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«‎Если поселишься тут — не захочешь переезжать». Как живется в хрущевках на Золотой Горке

23.06.2025 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Микрорайон с поэтичным названием Золотая Горка местные по праву считают тихим центром города. Дома здесь удобно расположены недалеко от метро, рядом отлично развитая инфраструктура, но при этом отсутствует интенсивное дорожное движение. А во дворах по-прежнему можно увидеть много зелени, небольших клумб, сделанных местными, и сушащееся, как в старые добрые времена, прямо на улице белье. Realt пообщался с жителями микрорайона и узнал, как им здесь живется.


Микрорайон Золотая Горка расположился в пределах проспекта Независимости и улиц Козлова, Платонова и Гикало. Здесь изредка можно увидеть современные многоэтажки, но преимущественно он застроен хрущевками архитектурных проектов 1-434 и 1-464. Это, как правило, пятиэтажки из силикатных блоков или кирпича. Для них характерны небольшие площади квартир, совмещенные санузлы, низкие потолки и отсутствие лифтов.

“Воздух здесь отличается, он какой-то свежий, как в лесу”

Галина Владимировна живет на Золотой Горке уже более 30 лет. Переехала она сюда, когда училась в университете. Район ей так понравился, что уезжать в другое место она не захотела. Так, со временем приобрела квартиру. И до сих пор желания сменить место жительства у нее не появилось.

- Места здесь тихие, особенно, что касается внутренних дворов. Сама я живу с той стороны, где напротив много разных увеселительных заведений. От них в пятницу и выходные бывает очень шумно. Но, если зайти во внутренний дворик, этого уже и не слышно. Так что дома, которые расположены как бы внутри, хорошо шумоизолированы. Интересно, что за столько лет моей жизни здесь каких-то кардинальных изменений в районе практически не произошло. Либо они происходят так размеренно, что я особо не замечаю.





На что все-таки обратила внимание местная жительница, так это на то, как улучшилась инфраструктура.

- Она и до этого была хорошей, но сейчас, конечно, вообще всего много. В десяти минутах от нас Комаровка, в трех - ЦУМ, рядом большой продуктовый, «диета», или, как его сейчас называют «Златогорский». Но, кстати, у местных, кто здесь давно живет, это название не прижилось. Так и остался магазин «диетка». В общем, главное преимущество жизни здесь - это центр. Отсюда легко можно добраться до вокзала, автобусы в аэропорт останавливаются. А раньше в аэропорт, который был в городе, можно было вообще доехать за 20 минут на троллейбусе. Плюс недалеко от нас много культурных заведений - филармония, театр, и учебных - тут несколько институтов совсем близко. Такая доступность всего очень удобна. А еще во дворах у нас очень много зелени. Даже можно заметить, насколько отличается здесь воздух, когда идешь с проспекта и заходишь во дворы. Он какой-то свежий, как в лесу, - поделилась Галина Владимировна.




Единственный болезненный вопрос для нее - это отсутствие рядом поликлиники для взрослых. Раньше их дома относились к поликлинике на проспекте, а сейчас к шестой, которая находится напротив стадиона Динамо.

- Добираться туда, особенно пенсионерам, совсем неудобно. Так, нужно дойти до трамвая или поехать на метро, от которого еще прилично идти. У нас тут живет много пенсионеров, которым в принципе трудно передвигаться. Знаю, что у меня соседка, когда нужно в поликлинику, вызывает такси, но это недешевое удовольствие. Зато совсем рядом находится детская поликлиника. Хотя бы мамочкам в этом плане повезло, - отмечает местная жительница.





В пятиэтажке, где живет Галина Владимировна, около пяти лет назад сделали капитальный ремонт. Отремонтировали крышу, балконы, обновили фасады, водопровод, канализацию, поменяли бесплатно батареи. Подъезды покрасили и облагородили.

- Дом у нас кооперативный. Некоторые помещения сдаются под офисы, а прибыль мы вкладываем в ремонт, когда что-то необходимо. Так, мы сами меняли трубы еще до капремонта. В этом была необходимость, - подчеркивает она.



«Золотая Горка — самобытный район»

Полина жила на улице Козлова, совсем рядом с Золотой горкой, до 17 лет. На этот период пришлось ее детство и взросление.

— Наверное, я в полной мере не могла на тот момент оценить всю прелесть этого района, всю его атмосферность и красоту, потому что в детстве наши прогулки по Золотой Горке ассоциировались только с дорогой в музыкальную школу и в детскую поликлинику. А и то, и другое было связано с какими-то страшными страданиями и мучениями. Позже я просто была погружена в учёбу, и мне было не до того, чтобы гулять по улицам и наслаждаться тем, насколько они прекрасны. К сожалению, это осознала, только когда мы уже переехали в район Института культуры, потому что контраст, конечно, был невероятный. Я поняла, насколько зелёным был тот район. Сколько было какой-то душевности в вот этой двухэтажной застройке, которую можно увидеть в Золотой Горке и насколько он действительно самобытный. 



Девушка отметила, что за последние годы с момента ее переезда район стал только лучше. Появились атмосферные приятные заведения, где можно выпить кофе.

- Плюс уже взрослыми глазами, имея какую-то насмотренность, ты понимаешь, сколько там красивого. Даже пройтись мимо Александро-Невской церкви, которая находится на Военном кладбище прямо до Костела Святого Роха — это же правда какое-то огромное эстетическое удовольствие и невероятный уют, который можно ощутить в самом центре города. Там никогда не бывает шумно. Несмотря на то, что мимо проносятся трамваи, не бывает дискомфортно. Хотя, повторюсь, мы вроде бы находимся в самом сердце столицы, — делится Полина.





