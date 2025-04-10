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«Район шел в придачу с мужем». Узнали, как живется в старой Масюковщине
10.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 90-е годы добраться до Масюковщины можно было только на электричке или редких автобусах. Сегодня же эта территория - один из бурно развивающихся уголков столицы, где идет строительство сразу двух новых жилых микрорайонов – Масюковщины-3 и Масюковщины-4. Впрочем, кипит жизнь и в бывшем военном городке, который располагался здесь до 2013 года. Realt побывал в микрорайоне Масюковщина-2 и спросил у местных, как им тут живется.
Во время войны в этих местах располагалась часть лагеря военнопленных Шталаг-352. На улице Лынькова, 111 под разными буквами от него сохранилось несколько зданий – бывшая столовая, в которой кормили пленных, овощехранилище, где в последствие нацисты устроили карцер, здание казармы, в котором действовал лагерный лазарет. Большинство из них находятся в удручающем состоянии – обрушенные крыши, заколоченные или разбитые окна, трещины в стенах. По ночам, да и в дневное время, находится на этой территории не особо хочется, хотя жильцов соседних домов она не пугает. Некоторые приходят сюда прогуляться в тени деревьев или подкормить местных котов.
С годами Масюковщина менялась, и это особенно видно во втором микрорайоне, где возведены разномастные дома. Здесь в 1938 году построена трехэтажка в стиле ар-деко. Ранее она была Домом офицерского состава Красной Армии, а во времена Шталага-352 в ней размещалась комендатура. Сохранились тут и двенадцатиквартирные двухэтажки первой половины 1950-х годов серии 1-204. Они были возведены в стиле советского неоклассицизма. Также в 1960-х тут были построены трехэтажки, в 1970-80-х – пяти- и девятиэтажки, в 2007 и 2016 – монолитные каркасные многоэтажки в 18 и 15 этажей.
«На электричке до вокзала можно доехать за 10 минут»
В бывшем военном городке с 2017 года живет Ольга. Сюда она поселилась, так как переехала к супругу. Как утверждает сама девушка, «особого выбора не было, район шел в придачу с мужем».
- За восемь лет я уже привыкла к нему. Здесь как будто находишься в каком-то отдельном городке, который, правда, расположен в Минске. Очень нравится, что тихо и как-то умиротворенно, много зелени. Для меня это играет особую роль. Например, сейчас, когда приезжаю в какую-нибудь Каменную горку, очень сильно чувствую этот контраст. Хочется скорее вернутся домой, в спокойствие, - делится местная жительница.
Особым плюсом жизни в Масюковщине девушка считает большие возможности для развития детей. «У нас через дорогу находится Минск-Арена. Туда детей можно водить на разные кружки, спорт. Но самым большим шоком лично для меня стало отсутствие очередей в детских садах. Их и школ здесь хватает. Когда нам нужно было, мы просто пришли и записались. Без всяких проблем. Хотя слышала, что в других районах Минска, особенно, новостройках, с этим есть сложности. Но мы сталкиваемся при этом с другой проблемой – у нас тут нет нормальных детских площадок, все очень простое и старое. Еще и поликлиника детская далековато находится. Вот в этих аспектах, конечно, есть неудобства», - подмечает Ольга.
Рассказала девушка и о транспортном сообщении в Масюковщине. «Сначала кажется, что электрички – это неудобно, но со временем к ним привыкаешь. По факту нам до вокзала доехать – всего десять минут. В этом плане все хорошо, и даже метро особо не нужно. Кстати, нам звуки железной дороги вообще не слышны. Перед нашим стоит еще пару домов, так что мы дискомфорта не ощущаем. Но понимаю, что у тех, кто живет в первой линии от ЖД, может быть шумно, особенно, когда проезжают товарные поезда. К этому звуку, конечно, еще надо привыкнуть», - отмечает она.
Ольга с мужем и ребенком живет в пятиэтажной брежневке. Около десяти лет назад в этом доме делали капремонт. «Дом попал еще в последнюю волну, где жильцам поменяли все, включая трубы и окна, подъезды полностью обновили. А еще предлагали обои переклеить. И, как я помню, буквально через год случились изменения в законодательстве. Уже такого масштаба при ремонтах не было. Квартиры у нас в домах небольшого метража, поэтому я периодически думаю, что неплохо бы сменить жилье на какое-нибудь побольше. Нравится Лебяжий, хоть там и не так много зелени, но планировки лучше. Здесь же – стандартные советские», - подчеркнула Ольга.
