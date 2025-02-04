Посмотрели, как выглядит первый коттедж в будущем закрытом поселке в Степянке

Проходим внутрь и замечаем, что несколько старых зданий тут все-таки сохранилось. К примеру, вот этот двухэтажный дом с колоннами был построен еще до войны – в 1940-е годы. В свое время тут располагался штаб НКВД и администрация закрытого объекта. После распада СССР и закрытия дач двухэтажную постройку приспособили под заведение общепита. В 2000-х тут работал ресторан «Советский», чуть позже ресторан «Экспедиция», а в последние годы здание занимал частный детский сад «Делакруа».