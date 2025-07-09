«Хочу, чтобы тут жили наши правнуки». Как семья минчан построила дом мечты в деревне

Когда хочется не просто «что-то купить для дома», а создать атмосферу — стоит заглянуть на 21vek.by. Здесь огромный выбор всего: от уютного текстиля до необходимой техники. Выбирайте нужные вам предметы на сайте или в приложении онлайн-гипермаркета 21vek.by. А остальное сделает курьер — доставит аккуратно, быстро и прямо к вашему порогу. Никакой суеты, только комфорт и удовольствие от покупки.

Кстати, держите промокод APPRealt, который дает 7% скидки при заказе через приложение 21vek.by. Промокод действителен с 09.07.2025 по 31.07.2025.