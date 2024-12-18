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«На стенах даже появлялась наледь». Минчане рассказали, как живется в угловых квартирах
18.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стоит ли бояться угловых квартир? Однозначного мнения по этому поводу нет. Одни считают, что жилье в торце дома будет неликвидным, другие переживают, что в угловой комнате всегда будет холодно, а третьи, наоборот, рады отсутствию соседей и дополнительным окнам. Так как на самом деле живется в угловых квартирах? С этим вопросом мы обратились к нашим читателям. Ответы, как обычно, получились максимально разнообразными.
«В угловой комнате мы нашли плесень»
Светлана:
− Наша семья живет в угловой квартире, в доме 1962 года, обычной хрущевке. В квартире тепло настолько, что зимой мы даже закрываем батарею в большой комнате, то есть греется только кухня и маленькая комната. Когда мы только переехали в квартире действительно были проблемы − непосредственно в угловой комнате обнаружилась плесень. Но после того как в доме утеплили фасад, проблема ушла. Вот уже лет 15 плесени нет, углы сухие. Кстати, фасад утепляли по инициативе соседки снизу, у нее в квартире было холодно. Нам же было тепло, что тогда, что сейчас.
Кирилл:
− Мы с супругой уже более года арендуем панельную хрущевку. Дом расположен в районе улицы Белинского. Наша квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома. Одним из плюсов проживания в угловой квартире является наличие двух окон, что обеспечивает освещение на протяжении практически всего дня. Однако это также является значительным минусом, так как летом квартира чрезмерно нагревается из-за постоянного попадания солнечного света. На пятом этаже, где отсутствует технический этаж, температура в квартире может достигать более 32 градусов, тогда как на улице она может быть ниже на 5-7 градусов. Что касается плесени, то такой проблемы у нас не возникало, вероятно, благодаря хорошей системе вентиляции. Однако зимой из-за вентиляции в душе бывает холодно, так как сильно дует.
Также сильно ощущаются боковые ветра, которые иногда «бьют» по стене, что может пугать. Зимой не жарко, но и не слишком холодно, хотя это может быть связано с работой батарей, а не с расположением квартиры.
«Осенью без отопления температура не превышает и 15 градусов»
Станислав:
− Я живу в угловой квартире на втором этаже в панельном доме 1985 года в районе Института культуры. И, конечно, мне нравится то, что хотя бы с одной стороны нет соседей. А значит − меньше шума. Что касается холода, то дом хоть и не утеплен, но мне повезло, ведь внутри всей торцевой стены у меня вмонтированы батареи. Поэтому в отопительный сезон у меня вся стена теплая. Зимой в комнате в среднем градусов 28. А летом из-за того, что стену нагревает солнце, в квартире тоже очень тепло. Я в принципе люблю жару, поэтому мне это все нравится.
Единственный минус в том, что в квартире очень холодно в конце сентября, когда на улице уже холодно, а отопление еще не включили. В такие дни бывает, что температура не превышает и 15 градусов. Но сейчас батареи стали включать раньше, поэтому холодно у меня где-то одну-две недели в году. Тогда приходится включать обогреватель. Не идеально, но и не критично. Тем более я не знаю, какая температура в это же время не в торцевых квартирах в моем доме. Возможно, такая же.
Юлия:
− Я сама из Минска, но одно время жила в угловой квартире во Франции в Каннах. Там было холодно и что самое ужасное – появлялся конденсат. Это был дом 1946 года, батареи в квартире отсутствовали. Был только кондиционер, который работал как на холод, так и на тепло. Сам угол был с окном и балконом. Говорили, что для устранения проблем нужно ставить электрическую батарею под окном или менять окна и балконную раму. Потому что все это было старое – 40-х годов. Но мне не хотелось заморачиваться с ремонтом, и ту квартиру я быстро продала.
«Летом угловая однушка нагревалась так, что спасали только сквозняки»
Марина:
− Я жила в съемной угловой квартире в кирпичной хрущевке в районе Ботанической. Угловая стена располагалась в единственной комнате. В ней было сразу два окна и балкон. С одной стороны – круто, много света, а с другой – не знаешь, как расставить мебель, чтобы все поместилось и не закрывало окна. Холода зимой в квартире точно не было, а вот летом (так как это была еще и южная сторона) однушка раскалялась почти до кипения. Было очень тяжело. Кондиционера там не было, спасали сквозняки и то самое большое количество окон.
