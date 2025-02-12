Цены — максимальные за 10 лет. Что происходит с квартирами в Минске (аналитика на основе сделок)

Что со спросом на квартиры?

Январь — месяц, когда сезонность спроса проявляет себя наиболее ярко. Как правило за счет новогодних праздников активность на рынке квартир сильно снижается. В различные годы спрос по отношению к декабрю снижался на 25−50% и минувший январь не стал исключением — количество заключенных сделок купли-продажи было на 33% меньше, чем в декабре.

По предварительным подсчетам в январе было куплено 1069 квартир. В итоге рекордный уровень январе прошлого года не превышен. Но несмотря на меньшее количество сделок текущий уровень выше среднего для первого месяца года (за последние 10 лет в январе заключали в среднем 900 сделок). Поэтому говорить о резком затухании спроса пока рано, покупательская активность продолжает оставаться на хорошем уровне.

Спрос держится потому, что кредиты все еще сравнительно доступные, доходы людей растут, а курс доллара стабилен с начала декабря.

Кстати, минимальное количество сделок в январе было в 2016 году, когда было продано чуть больше 500 квартир. А максимальное в 2024 году — более 1200 заключенных сделок.

При этом предложение квартир в базе Realt по сравнению с предыдущим месяцем выросло: за последний месяц было чуть меньше 9000 квартир в продаже, что на 4% больше, чем в декабре.