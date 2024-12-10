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«Если квартира выглядит презентабельно, то люди поедут и в Шабаны». Эксперт – о бизнесе посуточной аренды
10.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Посуточные квартиры – это бизнес, который активно развивается в Беларуси. На сегодняшний день в Минске и областных центрах уже работает большое количество
− Мы проводим аудит квартиры, предлагаем готовый пакет решений, составляем подробный список, что нужно сделать и докупить, а дальше собственник может сделать все самостоятельно или продолжить сотрудничество с нами, вплоть до выхода объявления на площадке. К примеру, летом мы подготовили для краткосрочной аренды квартиру в Бресте. Ремонт в квартире уже был, нашей задачей было укомплектовать ее в кратчайшие сроки и запустить в работу. По окончании работ квартира была выставлена на соответствующие сайты-агрегаторы. Кстати, мы провели анализ конкурентов и порекомендовали собственнику увеличить стоимость. Сразу хозяйка побоялась это сделать, но уже спустя две недели с момента запуска квартиры в работу, убедившись, что квартира пользуется повышенным спросом, подняла цену.
Хоумстейджер отмечает, что в посуточной аренде важны два фактора: визуальная составляющая и хорошие отзывы гостей.
− Так как посуточные квартиры выбираются удаленно по фотографиям и описанию, то главное – создать «ту самую продающую» картинку, чтобы зацепить внимание человека, и он остановил свой выбор на вас. При этом фото и реальное наполнение квартиры не должны отличаться. Я сама когда-то сняла в Минске квартиру в сталинке. Приехала и поняла, что фотографиям на сайте лет 5 или больше. В реальности же в квартире были черные от грязи выключатели, кухня с отвалившимися ручками и убитая ванная. Какой отзыв может оставить человек, побывав в такой квартире?
Если же квартира соответствует фотографиям и описанию, управляющий всегда на связи, вопросы решаются оперативно, все исправно, то и отзыв будет положительным. Получая хорошие отзывы, ваша квартира поднимается в выдаче на сайте, ее чаще показывают в рекомендованных, что многократно увеличивает заполняемость объекта. Сперва вы поработали над квартирой, затем квартира работает на вас!
К примеру, так выглядела квартира в Бресте во время работы и после.
Специалист подчеркивает, что с фотографиями арендных квартир по-прежнему есть проблемы. Только недавно люди перестали фотографировать открытые унитазы, или холодильники с магнитиками. Порой такие квартиры попадаются на сайтах и сейчас. Особенно это касается квартир в регионах. Будет ли такое жилье востребовано – вопрос? Скорее всего, в пиковые даты возьмут и ее, но в несезон она точно будет простаивать.
Так что же объединяет посуточную квартиру с театром? Хоумстейджер на объекте выставляет «сцену», как в театре, которая вызывает у гостей положительные эмоции. Специалист, создавая атмосферу, руководит вниманием гостя, как актеры на сцене, давая представление.
Инвесторы, удачно вложившиеся в квартиры в Минск Мире, только рады передать жилье в посуточную аренду
− Я много работаю с квартирами на сутки и вижу, что главная особенность этого бизнеса – сезонность. Собственники активно зарабатывают в летние месяцы, а затем спрос снижается. В Минске однокомнатная квартира в сезон стоит от 50 долларов за сутки, то в низкий сезон ее стоимость снижается до 30-40 долларов. При этом спрос на квартиры есть всегда. Другой вопрос, что летом в городе на 100% спроса присутствует 100% жилья, а в несезон – на те же 100% жилья уже 50% спроса. Поэтому необходимо выделить свою квартиру на фоне конкурентов. Кроме того, в посуточном бизнесе в несезон квартиру можно сдать в среднесрок, и ваши нервы и прибыль останутся при вас!
Елена говорит, что больше всего туристов и командировочных едет в Минск, также популярны у путешественников Гродно и Брест. В Беларусь приезжают гости из России, стран Балтии. Путешествуют по стране и сами белорусы. Востребованы посуточные квартиры не только в крупных, но и в небольших городах. Кто-то едет к родственникам и останавливается переночевать, кто-то в командировку.
− Почему люди вообще выбирают квартиры, а не отели?
− Квартиру выбирают те путешественники, для которых важен домашний уют, наличие кухни. К тому же, наши отели, особенно в регионах, зачастую выглядят скучно и безлико. Везде стоит одинаковая мебель 2000-х годов. Среди посуточных же квартир сейчас есть хороший выбор жилья с современной обстановкой.
− А как обычно начинается посуточный бизнес?
− По-разному. Например, кому-то квартира осталась в наследство, другой, имея возможность, купил 1-2 квартиры про запас, третий приобрел жилье детям, а пока они вырастут, решил сдавать. Если говорить про одну квартиру, то ее сдача – это не бизнес. Скорее − просто дополнительный доход. Так, люди копят на пенсию или на путешествия. В этом случае, кстати, лучше отдать квартиру в управление профессиональным рантье и вообще ни о чем не беспокоиться. Да, некоторые опасаются – мол, гости только испортят квартиру, потом больше потратишь на ремонт. Но с этим можно поспорить. Сейчас посуточные квартиры выглядят гораздо лучше тех, которые сдаются на долгий срок. Фирма, у которой в управлении находится 10-20 квартир, имеет в штате горничных, а также завхоза, который следит за любыми поломками и оперативно их устраняет. Поэтому посуточная квартира, наоборот, всегда будет досмотрена. А бояться за обои или вазу не стоит. Сейчас некоторые инвесторы, удачно вложившиеся в квартиры в том же Минск-Мире, только рады передать жилье в управление на посуточную аренду. В этом случае квартира будет работать и окупит себя за несколько лет, ну а потом ее можно продать и купить еще две.
