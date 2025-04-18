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Квартиры тут разобрали за пару часов. Вот как сейчас выглядит новостройка с недорогим жильем
18.04.2025 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Тиражной (рядом с частным сектором) в прошлом году начали строить десятиэтажный дом. Многоэтажка оказалась в центре внимания благодаря невысокой стоимости квадрата. Тем более, на него могли претендовать очередники без направлений. Сегодняшнюю партию из 20 квартир, как
Напомним, что новый дом растет в Советском районе Минска − в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Еще прошлым летом на этом участке располагались производственные постройки районного «Ремавтодора», а сейчас тут уже тянется ввысь будущая многоэтажка.
Строительство многоэтажки началось прошлым летом, а сдать дом намечено уже осенью этого года. В доме от УКСа Советского района будет 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир (27 однушек, 36 двушек и 27 трешек). Первый этаж дома займут административные помещения. Возле дома устроят 92 парковочных места, а также организуют велопарковки.
Сегодня гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (но без направлений), предложили 20 квартир – 6 однокомнатных квартир, 8 двухкомнатных и 6 трехкомнатных.
Учитывая приятную стоимость квадратного метра (3777 рублей, или 1224 доллара) квартиры разобрали в течение нескольких часов. Уже к 14.00 в УКСе Советского района свободных квартир не осталось. Информацию об этом
Стоит отметить, что около 20 квартир в доме пока еще остаются нераспределенными (во всяком случае, декларации по ним не выходили). Кроме того, на сайте застройщика могут появиться отказные квартиры.
Сегодня однокомнатные квартиры предлагались по стоимости от 57,5 тысячи долларов, двухкомнатные – от 74,6 тысячи долларов, трехкомнатные – от 91,8 тысячи долларов.
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На улице Тиражной (рядом с частным сектором) в прошлом году начали строить десятиэтажный дом. Многоэтажка оказалась в центре внимания благодаря невысокой...
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