На аукцион выставили классные участки на озере Нарочь. Начальная цена – от 5 тысяч долларов.

Источник материала: realt.by

Если вас привлекают песчаные пляжи Нарочанского края, то прямо сейчас есть возможность обзавестись участком на этом белорусском курорте. В этот раз Мядельский райисполком выставил на торги сразу четыре земельных надела под строительство коттеджей, расположенных рядом с озером Нарочь. Рассказываем, в какую сумму обойдется покупка земли возле самого большого озера страны.



Курортный поселок Нарочь. Фото Леонида Рудковского Первый земельный надел находится в деревне Гатовичи Мядельского района. Особенность этого населенного пункта, расположенного в 140 километрах от Минска в том, что сразу с трех сторон его окружают красивейшие озера − Нарочь, Мястро и Белое. Еще одна достопримечательность Гатовичей − самая короткая река Беларуси Скема. длина которой составляет менее 200 метров. Учитывая месторасположение, сама деревня является небольшим курортом − тут открыто несколько усадеб, работают такие популярные у туристов объекты, как «Аптекарский сад» и «Дендрариум». В паре километров от населенного пункта находится санаторий «Сосны».

Выставленный на аукцион земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома располагается на улице Солнечной, 23. Сюда ведет асфальтированный подъезд. Площадь надела составляет 13 соток. Земельный надел находится в водоохранной зоне. Из коммуникаций – только электричество. Начальная цена – 45 тысяч рублей (около 13,5 тысячи долларов). Аукцион пройдет 28 февраля в 14.00 в Мядельском сельском исполнительном комитете (Мядель, ул. 17 сентября, 7). Второй лот – это участок в деревне Боровые Мядельского района. В этом населенном пункте, расположенном прямо на первой линии озера Нарочь, работает «Республиканский детский центр медицинской реабилитации». Рядом с деревней находится известный туристический комплекс «Наносы». Адрес земельного надела – Боровые, 8а.

Площадь участка, предназначенного для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, составляет 12 соток. Земельный надел находится в водоохранной зоне. Из коммуникаций – только электричество. Начальная цена — 20 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов). Третий участок расположен прямо в курортном поселке Нарочь, но располагается в его новой части, удаленной от озера примерно на 2 километра. Земельный надел находится в районе индивидуальной застройки «Аэропорт» на улице Садовой, 35.

Площадь участка, предназначенного для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, составляет 15 соток. Из коммуникаций тут есть электричество, центральное водоснабжение и водоотведение. Начальная цена – 18 тысяч рублей (около 5,4 тысячи долларов). Аукцион по продаже этих двух участков пройдет 5 марта в 11.00 в здании сельисполкома агрогородка Нарочь (ул. Первомайская, 49, зал заседаний). Четвертый участок также расположен в курортном поселке Нарочь в районе индивидуальной застройки «Аэропорт», только на улице Садовой, 26.

Площадь участка, предназначенного для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, составляет 13 соток. Из коммуникаций тут есть электричество, центральное водоснабжение и водоотведение. Начальная цена – 18 тысяч рублей (около 5,4 тысячи долларов). Аукцион по продаже этого участка пройдет 11 марта в 11.00 в здании сельисполкома агрогородка Нарочь (ул. Первомайская, 49, зал заседаний).