Антон:
− Я живу в угловой квартире в жилом комплексе «Комфорт Парк», на Тимирязева. Среди плюсов такой квартиры отмечу меньшее количество соседей, окна на 3 стороны света, дополнительную батарею в санузле, большие возможности для перепланировки (так, у меня из 72 квадратных метров получилось сделать еврочетырешку). Из минусов всего квартала выделю плохую розу ветров на Тимирязева. Из-за конфигурации дома, конкретно вокруг нашей секции вечно наблюдаются какие-то сквозняки. Нашу квартиру обдувает вообще с 3 сторон! Но при этом, не скажу, что в квартире от этого как-то холодно, даже несмотря на окна в пол. Нашей первой квартирой была не угловая однушка в новостройке. Там во время зимой батареи были сняты, но этого не ощущалось. В этой квартире ремонт также пришелся на зиму, но батареи пришлось возвращать уже на этапе штукатурки.
«Пол уже ледяной, а ведь еще не было морозов»
Екатерина:
− Мы живем в угловой квартире на четвертом этаже пятиэтажной хрущевки уже много лет. Самое неприятное в таком жилье – это холод. Самой холодной у нас всегда была именно угловая комната, также как-то потек и сам угол. Во время капремонта угловую часть частично утеплили, и в квартире стало теплее. Но в идеале мы думаем, что надо бы утеплить весь угол полностью.
Евгений:
− Я жил на улице Рогачевской в обычном панельном доме. В квартире всегда было очень тепло, а зимой даже жарко. Все ходили босиком и не испытывали дискомфорта. Прилегающая к улице стена была прохладной, но не критично. Обстоятельства вынудили сменить данное жилье на другую квартиру в Чижовке, и она опять оказалось угловой (только дом – кирпичный). Опыт проживания в угловых квартирах обнадеживал, но не тут-то было... В одной из комнат обнаружилась не только холодная стены, но и ледяной пол. А ведь еще и морозов не было. В чем причина такого промерзания – пока не разобрались, но это сильно расстраивает.
Влад:
− В угловой квартире живется отлично, у нас балкон и окно в комнате, а также две батареи в стенах, которые греют как печка в деревне. Плесени и сырости в квартире нет, соседи присутствуют только с одной стороны – всегда тихо и спокойно. Сам дом – девятиэтажка на Пушкинской. Он − панельный, 1979 года постройки. Несколько лет назад в доме был капремонт и здание утеплили. Теперь, даже с учетом того, что балкон у нас объединен с комнатой, в квартире тепло.
«Внимание на то, угловая квартира или нет, обращает один покупатель из двадцати»
Александр Стрекач, агент по недвижимости АН «Этажи»:
− Я несколько лет (с перерывами) жил в девятиэтажном доме как раз в угловой квартире. Это – дом 91 года в районе станции метро «Автозаводской». Его построили военные. Мы с семьей жили в трешке на втором этаже. Честно говоря, осенью-зимой в помещении было холодно. Доходило до того, что появлялись намерзания на стенах. Конечно, мы не единожды вызывали ЖЭС, делали замеры. Специалисты сами удивлялись, когда в углу показывало минус 5-6 градусов. Мы просили утеплить нашу квартиру и попали, честно говоря, в последний вагон. Эти работы нам сделали бесплатно. Всем, кто обращался с этой проблемой позже, уже говорили проводить утепление за свой счет. После утепления в квартире стало гораздо теплее, но зимой появилась новая проблема – стало очень жарко. Батареи здесь стоят в стенах, и воздух в комнатах становится очень сухим. Казалось бы, можно проветрить, но так как квартира по планировке − распашонка, при открывании окон сразу же образуется сквозняк. Помогает короткое проветривание и увлажнители. Мы даже пытались писать, чтобы отопление отрегулировали, сделали поменьше, но это нереально. Из-за того, что квартиры утеплены неравномерно, одни – мерзнут, другие – нет. А утеплять за свой счет торцы не каждый хочет.
Как агент скажу, что внимание на то, угловая квартира или нет, обращает один человек из двадцати. Обычно людям все равно. Ну, угловая и угловая, на одного соседа меньше. Да, к тому же, в Минске полно домов (тех же столбиков от МАПИД), в которых все квартиры, по сути, являются угловыми. Что касается старого жилого фонда – сталинок, хрущевок, брежневок, то дома тех лет в основном прошли через капремонты и проблем с отоплением там нет. В любом случае, все зависит от конкретного дома и конкретной квартиры. Я встречал квартиры, в которых плесень в углах появилась не до, а после утепления – из-за несоблюдения технологии. А промерзания и протекания швов порой могут быть и в современном жилье. Но повторюсь, чаще всего покупателю все равно – угловая, торцевая или еще какая-то квартира – при покупке он смотрит на все факторы − расположение, ремонт, стоимость и так далее. Таких случаев, что человек отказывается от квартиры только из-за того, что она – угловая, я не припомню.
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Стоит ли бояться угловых квартир? Однозначного мнения по этому поводу нет. Одни считают, что жилье в торце дома будет неликвидным, другие переживают, что в угловой...
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