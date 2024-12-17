«Квартиры поступят на аукцион». Посмотрели, что строят на месте снесенных малоэтажек в районе Комаровки

Мы позвонили в «Стройтрест № 35», чтобы узнать, поступят ли квартиры в свободную продажу. Вот, что нам ответили на предприятии:

− Все 150 квартир в доме поступят в свободную продажу. Произойдет это через 1 год и 8 месяцев, после сдачи дома. Продавать жилье будем через аукцион.