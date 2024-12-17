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«Квартиры поступят на аукцион». Посмотрели, что строят на месте снесенных малоэтажек в районе Комаровки

17.12.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе столичной улицы Веры Хоружей летом снесли два жилых дома. В настоящий момент на месте малоэтажек уже растет жилой дом. Мы посмотрели, как движется стройка неподалеку от Комаровского рынка и узнали, когда начнутся продажи квартир (спойлер еще не скоро).


Для начала напомним, о каком районе идет речь. Это − квартал, расположенный в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей в Советском районе. Под снос по детальному плану, утвержденному несколько лет назад, помимо двух послевоенных малоэтажек, должны пойти и оставшиеся в округе частные дома (их всего 7).


В настоящий момент вместо домов 32 и 34 по улице Веры Хоружей уже растет многоэтажный дом. Стройка движется бодро и уже идет на уровне третьего этажа. Видно, что жилые квартиры будут начинаться со второго этажа, во всяком случае именно там будут балконы. Ниже их не предусмотрено.



Заказчиком строительства выступает ОАО «Стройтрест № 35». Он возводит тут каркасный дом со встроенными помещениями. Всего в доме будет 3 подъезда и 10 этажей. Судя по схеме, подземная гараж-стоянка (или въезд в нее) будет располагаться рядом. Известно, что строительство дома идет за собственные средства застройщика, а значит вступить в долевку не получится. Ввести новостройку в эксплуатацию строители намереваются весной 2026 года.



Мы позвонили в «Стройтрест № 35», чтобы узнать, поступят ли квартиры в свободную продажу. Вот, что нам ответили на предприятии:

− Все 150 квартир в доме поступят в свободную продажу. Произойдет это через 1 год и 8 месяцев, после сдачи дома. Продавать жилье будем через аукцион.



Что касается остальной территории, то согласно озвученным несколько лет назад планам, здесь в перспективе может появиться жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. Помимо высоток, тут также обещали построить детский сад и организовать пешеходную зону со сквером.

 
 
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В районе столичной улицы Веры Хоружей летом снесли два жилых дома. В настоящий момент на месте малоэтажек уже растет жилой дом. Мы посмотрели, как движется...
 
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