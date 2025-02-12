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Цены — максимальные за 10 лет. Что происходит с квартирами в Минске (аналитика на основе сделок)
12.02.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Традиционно в начале года наблюдается сезонный спад спроса на
Что со спросом на квартиры?
Январь — месяц, когда сезонность спроса проявляет себя наиболее ярко. Как правило за счет новогодних праздников активность на рынке квартир сильно снижается. В различные годы спрос по отношению к декабрю снижался на 25−50% и минувший январь не стал исключением — количество заключенных сделок купли-продажи было на 33% меньше, чем в декабре.
По предварительным подсчетам в январе было куплено 1069 квартир. В итоге рекордный уровень январе прошлого года не превышен. Но несмотря на меньшее количество сделок текущий уровень выше среднего для первого месяца года (за последние 10 лет в январе заключали в среднем 900 сделок). Поэтому говорить о резком затухании спроса пока рано, покупательская активность продолжает оставаться на хорошем уровне.
Спрос держится потому, что кредиты все еще сравнительно доступные, доходы людей растут, а курс доллара стабилен с начала декабря.
При этом предложение квартир в базе Realt по сравнению с предыдущим месяцем выросло: за последний месяц было чуть меньше 9000 квартир в продаже, что на 4% больше, чем в декабре.
Что покупали в январе?
Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали
Квартиры в новых готовых домах, веденных в эксплуатацию в 2023—2024 годах, в январе покупали в Минске реже — в 7% случаев. Это на 5 процентных пунктов меньше, чем месяцем ранее.
Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Первомайский и Октябрьский, реже — Советский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах – их средняя доля снизилась на 3 процентных пункта. В то же время чаще выбирали типовые панельные и старые кирпичные дома, на долю которых пришлось по 30% и 15% от всех сделок соответственно.
Что с ценами?
Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2025 года выросла на 2,4% и составила 1640 $/м2 – это абсолютный максимум за последние 10 лет. При этом подорожали почти все типы квартир, сильнее всего трешки – плюс 3,3%.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1780 $/м2 (+2,7% за месяц) — $ 63000;
2-комнатные квартиры: 1548 $/м2 (+2,1%) — $ 68600;
3-комнатные квартиры: 1446 $/м2 (+3,3%) — $ 85800;
4-комнатные квартиры: 1360 $/м2 (-0,9%) — $ 94500.
Средняя цена квартир предложения за январь 2025 года так же показала положительную динамику: по сравнению с предыдущим месяцем она выросла еще на 1,4% и уже составляет 1679 $/м2. Но на Realt можно найти и
Ценовой рекорд
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Традиционно в начале года наблюдается сезонный спад спроса на квартиры. Так, за январь было совершенно на 33% сделок меньше, чем в декабре. Однако текущий спрос –...
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