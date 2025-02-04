Посмотрели, как выглядит первый коттедж в будущем закрытом поселке в Степянке

Недавно «Минскстрой» показал, какими будут коттеджи, которые возводят на месте бывших совминовских дач в Степянке. Мы решили выехать на место и посмотреть, как сейчас выглядит стройплощадка будущего коттеджного поселка. Так вышло, что в день нашей прогулки Минск неожиданно окутал довольно плотный туман. Из-за этого репортаж об элитной стройке, спрятанной в лесном массиве, приобрел некоторый флер загадочности и таинственности.
До въезда на стройплощадку, которую ранее занимали служебные совминовские дачи, мы добрались без приключений. Находится это место в черте Минска – в лесопарковой зоне Степянка, буквально в 5 минутах езды на автомобиле от проспекта Независимости и Национальной библиотеки.
Попасть на бывшую территорию «Дипсервиса» можно через КПП. Здесь все по-старому – шлагбаум, ворота, забор и знак, запрещающий подачу звуковых сигналов. Действительно, до прошлого года тишину этих мест нарушали разве что птицы да отдыхающие. Еще пару лет снять домик на выходные в некогда закрытом дачном поселке «Степянка» мог любой желающий. Сейчас почти все старые постройки уже снесены.
О том, что появится на месте совминовских дач, рассказывает паспорт объекта, размещенный неподалеку от въезда. Из него можно узнать, что в границах улиц Парниковая-Подлесная-Аннаева возводится квартал одноквартирных и блокированных жилых домов.
Проходим внутрь и замечаем, что несколько старых зданий тут все-таки сохранилось. К примеру, вот этот двухэтажный дом с колоннами был построен еще до войны – в 1940-е годы. В свое время тут располагался штаб НКВД и администрация закрытого объекта. После распада СССР и закрытия дач двухэтажную постройку приспособили под заведение общепита. В 2000-х тут работал ресторан «Советский», чуть позже ресторан «Экспедиция», а в последние годы здание занимал частный детский сад «Делакруа».
Мы следуем дальше и понимаем, что будущий «Уютный-2» сейчас больше напоминает лесной массив, в котором идут какие-то лесозаготовки. Кругом – следы от тяжелой техники, да свежеспиленные деревья. На самом деле тут готовят площадку, на которой возведут около 100 коттеджей, а также 3 блокированных дома на 60 квартир. При этом деревья в квартале обещают сохранить. Все-таки шикарный (практически – дикий) лес прямо в черте города – это главная фишка комплекса.
Как рассказывает сам застройщик, в будущем элитном поселке уже сформирована инженерная инфраструктура – за прошедшие с начала стройки месяцы здесь проложили водопроводы высокого и низкого давления, сети дождевой и хозбытовой канализации.
Также в лесу просматриваются формирующиеся улицы. К примеру, самая главная из них (Проектируемая № 1) скоро получит имя архитектора Юрия Григорьева, который был главным архитектором Минска и первым заместителем главного архитектора Москвы.
Правда, пока что перемещаться по территории элитного комплекса сложновато. Прежде чем найти пилотный коттедж, нашему фотографу пришлось изрядно поплутать по лесу (а точнее – по большой стройплощадке). В итоге, первый дом будущего квартала удалось отыскать практически в противоположной от входа стороне. Оказалось, что здесь оборудован еще один въезд на территорию.
Как уже говорили в «Минскстрое», общая площадь первого двухэтажного дома составит 260 метров. Пока можно рассмотреть, что наружные стены дома собраны из керамзитобетонных блоков. Крыша в доме – скатная, ее уже начали покрывать металлочерепицей. Прямо возле дома предусмотрен навес для авто.
Вот так дом выглядит на рендерах.
К слову, вариантов планировок в поселке будет несколько. Среди коттеджей площадью от 130 до 270 квадратов обещают дома с саунами, зонами отдыха, террасами, гардеробными, рабочими кабинетами и прочими полезными помещениями.
Ожидается, что коттеджи в закрытом поселке в Степянке будут продавать всем желающим. Цена (даже ориентировочная) пока не называется, но учитывая локацию, можно предположить, что стоимость квадрата тут будет доступна далеко не каждому.