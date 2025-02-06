«Спали в конуре за шкафом». Белорусы вспоминают бедные интерьеры из 90-х и 2000-х

«Чтобы четвертый человек зашел на кухню, надо было прижаться к стене»

— Я всегда хотела жить в невысоком многоквартирном доме на два-три этажа. И в моем городе как раз был небольшой район с такими домиками — почти Осмоловка местного разлива, но построена на пару десятков лет позже. — вспоминает Анна. — Но когда я говорила об этом своей маме, она не понимала моих восторгов. Говорила: «Аня, ты просто не видела эти квартиры внутри!»

Ну что ж, однажды мне все-таки удалось их увидеть. Мама была права. Там были деревянные лестницы в подъезде, а в самой квартире настолько мало места, что когда мы втроем сидели на кухне, чтобы зайти четвертому человеку, кому-то надо было или выйти, или прижаться к стене.