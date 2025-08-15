|
1,6 тысячи долларов за участок в 50 км от Минска. Итоги аукциона по продаже земли
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в населенных пунктах, расположенных на территории Плисского сельсовета Смолевичского района Минской области. Рассказываем об итогах торгов.
На аукцион было предложено 3 лота – земельных участка в деревнях Липки, Полевая и поселке Центральном.
Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624884503101000129 расположен в д. Липки, 27 Б. Населенный пункт находится примерно в 5 километрах от Смолевичей и 40 километрах – от Минска. Площадь земельного надела составляет 15,92 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды.
Лот был оценен в 21 000 рублей. На него одну заявку. Участок продали единственному заявителю за 22 050 рублей, или 7 405 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лот № 2 – участок 18,08 сотки с кадастровым номером 624884506101000111 находится в д. Полевая, 53 А. Населенный пункт расположен в 9 километрах от Смолевичей и 45 километрах от Минска. Имеется возможность подведения к дому электричества и газа.
Земельный надел оценен в 12 000 рублей. На лот претендовал один человек. Участок продали единственному заявителю за 12 600 рублей, или 4 231 доллар.
Лот № 3 – участок с кадастровым номером 624884507101000065 расположен в п. Центральном, 21 В. Населенный пункт находится в 14 километрах от Смолевичей и 50 километрах от Минска. Земельный надел насчитывает 10,62 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества.
Стартовая цена на участок составила 4 000 рублей. На него претендовали 2 человека. Лот продали за 4 840 рублей, или 1 625 долларов.
Организатором аукциона выступил Плисский сельсовет Смолевичского района. Он граничит с г. Смолевичи, Жодинским, Курганским и Пекалинским сельсоветами. Сельсовет расположен в пос. Октябрьский, в 38 километрах от МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение с Минском. Доехать до поселка можно на электричке по маршруту Минск – Борисов – Орша, а также маршрутным такси. По территории сельсовета проходят две магистральные автомобильные дороги М 1 и Р 53.