«В целях гигиены все должно быть одноразовым»
− Чем наполнить квартиру, которая сдается на сутки?
− Каждая посуточная квартира должна стремиться к отельному сервису: белые полотенца, белое постельное белье, одноразовые тапочки, фен, халаты. Конечно, это идеальная картинка, но ориентироваться стоит именно на нее. В квартире не должно быть красных или синих полотенец, только потому что это ваш любимый цвет. Также важно, чтобы мыло, гель для душа и шампунь были одноразовыми в индивидуальной упаковке, как в отеле. Такие наборы можно купить на маркетплейсе. К тому же, этот сервис (тапочки, мыло, халат, одноразовая щетка и паста) будет работать на репутацию квартиры. Гость, побывавший в аккуратной квартире, захочет приехать сюда еще раз.
Также хорошо, чтобы в квартире была карта города и другая полезная информация. Можно сделать такой «журнал посетителя» с номерами скорой и МЧС, буклетами «что посетить», адресами ближайших кафе. Да, с одной стороны, все это можно самостоятельно загуглить в интернете, но с другой – так человек почувствует вашу заботу. В этот же журнал стоит вложить и пароль от Wi-Fi, а не клеить его на холодильник или телевизор.
− А стоит ли хранить в квартире какие-то продукты? К примеру, чай-кофе, или крупы, оставшиеся от предыдущих жильцов?
− Нужно купить поднос и положить туда пакетики с чаем и кофе. Но это не должно быть безлимитно, кладите точно по количеству гостей. А вот начатых бутылок с подсолнечным маслом, оставшихся от предыдущих жильцов, жестяных банок с кофе или сахарниц с ложками в посуточной квартире быть не должно! Сахар покупаем только в стиках, кофе в капсулах, чай в пакетиках. Причина все та же – комфорт и гигиена. Вообще, от того, как ты позиционируешь свою квартиру, зависит и то, кто к тебе приедет. Наши клиенты ориентируются на семьи, пары, бизнесменов, приехавших по работе. Если вы хотите сдавать дорого и получать хорошие отзывы, то не стоит экономить на одноразовом мыле или тапочках.
− Квартиры в каких локациях будут наиболее востребованы?
− Конечно, для посуточной аренды чем ближе к центру, тем дороже. Хорошо сдаются квартиры по линии метро, рядом с местными достопримечательностями. При этом есть категория людей, которым не важен район. Такие туристы путешествуют на машинах и выбирают квартиру по фотографиям и описанию на сайте. То есть, если квартира выглядит привлекательно и соответствует запросам, то люди поедут и в Шабаны. Главное, чтобы рядом был торговый центр, где можно пообедать и купить что-то по необходимости. Недавно мы провели подготовку под ключ в квартире в Чижовке (правда, под долгосрок) и сдали ее за 450 долларов. Это была новостройка возле Green. Человек посмотрел фотографии, приехал и арендовал. Ему понравилась сама квартира, а район значения не имел.
Вот так выглядела квартира в Минске после того, как с ней поработали хоумстейджеры.
− А если сдавать в краткосрочную аренду не квартиру, а загородный дом? Какие тут нюансы?
− Загородные дома – это отдельная тема. Честно говоря, домики «а-фреймы» уже не в тренде. Сейчас их строит каждый второй. Я сама искала дом для семейного отдыха и была удивлена количеству однообразных предложений. Тут терраса, тут огоньки, тут купель во дворе, за которую нужно еще 200 рублей доплатить. При этом от несезона загородка страдает еще больше. У загородки, по сути, есть лето и новый год, в остальное же время надо что-то придумывать, предлагать что-то необычное. Просто включить лампочки и поставить джакузи – маловато.
Нужна ли елка в посуточной квартире?
Что касается новогодних праздников, то Елена советует готовиться к ним заранее. Прямо сейчас стоит заменить декор в квартире и обновить фотографии на сайтах.
− Новый год − это способ выделить свою квартиру с помощью праздничного декора. Я, к примеру, предлагаю своим клиентам готовые сеты на разные бюджеты. В наборах присутствует текстиль, гирлянды, постеры, посуда, декор и так далее. Все позиции уже подобраны на маркетплейсах, собственникам остается только нажать кнопку и заказать.
Накануне праздников, по словам хоусмстейджера, стоит установить в арендной квартире елку, купить мандарины и поставить праздничную посуду.
− Человек заезжает в квартиру и у него уже появляется праздничное настроение. Уверяю вас, за полтора месяца этот декор себя отработает. Тем более что на зимние праздники цена квартиры обычно возрастает.
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«Если квартира выглядит презентабельно, то люди поедут и в Шабаны». Эксперт – о бизнесе посуточной аренды
Посуточные квартиры – это бизнес, который активно развивается в Беларуси. На сегодняшний день в Минске и областных центрах уже работает большое...
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