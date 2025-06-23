«‎Если поселишься тут — не захочешь переезжать». Как живется в хрущевках на Золотой Горке

“Воздух здесь отличается, он какой-то свежий, как в лесу”

Галина Владимировна живет на Золотой Горке уже более 30 лет. Переехала она сюда, когда училась в университете. Район ей так понравился, что уезжать в другое место она не захотела. Так, со временем приобрела квартиру. И до сих пор желания сменить место жительства у нее не появилось.

- Места здесь тихие, особенно, что касается внутренних дворов. Сама я живу с той стороны, где напротив много разных увеселительных заведений. От них в пятницу и выходные бывает очень шумно. Но, если зайти во внутренний дворик, этого уже и не слышно. Так что дома, которые расположены как бы внутри, хорошо шумоизолированы. Интересно, что за столько лет моей жизни здесь каких-то кардинальных изменений в районе практически не произошло. Либо они происходят так размеренно, что я особо не замечаю.