Кроме того, девушка обратила внимания, что, выбирая жилье в Масюковщине, важно обязательно обратить внимание на соседей. «Нам лично с жильцами по дому очень повезло, они хорошие люди. Но знаю, что многие из нашего городка купили сейчас жилье в новом пятнадцатиэтажном доме в нескольких метрах отсюда. Так понимаю, что им самим нравится местность, но хотелось чего-то более нового, лучших условий. В том числе свою роль сыграли и соседи. Пьющих людей здесь и правда много, но мне кажется, таких хватает везде», - подчеркивает Ольга.
«Сейчас тут многое снесли и планируют по новой застроить»
Как и Ольга, в Масюковщину к супругу переехала Вероника. Ее муж здесь родился и вырос. А со временем они заселились сюда как пара. Так, уже прошло около пятнадцати лет.
- Мне вообще повезло с этим районом, потому что, кроме жилья, еще и работа находится рядом. Плюс у нас дети. Один занимается хоккеем, вторая – фигурным катанием, поэтому им удобно отсюда добираться на занятия, все находится через дорогу. К тому же, рядом ходит первый автобус и электричка. Десять минут – и ты в центре города. Но есть минус – до кольцевой отсюда добираться, конечно, неудобно. Приходится очень много объезжать. И, кстати, если уже говорить о транспорте, то парковочных мест тут хватает. Рядом с двухэтажками практически никто машины не оставляет, в общем, место всегда найти можно, - обращает внимание местная жительница.
До переезда на Масюковщину пара жила на Орловской. «Там были свои плюсы. Например, парк Победы рядом, да и к центру близко. Когда заселились сюда, нужно было все-таки время, чтобы привыкнуть. Тогда же тут не был район так застроен, как сейчас. Со временем появился Лебяжий. Можно и к Дроздам дойти, и к пляжу».
Семья Вероники живет в кирпичном доме с толстыми стенами, поэтому девушка утверждает, что шумоизоляция у них отличная. «Здесь раньше был военный городок, поэтому дома строились военными и для военных. Квартиру получал мой свекор. Сейчас же на месте, где раньше была военная часть, уже многое снесли и планируют по новой застраивать. Один дом там уже возведен, панелька. А сектор, где мы живем, не трогают. И вроде как не планируют. Даже старенькие двухэтажки. Еще примерно пять лет назад в нашем доме делался капитальный ремонт – поменяли водопровод, канализацию, сделали косметическое обновление подъездов. Замены батарей не было. Все остальное уже делали жильцы своими силами», - отмечает девушка.
«Большую роль играет свободный доступ в сады и школы»
Относительно недавно, примерно четыре месяца назад, с семьей в микрорайон «Масюковщина-2» переехала Елена. Вдохновили их на это друзья.
- Мы периодически приезжали к ним в гости, видели, как им здесь живется. А меня всегда привлекали места, где есть много зелени. Это создает какую-то особую атмосферу. Так сложилось, что друзья сейчас переехали в другую квартиру, а мы заселились к ним, чему я очень рада. Вокруг сосны, от которых запах леса, белки приходят, не боятся ничего, а еще я уже представляю, как шикарно здесь будет весной и летом, когда вокруг все зазеленеет и расцветет, - рассказывает девушка.
Она акцентирует внимание, что этот район особо подойдет семьям с детьми. «Кроме того, что здесь из-за зелени более-менее хороший воздух, большую роль играет свободный доступ в сады и школы. Нет такого, что нужно заранее записываться в очереди, ждать месяцами. Мы как переехали, сразу же без проблем отдали ребенка в детский сад. Этот вопрос решился очень быстро», - замечает Елена.
Из недостатков местная жительница отмечает нехватку магазинов. «Если пройтись, то тут в округе только два небольших продуктовых со скудным выбором. Еще есть Дом торговли «Купаловский», но он находится уже ближе к железнодорожным путям. Чтобы основательно закупиться, приходится ездить в другие места. В этом плане есть дискомфорт. Но при это мне нравится тут транспортное сообщение, буквально в двухстах метрах – электрички. Поезда не шумят, их практически не слышно. Думаю, это потому, что они здесь притормаживают», - предполагает она.
Елена с семьей живет в доме, построенном в начале 1950-х годов. Из интересного она отмечает, что батареи у них в комнатах не снаружи, а внутри стен. От этого в квартирах не жарко. Также упоминает, что сейчас в домах района делаются капитальные ремонты. Их также стоит на очереди, но, когда по факту он произойдет, пока неизвестно.
Что здесь продается?
Сейчас в базе Realt на продажу в микрорайоне «Масюковщина-2» выставлено 12 вариантов, стоимость которых варьируется от 52 до 140 тысяч долларов.
Самый доступный вариант – это
Кроме того, по улице Лынькова представлен и самый дорогой вариант. Располагается
В том же доме предлагается и вариант
Также возможен вариант
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В 90-е годы добраться до Масюковщины можно было только на электричке или редких автобусах. Сегодня же эта территория - один из бурно развивающихся уголков столицы,...
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