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Посмотрели, как строятся «Петровские верфи». Кстати, тут продается много квартир без отделки

18.04.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Стройка этого жилого комплекса стартовала в 2020 году после сноса частного сектора. Архитектуры из Санкт-Петербурга решили добавить Минску морского колорита. В итоге, в районе станции метро «Петровщина» стал расти жилой комплекс «Петровские верфи». Мы съездили на улицу Семашко и посмотрели, как продвигается стройка. Заодно узнали, сколько тут стоят квартиры.


Напомним, что застройщиком всего комплекса многоэтажек выступает УКС «Запад». Сначала на месте старых хат вырос дом «Маяк», затем «Парус», а потом подтянулись и «Корабли». Сейчас основное строительство сосредоточено на «набережной», которая в будущем станет коммерческим стилобатом.  

Первый из «Кораблей» сдали в прошлом году. Правда, с большим опозданием. Сроки были сдвинуты из-за смены подрядчика и необычной конструкции здания. Второй аналогичный дом растет гораздо быстрее.



Все четыре дома в нижней части ЖК будут идентичными. Каждый рассчитан на 8 этажей и 88 квартир. Квартиры в первой восьмиэтажке предлагали как нуждающимся в улучшении жилищных условий, так и все желающим.




Сданная новостройка получила яркий фасад, оригинальные входные группы, систему видеонаблюдения и детскую площадку. 




Рядом подрастает и второй «Корабль». Здесь всем желающим уже предложили 56 квартир из 88. Стоимость квадратного метра в них составляла 4000-4800 рублей. Дополнительно нужно было заплатить 25 тысяч рублей за парковочное место. Правда, на сегодняшний момент доступных к продаже квартир нет – потенциальным дольщикам нужно ждать следующую декларацию от УКСа.



Второй «Корабль» начали возводить в марте прошлого года. Завершить стройку предполагалось в первом квартале 2025 года, но судя по всему, срок продлят на несколько месяцев.



Что тут продается?

Квартир от застройщика в комплексе сейчас нет, зато есть варианты от собственников. Так, в сданном «Корабле» ищут новых хозяев 4 квартиры. Все варианты предлагаются без отделки.

Самое бюджетное предложение – двухкомнатная квартира (евродвушка), расположенная на третьем этаже. Ее общая площадь составляет 46 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра. Стоимость квартиры – 79,3 тысячи долларов (1698 долларов – за метр).







Также в продаже есть двухкомнатная квартира площадью 66 квадратных метров. В квартире на третьем этаже – рациональная планировка с окнами, выходящими на разные стороны, два санузла, застекленная лоджия с окнами в пол, высокие потолки. Можно сделать евротрешку. Внутри установлен видеодомофон, выполнена разводка электрики, установлен унитаз, стальные панельные радиаторы, счетчики учета горячего и холодного водоснабжения. Стоимость – 99,3 тысячи долларов (1511 долларов – за метр).












Самое дорогое предложение – трехкомнатная квартира на 8-м этаже. Площадь этой квартиры по СНБ – 88 квадратных метров. Планировка – 3 отдельные комнаты и кухня-гостиная, 2 санузла, застекленная лоджия, все окна в пол. Функциональная планировка квартиры позволяет воплотить самые смелые дизайнерские проекты. Стоимость – 124,5 тысячи долларов (1401 доллар – за метр).








Весь жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».



Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Стройка этого жилого комплекса стартовала в 2020 году после сноса частного сектора. Архитектуры из Санкт-Петербурга решили добавить Минску морского колорита. В...
 
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