Сроки сдачи первого дома в «Уютном» перенесли. Рассказываем, какие квартиры тут еще остались

Напомним, что монолитно-каркасная новостройка в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного состоит из 6 подъездов и 354 квартир. Сегодня дом от «Минскстроя» уже достиг своих проектных высот − в зависимости от подъезда, в новостройке будет 14 или 16 этажей. Сейчас строители занимаются отделкой фасадов, а дом получает цветовое оформление.

Сдать многоэтажку в эксплуатацию должны были в конце октября этого года. Однако работы здесь до сих пор не окончены. Новый предполагаемый срок завершения строительства согласно опубликованным изменениям − 17 декабря этого года.