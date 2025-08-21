|
Ипотека под 4,7% годовых, дорогая аренда и много работы «за минималку». Белоруска рассказала о жизни в Чехии
Переезд Марины и Казимира в Чехию — с одной стороны, план, а с другой, стечение жизненных обстоятельств. Так вышло, что молодой человек уже несколько лет работал в странах Европы. Марина училась на последних курсах университета в Минске, думала о будущем. Узнав о возможностях чешской бесплатной магистратуры, подала документы, прошла все этапы и получила заветное место. Так в 2021 году пара вначале обосновалась в небольшом городке с населением до 100 000 человек (по численности — примерно как наш Солигорск). Спустя несколько лет они переехали в столицу Чехии, где и живут сегодня. Местная валюта — чешская крона, но все цены для удобства восприятия мы сразу будем переводить в евро. Партнер нашего материала:
«Аренда студии — 600 евро плюс коммунальные платежи»
Профессия Марины связана с недвижимостью, поэтому она с первых лет в Чехии была в курсе цен на аренду и покупку жилья, отмечала интересные особенности местной застройки, оценивала качество:
— Естественно, как и в Беларуси, новостройки в Чехии стоят дороже. И чем меньше метраж, тем выше будет цена м². Для сравнения — квадратный метр квартиры на вторичке в панельном доме ближе к окраине может обойтись от 5000-6000 евро, квадратный метр в новостройке – от 6800−7000 евро. То есть, новая студия 30 м² (с жилой площадью 18 м², 4 м² коридора, 4 м² санузла, 4 м² балкона) будет стоить 210 000 евро. Сейчас цены растут примерно на 10%-30% в год. Вторичка в Праге преимущественно состоит из объектов панельного домостроения. Отмечу еще, что новостройку в каком-то смысле покупать выгоднее, так как во вторичном жилье более высокие коммунальные платежи. Дома не утеплены, обладают низкой энергоэффективностью, поэтому жильцам приходится переплачивать.
Текущая ставка рефинансирования Чешского национального банка — 3,5%, реальная же ипотечная ставка в Чехии — 4,7%, банки дают кредиты под более высокий процент. С 2021 года цифра ощутимо выросла, тогда ставка рефинансирования составляла — 0,25%, а ипотечная — 1,5%. Может показаться, что ипотека гораздо доступнее белорусской, но не стоит забывать о ценах.
— Представим, что вам нужно 210 000 евро под 5% на 30 лет. Из них около 40 тысяч евро — это собственные средства на первоначальный взнос, а 170 тысяч евро — деньги банка. Итоговая сумма переплаты по процентам будет порядка 158 тысяч евро, поэтому чешскую ипотеку я выгодной не назову. Но с учетом роста цен и ипотеки те, кто успели купить квартиру условно лет 5−10 назад, сейчас довольны.
Насколько при этом доступна аренда? Марина говорит, что ситуация за последние 5 лет стала почти что критической.
— Чехия практически в 3 раза меньше Беларуси, при этом здесь проживает 11 миллионов человек. 10% населения — приезжие из других стран, половина из них появилась здесь не так давно. На всех земли и жилья просто не хватает, — резюмирует девушка. — Спрос большой, объемы строительства недотягивают до него. Иногда квартиры в строящемся доме могут разобрать юридические лица (для последующей сдачи в аренду). А обычные покупатели в таком случае их просто не дожидаются и не видят. Конечно, туристическая популярность и выгоды от сдачи в посуточную аренду тоже не в нашу пользу. Итого цены для съемщиков стартуют от 600 евро за студию не в центре Праги плюс 200 евро за коммунальные услуги (они в среднем за год дорожают на 20 евро). Однушка — то есть, квартира с отдельной кухней и одной комнатой – будет уже на 50 евро дороже. Двушка — 800 евро, с коммуналкой под 260 евро, трешка – 1200 евро. И их еще нужно поискать, так как квартир-студий и жилья с объединенными кухнями-гостиными в Чехии очень много, так называемые евродвушки и евротрешки. Кстати, цены в столице и в других крупных городах страны различаются не особо, поэтому искать более выгодные предложения дальше от Праги не имеет смысла.
Марина отмечает, что некоторые помещения нежилого формата, которые даже не соответствуют нормам, также переделывают под квартиры и успешно сдают. На специализированных сайтах можно найти даже полуподвальные варианты с окошками, куда едва попадает солнечный свет, за цену полноценной квартиры, но тут даже такие умудряются сдать.
— При средней зарплате около 1500 евро после вычета всех налогов многим молодым людям, парам и семьям без своего жилья приходится трудно. На мой взгляд, ситуацию можно урегулировать, здесь не хватает влияния государства. Помогли бы льготные кредиты для молодежи, для семей с детьми, программы поддержки. Потому что даже если прямо сейчас все наши белорусские родственники продадут всё имущество, здесь нам не хватит даже на студию, — делится подсчетами Марина.
«Здесь не звонят после окончания рабочего дня в офисе»
Обсуждаем возможности для заработка — Марина говорит, что работы в Чехии хватает.
— Всегда и везде требуются сотрудники. Найти подработку для того же школьника, которому еще нет 18, вообще не проблема. Студентам в этом плане тоже просто: всегда нужны сотрудники, например, в рестораны, на полную или частичную занятость. И если студент зарабатывает в месяц до 400 евро, он не платит с этой суммы никаких налогов. Единственное, что нужно оплачивать — медицинское страхование, которое на данный момент минимально составляет 115 евро в месяц для людей с ПМЖ, граждан и всех, кто официально трудоустроен.
