«Если квартира выглядит презентабельно, то люди поедут и в Шабаны». Эксперт – о бизнесе посуточной аренды

Елена говорит, что больше всего туристов и командировочных едет в Минск, также популярны у путешественников Гродно и Брест. В Беларусь приезжают гости из России, стран Балтии. Путешествуют по стране и сами белорусы. Востребованы посуточные квартиры не только в крупных, но и в небольших городах. Кто-то едет к родственникам и останавливается переночевать, кто-то в командировку.

− Почему люди вообще выбирают квартиры, а не отели?

− Квартиру выбирают те путешественники, для которых важен домашний уют, наличие кухни. К тому же, наши отели, особенно в регионах, зачастую выглядят скучно и безлико. Везде стоит одинаковая мебель 2000-х годов. Среди посуточных же квартир сейчас есть хороший выбор жилья с современной обстановкой.

− А как обычно начинается посуточный бизнес?

− По-разному. Например, кому-то квартира осталась в наследство, другой, имея возможность, купил 1-2 квартиры про запас, третий приобрел жилье детям, а пока они вырастут, решил сдавать. Если говорить про одну квартиру, то ее сдача – это не бизнес. Скорее − просто дополнительный доход. Так, люди копят на пенсию или на путешествия. В этом случае, кстати, лучше отдать квартиру в управление профессиональным рантье и вообще ни о чем не беспокоиться. Да, некоторые опасаются – мол, гости только испортят квартиру, потом больше потратишь на ремонт. Но с этим можно поспорить. Сейчас посуточные квартиры выглядят гораздо лучше тех, которые сдаются на долгий срок. Фирма, у которой в управлении находится 10-20 квартир, имеет в штате горничных, а также завхоза, который следит за любыми поломками и оперативно их устраняет. Поэтому посуточная квартира, наоборот, всегда будет досмотрена. А бояться за обои или вазу не стоит. Сейчас некоторые инвесторы, удачно вложившиеся в квартиры в том же Минск-Мире, только рады передать жилье в управление на посуточную аренду. В этом случае квартира будет работать и окупит себя за несколько лет, ну а потом ее можно продать и купить еще две.