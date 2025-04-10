«Район шел в придачу с мужем». Узнали, как живется в старой Масюковщине

«Большую роль играет свободный доступ в сады и школы»

Относительно недавно, примерно четыре месяца назад, с семьей в микрорайон «Масюковщина-2» переехала Елена. Вдохновили их на это друзья.

- Мы периодически приезжали к ним в гости, видели, как им здесь живется. А меня всегда привлекали места, где есть много зелени. Это создает какую-то особую атмосферу. Так сложилось, что друзья сейчас переехали в другую квартиру, а мы заселились к ним, чему я очень рада. Вокруг сосны, от которых запах леса, белки приходят, не боятся ничего, а еще я уже представляю, как шикарно здесь будет весной и летом, когда вокруг все зазеленеет и расцветет, - рассказывает девушка.