При этом очень много предложений по работе за минимальную зарплату, это порядка 709 евро «чистыми». Конечно, всё зависит от специальности. Продавцы, рабочие зачастую могут рассчитывать на 1300 евро в эквиваленте, а, например, работники ресторанов быстрого питания — от 5 евро/час. Высоко ценятся рабочие специальности, могут хорошо заработать мастера по ремонту. Наличие высшего образования и научных степеней также дает возможность получать чуть больше, но не всегда. При этом к самому факту обучения здесь относятся уважительно. Человек, получивший степень бакалавра или магистра, пишет это перед своим именем в документах, подчеркивая наличие диплома.
— Мы с мужем всегда внимательно смотрим на расчетники, так как часто могут недоплатить 100-200 евро, «случайно». Это особенно часто встречается в небольших семейных бизнесах. В крупных корпорациях, как правило, всё честно и прозрачно.Также доля заработка иностранца может уйти аутстаффинговой компании (здесь их называют «агентура» или «мафиани»), которая является формальным посредником между сотрудником и нанимателем и забирает 10-20% процентов от оплаты в час. И часто сотрудники иностранцы работают не 160 часов в месяц, а 300, за такую же оплату, как у чехов.
Чехи определенно понимают, как выстраивать баланс работы и жизни, ценят свое личное время. Именно поэтому в качестве массовой рабочей силы работодатели чаще рассматривают приезжих:
— Сами чехи не вывозят столько работать, — улыбается Марина. — Лично для меня, по моей специальности, предложений хватает. Не могу сказать, что они с очень высокими зарплатами, но выбирать можно. При офисной работе здесь будет четко очерчен круг обязанностей, никто не станет требовать от меня «сверхзадач» без оплаты. В подобных коллективах у чехов не принято ругать подчиненных, здесь спокойно объясняют и адекватно взаимодействуют. Не звонят после окончания рабочего дня — если это не вопрос «жизни и смерти», задача подождет. А еще я ни разу не сталкивалась с «харассментом», но при этом в Чехии достаточно высокий гендерный разрыв в оплате труда, в среднем он составляет 16%. С этим планируют бороться — например, с помощью квот для женщин на руководящих позициях в фирмах.
Марине очень нравится еще одна особенность страны — при наличии идеи, желания и стараний здесь легко открыть свой бизнес. У людей есть деньги, они готовы их тратить, свою роль играет туристическая популярность Праги и других городов, поэтому малые предприятия быстро запускаются и выходят на окупаемость.
«Покупка четырех упаковок шампуня окупит поездку из Чехии в Германию»
Заговариваем о быте и развлечениях. Марина отмечает не самый большой ассортимент в чешских магазинах — гораздо интереснее бывает заглянуть в супермаркеты стран-соседей, например, в немецкие или польские.
— Мне кажется, дело в менталитете с легким оттенком аскетизма и экономии. Чехи могут долго носить одни и те же вещи, выбирать между двумя брендами молока, а то и брать один-единственный — им достаточно. Любят скидки, быстро сметают дешевые товары. Кстати, акции тут действительно выгодные. Магазины могут щедро предложить -40% или -50%, поэтому есть смысл уделять время поиску хороших предложений и закупаться вдумчиво. Хотя часто полки с акционными товарами оказываются пустыми, если приходить в магазин во второй половине дня.
Дешево можно купить новую одежду, особенно если знать, где искать. Одеться можно буквально за 10 евро. Недорого, по сравнению с Беларусью, обходится покупка автомобиля. Пара уже смогла позволить себе две машины в нормальном состоянии — например, авто чешского производства стоило 5 500 евро.
На повседневные расходы, помимо питания и развлечений, денег уходит много. Так, например, в Чехии человеку нужно платить медицинские взносы (минимум 115 евро), даже если он не трудоустроен, учится или стажируется. А когда работает, то еще и социальные взносы (минимум 112 евро).
Развлекаться чехи умеют — открыто множество торговых центров, кафе, музеев, проходят разнообразные концерты. Есть мероприятия для чехов, а есть и для русскоговорящих жителей страны. Конечно, пара с удовольствием путешествует по Европе, так как границы между странами открыты.
— За полтора часа я могу оказаться в Дрездене, за три с половиной — в Братиславе или в Вене. Благодаря тому, что Чехия сама по себе небольшая, из Праги легко доехать до соседней страны. Кстати, в поездке могу чем-то закупиться, потому что в Польше или Германии не только выбор больше, но и цены на товары мировых брендов ниже. Например, иногда покупка четырех упаковок шампуня окупает дорогу туда-обратно, — улыбается девушка.
Планирует ли пара оставаться в Чехии?
—На текущий момент да, — отвечает Марина. —Мы уже привыкли к жизни здесь, выучили язык, вписались в общество. Но если ситуация с жильем не поменяется в ближайшие 5 лет, то мы будем рассматривать другие страны в Европе. Например, моя мечта — жить у моря, а в Чехии его нет. Поглядываем в сторону Италии, там приятные цены. Скажем, в Италии можно купить целую виллу по цене студии в Праге. И еще останутся деньги на инвестиции и для жизни на 5-10 лет. Или, уже на крайний случай, в соседнюю Германию, где-то на границе с Чехией. Там домик под реконструкцию можно взять за 30-50 тысяч евро, в то же время, в 10 километрах, но на стороне Чехии, аналогичные объекты стоят от 200 тысяч евро. Пока нет детей, мы можем выбирать, где хотим жить.
