубке). Интенсивность горения регулируется подачей гранул и подачей воздуха.

Продвинутые модели оснащаются автоматикой, которая поддерживает заданную температуру в доме, управляет котлом со смартфона.

Как долго к котлу не нужно подходить во многом зависит от размера бункера, в который засыпаются пеллеты. Объем бункера подбирается исходя из мощности котла и теплопотерь отапливаемого помещения. Для домов 150-200 кв.м. устанавливают бункера 300-500 литров, что позволяет работать котлу от 3 до 7 суток на одной закладке топлива.