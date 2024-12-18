«На стенах даже появлялась наледь». Минчане рассказали, как живется в угловых квартирах

«В угловой комнате мы нашли плесень»

Светлана:

− Наша семья живет в угловой квартире, в доме 1962 года, обычной хрущевке. В квартире тепло настолько, что зимой мы даже закрываем батарею в большой комнате, то есть греется только кухня и маленькая комната. Когда мы только переехали в квартире действительно были проблемы − непосредственно в угловой комнате обнаружилась плесень. Но после того как в доме утеплили фасад, проблема ушла. Вот уже лет 15 плесени нет, углы сухие. Кстати, фасад утепляли по инициативе соседки снизу, у нее в квартире было холодно. Нам же было тепло, что тогда, что сейчас.

Кирилл:

− Мы с супругой уже более года арендуем панельную хрущевку. Дом расположен в районе улицы Белинского. Наша квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Одним из плюсов проживания в угловой квартире является наличие двух окон, что обеспечивает освещение на протяжении практически всего дня. Однако это также является значительным минусом, так как летом квартира чрезмерно нагревается из-за постоянного попадания солнечного света. На пятом этаже, где отсутствует технический этаж, температура в квартире может достигать более 32 градусов, тогда как на улице она может быть ниже на 5-7 градусов. Что касается плесени, то такой проблемы у нас не возникало, вероятно, благодаря хорошей системе вентиляции. Однако зимой из-за вентиляции в душе бывает холодно, так как сильно дует.

Также сильно ощущаются боковые ветра, которые иногда «бьют» по стене, что может пугать. Зимой не жарко, но и не слишком холодно, хотя это может быть связано с работой батарей, а не с расположением квартиры.