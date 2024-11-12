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Сроки сдачи первого дома в «Уютном» перенесли. Рассказываем, какие квартиры тут еще остались

12.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В лесополосе за «Маяком Минска» выходит на финишную прямую строительство жилого комплекса «Уютный». Сейчас первый многоэтажный дом уже почти готов. Несмотря на то, что это − проект государственного застройщика, квартиры в престижном месте могут приобрести все желающие. Сегодня в газете «Звязда» появилась декларация на 23 квартиры в комплексе. Кроме того, застройщик озвучил новый срок сдачи дома.


Напомним, что монолитно-каркасная новостройка в районе улиц Подлесной-Парниковой-Дачного состоит из 6 подъездов и 354 квартир. Сегодня дом от «Минскстроя» уже достиг своих проектных высот − в зависимости от подъезда, в новостройке будет 14 или 16 этажей. Сейчас строители занимаются отделкой фасадов, а дом получает цветовое оформление.

Сдать многоэтажку в эксплуатацию должны были в конце октября этого года. Однако работы здесь до сих пор не окончены. Новый предполагаемый срок завершения строительства согласно опубликованным изменениям − 17 декабря этого года.

Сейчас к долевому строительству предлагается 23 квартиры.

Среди вариантов − 21 квартира с обязательным машино-местом:

− 2 однокомнатные квартиры площадью от 37 до 45 квадратных метров по стоимости 6000 рублей (1800 долларов) за квадрат;

− 5 двухкомнатных квартир площадью от 62 до 69 квадратных метров по стоимости 5500 рублей (1650 долларов) за квадрат;

− 12 трехкомнатных квартир площадью от 80 до 128 квадратных метров по стоимости 5000 рублей (1500 долларов) за квадрат;

− 2 четырехкомнатные квартиры площадью от 120 до 125 квадратных метров по стоимости 4000-4500 рублей (1200-1350 долларов) за квадрат.

Помимо квартир дольщикам придется оплатить место в паркинге. Квадрат на 1−3 уровне паркинга стоит 1900 рублей, а т на 4−5 уровне − 1750 рублей.

Также для заключения договоров предлагаются 2 квартиры без приобретения машино-мест:

− 1 трехкомнатная квартира (на первом этаже) площадью 99 квадратных метров по стоимости 3800 рублей (1140 долларов) за квадрат;

− 1 четырехкомнатная квартира (на втором этаже) площадью 120 квадратных метров по стоимости 4500 рублей (1350 долларов) за квадрат.

Таким образом, однушка обойдется покупателю минимум в 66 тысяч долларов, двушка − в 102 тысячи долларов, трешка − в 120 тысяч долларов, четырешка − в 162 тысячи долларов (цены указаны ориентировочно и без учета машино-места). Отметим, что стоимость квартир в рублях по сравнению с предыдущими декларациями не изменилась, а вот в пересчете на доллары из-за изменения курса она стала ниже. 

Заявления о заключении договоров будут приниматься со следующего дня после публикации настоящего извещения в офисе застройщика (Минск, ул. К. Маркса, 13а, каб. 105).

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В лесополосе за «Маяком Минска» выходит на финишную прямую строительство жилого комплекса «Уютный». Сейчас первый многоэтажный дом уже почти готов. Несмотря...
 
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