Квартиры тут разобрали за пару часов. Вот как сейчас выглядит новостройка с недорогим жильем

Сегодня гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (но без направлений), предложили 20 квартир – 6 однокомнатных квартир, 8 двухкомнатных и 6 трехкомнатных.

Учитывая приятную стоимость квадратного метра (3777 рублей, или 1224 доллара) квартиры разобрали в течение нескольких часов. Уже к 14.00 в УКСе Советского района свободных квартир не осталось. Информацию об этом опубликовали на сайте управления капитального строительства.