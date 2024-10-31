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Вместо газа и электричества. Сколько стоит перейти на отопление пеллетами?
31.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как отапливать дом без газа? Электричество не всегда панацея: в СТ слишком уж дорого платить за киловатты энергии, плюс не все населенные пункты располагают мощными электросетями. Наиболее жизнеспособная альтернатива – установить оборудование, работающее на пеллетах в автоматическом режиме, почти как газовый котел. Рассказываем, как это работает, сколько стоит и можно ли переделать твердотопливный котел в пеллетный.
Когда нет газа
Главное отличие пеллетного котла от обычного твердотопливного – наличие специальной горелки. Это, пожалуй, самый важный элемент, так как подача топлива и процесс горения происходят именно в ней и контролируется блоком управления. Благодаря этому пеллетные котлы достигают наивысших значений КПД в 92,1-92,4%. По эффективности они догоняют газовые, у которых КПД составляет 92−94%.
Светлана Демидчик, директор компании “Дом котлов”, объяснила, что горелки для пеллет разных производителей имеют схожее строение: устройство для подачи гранул, вентилятор, встроенный розжиг (запальник) и система очистки горелки. Все это закрыто корпусом. Материалы, используемые в производстве горелки для гранул, — жаростойкие, в некоторых моделях используются дополнительно шамотные вкладыши.
По удобству пользования пеллетное оборудование мало уступает газовому — самостоятельно растапливать не нужно. Для этого в горелке есть специальный керамический ТЭН, который поджигает пеллеты. Гранулы подаются в горелку автоматически по трубе из бункера соединенными гофрированным шлангом (внутри трубы находится шнек, как в механической мясорубке). Интенсивность горения регулируется подачей гранул и подачей воздуха.
Продвинутые модели оснащаются автоматикой, которая поддерживает заданную температуру в доме, управляет котлом со смартфона.
Как долго к котлу не нужно подходить во многом зависит от размера бункера, в который засыпаются пеллеты. Объем бункера подбирается исходя из мощности котла и теплопотерь отапливаемого помещения. Для домов 150-200 кв.м. устанавливают бункера 300-500 литров, что позволяет работать котлу от 3 до 7 суток на одной закладке топлива.
Главная фобия владельцев домов с твердотопливным котлом — отключение электричества. В закрытых системах такие котлы без надежной защиты становятся опасными — могут закипеть и даже взорваться. А пеллетному перебои с электроэнергией не мешают: пропало электричество — горелка затухает, закипеть в системе уже ничего не сможет. Электричество появилось — пеллета разжигается и котел продолжает работать и дальше. Там, где отключение света частое явление, целесообразно установить источник бесперебойного питания (ИБП) в паре с аккумулятором. Без электроэнергии в сети он поддерживает работоспособность системы, пока не появится напряжение в сети.
Сейчас в Беларуси доступны котлы белорусского производства TIS, Sakovich, Rizon, Greolit. TIS, кстати, производит сам пеллетные горелки и комплектует ими свои котлы. Остальные белорусские пеллетники комплектуются горелками польского производства Venma. Также можно приобрести пеллетные котлы и горелки российского производства: такие как Zota и Biotep.
Цены начинаются от 8 500 рублей. Недешево, но на котлы белорусского производства «Беларусбанк» предоставляет льготный кредит "На родныя тавары".
Красиво горит!
Еще один интересный вариант — пеллетные камины. Это, по сути, котел в компактном исполнении со стеклянной дверцей, через которую можно наблюдать за процессом горения. Этому оборудованию уже не нужна отдельная котельная — он идеально вписывается в интерьер загородного дома, бани или дачи.
Внутри камина установлен вентилятор, обеспечивающий интенсивную циркуляцию воздуха. Холодный воздух из помещения и проходит через теплообменник камина, подогревается и подается обратно. Воздух не контактирует со средой камеры сжигания топлива и не содержит продуктов горения.
Мощность таких каминов модулируется, они оснащены умной автоматикой и управляются с пульта. У них есть функция экономии топлива — автоматически снижают подачу топлива, когда температура приближается к необходимой. Кроме того, можно дополнительно установить модуль Wi-Fi, который позволяет контролировать температуру и управлять работой камина через мобильное приложение.
Светлана Демидчик говорит, что у нас пеллетные камины представлены, в основном, "воздушными", то есть без водяного контура. Цены на них начинаются от 4 800 рублей.
В целом же пеллетные камины продаются реже, чем котлы, и широкого спроса не приобрели, в отличие от наших прибалтийских соседей, где камины можно устанавливать в многоквартирных домах и отключаться от дорогого центрального отопления.
Как перейти с дров на пеллеты?
Можно ли сэкономить и модернизировать уже существующий твердотопливный котел? Все возможно и есть даже такая услуга.
Смысл модернизации заключается в установке в существующий твердотопливник пеллетной горелки. Белорусские горелки стоят от 5 100 рублей, польские – 5 800 рублей. Плюс бункер – от 780 рублей.
Если нужно иметь возможность топить и пеллетами, и дровами, то к вышеперечисленным видам работ добавляется изготовление дополнительной двери к котлу и крепежной системы. Эти работы производятся с применением сварки. Стоимость работ – от 1 300 до 1 600 рублей.
В итоге такая модернизация котла стоит от двух тысяч долларов.
Почем топливо?
За последние несколько лет в Беларуси запустили с десяток пеллетных производств, поэтому это топливо не дефицитное. Пеллеты представляет собой гранулы размером 6−8 мм. По качеству этот вид топлива делится на три класса, у каждого есть свой сертификат. Чем выше класс — тем ниже зольность. Наибольшее содержание шлака — в темных пеллетах третьего класса. В принципе, котел сожжет любые пеллеты. Но, если на первом классе котел в одинаковых условиях будет работать 6 суток, то на втором и третьем — 5−4,5 суток. Пеллеты низкого качества содержат большой процент коры, которая не сгорает и просто выбрасывается.
В среднем 1 тонна светлых пеллет, если покупать у производителя, стоит от 300 до 400 рублей в высокий сезон, весной и летом дешевле – от 250 до 330 рублей.
Для отопления дома на 100-120 квадратов на весь отопительный сезон понадобится 4-6 тонн (в зависимости от энергоэффективности строения). Если посчитать среднюю цену в 300 рублей за тонну и среднюю энергоэффективность дома, то отопительный сезон на пеллетах обойдется в 1500 рублей.
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Как отапливать дом без газа? Электричество не всегда панацея: в СТ слишком уж дорого платить за киловатты энергии, плюс не все населенные пункты располагают...
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