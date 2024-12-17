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«Квартиры поступят на аукцион». Посмотрели, что строят на месте снесенных малоэтажек в районе Комаровки
17.12.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе столичной улицы Веры Хоружей летом
Для начала напомним, о каком районе идет речь. Это − квартал, расположенный в пределах улиц Кропоткина, Богдановича и Веры Хоружей в Советском районе. Под снос по детальному плану, утвержденному несколько лет назад, помимо двух послевоенных малоэтажек, должны пойти и оставшиеся в округе частные дома (их всего 7).
Заказчиком строительства выступает ОАО «Стройтрест № 35». Он возводит тут каркасный дом со встроенными помещениями. Всего в доме будет 3 подъезда и 10 этажей. Судя по схеме, подземная гараж-стоянка (или въезд в нее) будет располагаться рядом. Известно, что строительство дома идет за собственные средства застройщика, а значит вступить в долевку не получится. Ввести новостройку в эксплуатацию строители намереваются весной 2026 года.
Что касается остальной территории, то согласно озвученным несколько лет назад планам, здесь в перспективе может появиться жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. Помимо высоток, тут также обещали построить детский сад и организовать пешеходную зону со сквером.
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«Квартиры поступят на аукцион». Посмотрели, что строят на месте снесенных малоэтажек в районе Комаровки
В районе столичной улицы Веры Хоружей летом снесли два жилых дома. В настоящий момент на месте малоэтажек уже растет жилой дом. Мы посмотрели, как движется...
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