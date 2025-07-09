|
«Хочу, чтобы тут жили наши правнуки». Как семья минчан построила дом мечты в деревне
09.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда-то здесь было поле. А теперь – уютный дом с синими стенами, печью, стеклянной теплицей и огородом «для души». Мы побывали в доме, который Анастасия и ее муж построили сами. Партнер нашего проекта онлайн-гипермаркет
Около 15 лет назад муж Анастасии предложил купить участок в деревне в Смолевичском районе — примерно в 40 километрах от Минска. Тогда это место не внушало никакого доверия: ни дорог, ни коммуникаций и только поле, засаженное зерновыми. На тот момент у семьи уже была квартира, за которую они выплачивали кредит. Перспектива начинать стройку с нуля казалась рискованной. Но идею поддержал брат мужа, который сам покупал участок рядом. В итоге муж настоял, Анастасия согласилась. Со временем и с фундаментом пришло спокойствие и уверенность, что решение принято верное.
Зачем купили участок?
Проект дома достался им по наследству. Начальный этап прошел по всем классическим законам затяжной стройки: в первый год заложили только фундамент, во второй — ждали привоза дома. Его доставили летом, а дальше началось настоящее семейное дело — дом из профилированного бруса пара возводила своими руками. Как конструктор, только масштабом в 140 квадратов.
Про цветные стены
Анастасия отвечала за эстетику: от цвета стен до текстиля и интересных деталей из макраме. Интерьер полностью отражает ее внутреннего творца. Она намеренно отказалась от естественного цвета дерева внутри. Выбор пал на мягкие синие и голубые оттенки, которые напоминают стиль прованс и создают ощущение свежести и легкости. На потолке оставили открытые деревянные балки. При этом важно было сохранить фактуру дерева: Анастасия шкурила и красила их сама. На полу — плитка. От камина в гостиной уходит водяной теплый пол. Сам камин хозяйка мечтает в будущем обложить изразцами, чтобы он стал не только источником тепла, но и красивым акцентом в доме.
История про кухню и ураган
Именно кухня стала первым помещением, которое появилось в доме. А уже через неделю случился ураган — снесло крышу, положило забор. Кухня уцелела, и хозяйка до сих пор вспоминает, как переживала именно за нее. Кухонный гарнитур выполнен из массива ясеня. По проекту в ней обязательно должно было быть окно с мойкой. Кстати, сама кухня технически оснащена: духовка, варочная панель, посудомойка, микроволновка. Помимо этого есть даже настоящая печь. Ее хозяйка использует и для еды, и для сушки вещей, и на будущее — для грибов.
Важные предметы в гостиной
Гостиная обустроена для семейного отдыха и уютных вечеров. Большой угловой диван, на котором удобно смотреть сериалы или играть в приставку с детьми. У стены — пианино, которое Анастасия купила себе сама. Так она исполнила свою давнюю детскую мечту, на которую раньше не хватало ни времени, ни повода. Рядом — необычный дизайнерский стул-стол. Его они с мужем сделали своими руками из дерева, оставшегося после того самого злосчастного урагана. Теперь этот предмет мебели не просто удобная вещь, а памятный символ.
Спальня с красным шкафом
Спальня хозяйки стала воплощением уютного минимализма. Светлые стены и яркие цветные акценты. Один из них — сочный красный шкаф, сделанный вместе с мужем. А вдохновением для интерьера стали люстры в стиле макраме, увиденные в кафе в Геленджике. Вернувшись, хозяйка сделала их сама и украсила ими несколько комнат в доме.
Интересные решения в санузле
Санузел, по словам Анастасии, получился чересчур просторным. Она не прочь была бы «отдать» часть площади другим комнатам, но все же продуманное оформление компенсирует нюанс с площадью. И здесь эстетика на первом месте: много текстиля, светлые тона, бойлер и другие технические конструкции ловко спрятаны за шторами.
Эстетичные огороды и теплица как арт-объект
На участке все, что надо дачнику: баня, сад, огород и теплица. Баню построили за два дня: муж с детьми справились быстро и слаженно. За интерьер, как всегда, отвечала Анастасия. Здесь сушится лаванда и другие душистые травы, которых на участке особенно много. Во время банных процедур пространство наполняется мягким, травяным ароматом. Внутри бани есть зона отдыха, парилка и санузел.
Огород — отдельная гордость хозяйки. Компактный, аккуратный, с гравийными дорожками, чтобы не мучиться с прополкой. Когда-то наша героиня была уверена: «никаких грядок», но, как и в случае с покупкой участка, передумала. Сейчас в стеклянной теплице, которая скорее похожа на арт-объект, чем на стандартную конструкцию, растут огурцы, редис, базилик и другие травы. Здесь важна не только польза, но и визуальное удовольствие: продуманные детали и все на своем месте.
Пока этот дом выполняет функцию дачи. Но есть четкий план на будущее. У него уже есть история, вписанная в балки, стены и мебель, сделанную своими руками. Анастасия надеется, что однажды сюда переедут ее дети. И, возможно, в этом доме вырастет уже следующее поколение. А полный выпуск вы можете посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда-то здесь было поле. А теперь – уютный дом с синими стенами, печью, стеклянной теплицей и огородом «для души». Мы побывали в доме, который Анастасия и ее муж...
|
Архив (Новости Экономики)