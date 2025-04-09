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В Лошице сдали монолитный дом. Посмотрели, почем в нем продают квартиры

09.04.2025 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В апреле дольщикам третьего дома в Лошице-7 начали вручать ключи от новых квартир. Жилье в монолитной многоэтажке в свое время приобретали как очередники, так и все желающие. Мы посмотрели, как выглядит свежая новостройка, а заодно и узнали, почем в ней продают квартиры. Сразу после сдачи дома на вторичке появились первые предложения от собственников.


Строительство микрорайона Лошица-7 началось в 2020-м году. Освоением квартала занимается УКС Мингорисполкома. Он же и распределяет тут квартиры.

Первым тут возвели два многоэтажных дома на Игуменском тракте, а затем перешли к застройке в глубине квартала. Так, с 2023 года на улице Монюшко строили дом №3 по Генплану. Квартиры в нем предлагались как очередникам, так и всем желающим. Правда, если первым метр считали по 2615 рублей (870 долларов), то для вторых цена квадрата начиналась от 4100 рублей (1360 долларов). Но даже при такой цене в конце 2023 года за квартирами в многоэтажке выстраивались очереди.



Весь дом рассчитан на 5 подъездов и 248 квартир (45 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 92 трехкомнатные квартиры). Этажность у дома переменная – от 10 до 12.



Входные группы в доме получились весьма симпатичными. Входы в многоэтажку организовали с двух сторон. Кстати, первый этаж здания, выходящий фасадом на улицу Монюшко, в будущем займут магазины.



На момент нашей съемки (в последних числах марта) дом еще не выглядел полностью готовым. Тут велись работы по окраске фасада, благоустройству и установке детской площадки. Вообще, первоначально завершить дом планировали к декабрю 2024 года, но в итоге ключи новоселам начали выдавать только в начале апреля.



Обращаем внимание, что рядом с домом на 5 подъездов практически готовы две панельные восьмиэтажки. Эти дома УКС Мингорисполкома строит для «переселенцев». То есть, для людей, чьи дома пойдут под снос. Возможно, сюда переедут и бывшие жители частного сектора с улицы Чижевских (и тех, что рядом). Ведь некогда застроенную усадьбами территорию продолжают готовить под многоэтажное строительство. Планируется, что в будущем рядом с парком вырастет Лошица-5.


Квартиры в построенных домах будут передаваться новоселам с полной отделкой. В конце марта УКС Мингорисполкома сообщал, что одна из восьмиэтажек уже сдана. Она получила прописку на улице Владимира Оловникова, 12. Стоит сказать, что эти дома еще не получили отделку фасадов. Видимо, благоустройство и покраску фасадов перенесли на более благоприятное по погоде время.


Помимо пяти жилых домов, в седьмой Лошице должен появиться и детский сад. Детское дошкольное учреждение на 140 мест намечено построить в центре квартала. В настоящий момент на его месте – стройплощадка.

 


Что тут сейчас продается?

В самой свежей лошицкой новостройке на Монюшко, 10 сегодня продаются две квартиры – обе без отделки.

Так, на продажу выставлена однокомнатная квартира на 6-м этаже дома. Общая площадь этой однушки составляет 33 квадратных метра. В квартире выполнена строительная отделка – стяжка пола, штукатурка, разводка электрики и отопления. Отмечается, что окна квартиры смотрят во двор (юго-запад), а не на соседний дом. Стоимость – 63 тысячи долларов (1898 долларов – за метр).


Еще одна квартира в продаже – евродвушка площадью 52 квадратных метра. Квартира располагается на последнем (12-м) этаже дома. В квартире выполнена строительная отделка: тут есть стяжка пола, штукатурка на стенах, разводка электрики и отопления, двухкамерные окна ПВХ и остекленная лоджия. Стоимость квартиры – 92 тысячи долларов (1752 доллара – за метр).







Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В апреле дольщикам третьего дома в Лошице-7 начали вручать ключи от новых квартир. Жилье в монолитной многоэтажке в свое время приобретали как очередники, так и все...
 
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