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«Хочу, чтобы тут жили наши правнуки». Как семья минчан построила дом мечты в деревне

09.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Когда-то здесь было поле. А теперь – уютный дом с синими стенами, печью, стеклянной теплицей и огородом «для души». Мы побывали в доме, который Анастасия и ее муж построили сами. Партнер нашего проекта онлайн-гипермаркет 21vek.by всегда с радостью поддерживает креативных хозяев. В этой истории много практики, вдохновения и неожиданных решений, которые помогли сэкономить бюджет и время. 

Около 15 лет назад муж Анастасии предложил купить участок в деревне в Смолевичском районе — примерно в 40 километрах от Минска. Тогда это место не внушало никакого доверия: ни дорог, ни коммуникаций и только поле, засаженное зерновыми. На тот момент у семьи уже была квартира, за которую они выплачивали кредит.  Перспектива начинать стройку с нуля казалась рискованной. Но идею поддержал брат мужа, который сам покупал участок рядом. В итоге муж настоял, Анастасия согласилась. Со временем и с фундаментом пришло спокойствие и уверенность, что решение принято верное.


Зачем купили участок?

Проект дома достался им по наследству. Начальный этап прошел по всем классическим законам затяжной стройки: в первый год заложили только фундамент, во второй — ждали привоза дома. Его доставили летом, а дальше началось настоящее семейное дело — дом из профилированного бруса пара возводила своими руками. Как конструктор, только масштабом в 140 квадратов. 


Одноэтажный, с простым, но продуманным планом: гостиная, три спальни и просторный санузел. В центре — большая кухня-столовая с камином. Этот дом, как говорит сама хозяйка, с самого начала задумывался не как дача, а как место, куда можно в любой момент приехать и жить в привычном комфорте.



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Про цветные стены

Анастасия отвечала за эстетику: от цвета стен до текстиля и интересных деталей из макраме. Интерьер полностью отражает ее внутреннего творца. Она намеренно отказалась от естественного цвета дерева внутри. Выбор пал на мягкие синие и голубые оттенки, которые напоминают стиль прованс и создают ощущение свежести и легкости. На потолке оставили открытые деревянные балки. При этом важно было сохранить фактуру дерева: Анастасия шкурила и красила их сама. На полу — плитка. От камина в гостиной уходит водяной теплый пол. Сам камин хозяйка мечтает в будущем обложить изразцами, чтобы он стал не только источником тепла, но и красивым акцентом в доме.



История про кухню и ураган

Именно кухня стала первым помещением, которое появилось в доме. А уже через неделю случился ураган — снесло крышу, положило забор. Кухня уцелела, и хозяйка до сих пор вспоминает, как переживала именно за нее. Кухонный гарнитур выполнен из массива ясеня. По проекту в ней обязательно должно было быть окно с мойкой. Кстати, сама кухня технически оснащена: духовка, варочная панель, посудомойка, микроволновка. Помимо этого есть даже настоящая печь. Ее хозяйка использует и для еды, и для сушки вещей, и на будущее — для грибов.




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Важные предметы в гостиной

Гостиная обустроена для семейного отдыха и уютных вечеров. Большой угловой диван, на котором удобно смотреть сериалы или играть в приставку с детьми. У стены — пианино, которое Анастасия купила себе сама. Так она исполнила свою давнюю детскую мечту, на которую раньше не хватало ни времени, ни повода. Рядом — необычный дизайнерский стул-стол. Его они с мужем сделали своими руками из дерева, оставшегося после того самого злосчастного урагана. Теперь этот предмет мебели не просто удобная вещь, а памятный символ.  





Благодаря нашему совместному проекту с онлайн-гипермаркетом 21vek.by, в доме Анастасии появились стильные и функциональные шторы бренда Mio Tesoro. Они не просто дополнили интерьер, но и стали настоящим спасением: аккуратно закрыли технические конструкции, сохранив при этом чистоту и эстетику пространства.

Отдельный плюс — быстрая и удобная доставка. Несмотря на то, что дом находится за городом, курьерская служба онлайн-гипермакрета 21vek.by сработала оперативно: все привезли точно в срок и аккуратно занесли прямо в дом. Когда комфорт сочетается с заботой о деталях — это приятно вдвойне.

Спальня с красным шкафом

Спальня хозяйки стала воплощением уютного минимализма. Светлые стены и яркие цветные акценты. Один из них — сочный красный шкаф, сделанный вместе с мужем. А вдохновением для интерьера стали люстры в стиле макраме, увиденные в кафе в Геленджике. Вернувшись, хозяйка сделала их сама и украсила ими несколько комнат в доме. 




Про детскую и кабинет

Детская — самая большая комната в доме. Старший сын уже студент, младший скоро им станет. Обстановка практичная: две кровати, шкаф, турник и рабочий стол. Его тоже делали сами: столешница от старой кухни, ножки из остатков стройматериалов от дома.



Есть и гостевая комната, которая при необходимости превращается в кабинет. Здесь работает муж, а иногда и сама Анастасия — она увлекается рукоделием, шьет и плетет макраме. Швейная машинка заняла здесь свое законное место, как и первый абажур, который хозяйка сделала своими руками.




Интересные решения в санузле

Санузел, по словам Анастасии, получился чересчур просторным. Она не прочь была бы «отдать» часть площади другим комнатам, но все же продуманное оформление компенсирует нюанс с площадью. И здесь эстетика на первом месте: много текстиля, светлые тона, бойлер и другие технические конструкции ловко спрятаны за шторами. 



Эстетичные огороды и теплица как арт-объект

На участке все, что надо дачнику: баня, сад, огород и теплица. Баню построили за два дня: муж с детьми справились быстро и слаженно. За интерьер, как всегда, отвечала Анастасия. Здесь сушится лаванда и другие душистые травы, которых на участке особенно много. Во время банных процедур пространство наполняется мягким, травяным ароматом. Внутри бани есть зона отдыха, парилка и санузел. 



Огород — отдельная гордость хозяйки. Компактный, аккуратный, с гравийными дорожками, чтобы не мучиться с прополкой. Когда-то наша героиня была уверена: «никаких грядок», но, как и в случае с покупкой участка, передумала. Сейчас в стеклянной теплице, которая скорее похожа на арт-объект, чем на стандартную конструкцию, растут огурцы, редис, базилик и другие травы. Здесь важна не только польза, но и визуальное удовольствие: продуманные детали и все на своем месте.




Пока этот дом выполняет функцию дачи. Но есть четкий план на будущее. У него уже есть история, вписанная в балки, стены и мебель, сделанную своими руками. Анастасия надеется, что однажды сюда переедут ее дети. И, возможно, в этом доме вырастет уже следующее поколение. А полный выпуск вы можете посмотреть на нашем Youtube-канале.


 
Теги: Минск
 
 
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Когда-то здесь было поле. А теперь – уютный дом с синими стенами, печью, стеклянной теплицей и огородом «для души». Мы побывали в доме, который Анастасия и ее муж...
 
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