Бывшая жительница Золотой Горки отмечает, что по-доброму завидует жителям района. Считает, что им невероятно повезло и не нужно повторять ее ошибок — «продавать прекрасные квартиры в лучшем районе нашего города».




“Район идеальный для всех возрастов и семей разного состава”

В 2011 году Александре подруга предложила летом пожить на Золотой Горке в съемном жилье. Планировалось, что это затянется всего на пару месяцев, пока сдаются экзамены в магистратуре. Но план изменился, и в итоге девушка уже четырнадцать лет кочует из одной части микрорайона в другую.

- Никакое другое место в Минске меня так не привлекает. Основная причина - локация. Это ведь центр, вся нужная инфраструктура рядом. Но, несмотря на близость к проспекту, во дворах очень спокойно и зелено. Да и вообще мне кажется, что если раз поселишься тут, то уже вряд ли захочешь переезжать в какое-то другое место. Я вот сменила уже третью по счету квартиру. Причем первое жилье было арендное, а следующие варианты - в собственности.




Девушка отмечает, что в основном сам дом, в котором она живет, ее устраивает. Но после рождения ребенка она выделила для себя несколько минусов. Первое - это то, что в домах нет лифтов, а второе - отсутствие мест, где можно оставить детскую коляску.

- Приходится постоянно заносить ее в квартиру, а поднимать на этаж, конечно, неудобно. В остальном, мне все хорошо. В домах тихо, но здесь важно, чтобы попались спокойные соседи, иначе будет грустно, - подчеркивает она.



В общем, глобальных минусов в жизни на Золотой Горке Александра не видит, отмечая, что и для взрослых, и для детей в районе всего достаточно.

- Совсем рядом от нас находится отличная детская поликлиника со специалистами практически всех профилей, есть частный детский бассейн. Недавно еще открылась новая кофейня "Маркс" - это вообще просто песня. Если прям придираться, то рядом с нашим домом нет качественного салона красоты и тренажерного зала. Но, опять же, они расположены всего в паре километров, так что я только рада пройтись. Поэтому могу сказать, что район и правда идеальный для всех возрастов и семей разного состава, - заключает местная жительница.





Что здесь продается?

Всего на Золотой Горке выставлено на продажу около двадцати вариантов квартир, как в двенадцатиэтажке 2019 года постройки, так и в хрущевках.

Отличный вариант трехкомнатной квартиры предлагается по адресу Берестянская, 15. Пятиэтажка, в которой построена квартира, возведена в 1965 году. В 2023-м в панельке сделан капитальный ремонт с заменой коммуникаций и утеплением фасада. Сама квартира общей площадью 59 квадратов расположена на третьем этаже. В ней сделан хороший ремонт: установлены современная встроенная кухня со всей необходимой бытовой техникой (холодильник, встроенный духовой шкаф, варочная панель, вытяжка), а также входная металлическая дверь, стеклопакеты, современное освещение. Кроме того, в квартире есть гардеробная 1,9 квадрата и балкон площадью 2,7 квадратных метра. Жилье полностью готово для проживания. После покупки можно сразу заезжать. Хотят за такую трешку 94 900 тысяч долларов, то есть метр квадратный обойдется в 1 608 долларов.









В хрущевке на Гикало, 8 предлагается однокомнатная квартира с хорошим ремонтом. Сам дом был возведен в 1963 году, а три года назад в нем сделан капитальный ремонт. Предлагаемая однушка находится на четвертом этаже. Ее общая площадь - 32 квадрата. В ней сделан ремонт, заменена сантехника и электрика, установлены стеклопакеты из дерева, на полу - стяжка, стены оштукатурены. В квартиру можно заселиться сразу после покупки. Стоимость такой однушки оценивается в 74 900 тысячи долларов (2 341 тысяча долларов - за квадрат).







Напротив магазина "Златогорский" продается двухкомнатная квартира с неплохим ремонтом. Находится она в кирпичном доме 1961 года с отличной тепло- и шумоизоляцией. Капитальный ремонт в нем был проведен в 2018 году. Вдоль дома для жильцов есть парковка, а рядом с ним - облагороженная зеленая придомовая территория. Также в доме есть подвал. Что касается квартиры, то она находится на втором этаже четырехэтажки. Общая площадь - 58 квадратов. В ней есть застекленный и отделанный балкон, большая угловая ванная с импортной сантехникой, а также совмещенный санузел с теплым полом. На окнах установлены ПВХ стеклопакеты, на полах - ламинат и плитка, отопление - евробатареи с регулировкой тепла. Есть сигнализация и видеодомофон. Кроме того, новым жильцам останется встроенная кухня и техника. Стоимость квартиры - 124 800 тысяч долларов (метр квадратный - 2 152 тысячи долларов).








Также недалеко от Златогорского выставлена на продажу двухкомнатная квартира. Кирпичный дом был построен в 1960 году, а несколько лет назад здесь сделали капитальный ремонт. Двушка общей площадью 43,1 квадрата находится на пятом этаже. Окна выходят во двор. Кстати, они заменены на пластиковые. Вид из окна - во двор. Квартира с балконом, санузел - совмещенный. Есть парковка. Просят за такую квартиру 82 тысячи долларов (метр квадратный обойдется в 1 903 тысячи долларов).









 
Теги: Минск
 
 
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Микрорайон с поэтичным названием Золотая Горка местные по праву считают тихим центром города. Дома здесь удобно расположены недалеко от метро, рядом отлично...
 
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