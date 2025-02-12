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Цены — максимальные за 10 лет. Что происходит с квартирами в Минске (аналитика на основе сделок)

12.02.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Традиционно в начале года наблюдается сезонный спад спроса на квартиры. Так, за январь было совершенно на 33% сделок меньше, чем в декабре. Однако текущий спрос – выше среднего для начала года. При этом квадрат стал явно дороже, прибавив к стоимости 38 долларов (или 2,4%) и установив максимум за 10 лет. Что еще произошло на рынке недвижимости Минска в январе — в аналитике Realt.


Что со спросом на квартиры?

Январь — месяц, когда сезонность спроса проявляет себя наиболее ярко. Как правило за счет новогодних праздников активность на рынке квартир сильно снижается. В различные годы спрос по отношению к декабрю снижался на 25−50% и минувший январь не стал исключением — количество заключенных сделок купли-продажи было на 33% меньше, чем в декабре.

По предварительным подсчетам в январе было куплено 1069 квартир. В итоге рекордный уровень январе прошлого года не превышен. Но несмотря на меньшее количество сделок текущий уровень выше среднего для первого месяца года (за последние 10 лет в январе заключали в среднем 900 сделок). Поэтому говорить о резком затухании спроса пока рано, покупательская активность продолжает оставаться на хорошем уровне.

Спрос держится потому, что кредиты все еще сравнительно доступные, доходы людей растут, а курс доллара стабилен с начала декабря. 

Кстати, минимальное количество сделок в январе было в 2016 году, когда было продано чуть больше 500 квартир. А максимальное в 2024 году — более 1200 заключенных сделок.

При этом предложение квартир в базе Realt по сравнению с предыдущим месяцем выросло: за последний месяц было чуть меньше 9000 квартир в продаже, что на 4% больше, чем в декабре.


Что покупали в январе?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 44%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом месяце. В 34% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 19% - 3-комнатные.

Отметим, что однушки - традиционно самые популярные квартиры в Минске. Объясняется это просто. При высоких ценах покупка однушки - это единственный возможный вариант решения жилищного вопроса. А вот в областных городах, где цены пониже, часто самыми популярными квартирами являются двушки. Если же вам пока не хватает денег на желаемую квартиру - то на Realt вы можете купить ее в кредит или лизинг.

Квартиры в новых готовых домах, веденных в эксплуатацию в 2023—2024 годах, в январе покупали в Минске реже — в 7% случаев. Это на 5 процентных пунктов меньше, чем месяцем ранее.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Первомайский и Октябрьский, реже — Советский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных панельных и каркасных домах – их средняя доля снизилась на 3 процентных пункта. В то же время чаще выбирали типовые панельные и старые кирпичные дома, на долю которых пришлось по 30% и 15% от всех сделок соответственно.

Кстати, повышение интереса к хрущевках и брежневках отмечают и некоторые агентства недвижимости. Тут дело в том, что такое жилье с ремонтом стоит столько же, сколько и новостройка без отделки. А люди все-таки частенько покупают квартиру на последние деньги и с привлечением кредита. И конечно, им не хотелось бы тратиться еще и на ремонт.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2025 года выросла на 2,4% и составила 1640 $/м2 – это абсолютный максимум за последние 10 лет. При этом подорожали почти все типы квартир, сильнее всего трешки – плюс 3,3%.

Рост цен - в том числе следствие стабильного спроса, который установился в январе. Это значит, что сейчас по-прежнему хорошее время для продавцов. Размещайте объявление на Realt - и продавайте выгодно.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1780 $/м2 (+2,7% за месяц) — $ 63000;

2-комнатные квартиры: 1548 $/м2 (+2,1%) — $ 68600;

3-комнатные квартиры: 1446 $/м2 (+3,3%) — $ 85800;

4-комнатные квартиры: 1360 $/м2 (-0,9%) — $ 94500.


Средняя цена квартир предложения за январь 2025 года так же показала положительную динамику: по сравнению с предыдущим месяцем она выросла еще на 1,4% и уже составляет 1679 $/м2. Но на Realt можно найти и много более дешевых квартир.



Следующий уровень цен установился по итогам месяца в микрорайонах столицы:



Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная в январе 2025 года, обошлась покупателю в 425 тысяч долларов общей площадью 128 м².

Что в соседних странах?

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте выросли почти во всех случаях. Сильнее всего Санкт-Петербурге — плюс 5%.



 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно в начале года наблюдается сезонный спад спроса на квартиры. Так, за январь было совершенно на 33% сделок меньше, чем в декабре. Однако текущий спрос –...
 
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