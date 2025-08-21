Ипотека под 4,7% годовых, дорогая аренда и много работы «за минималку». Белоруска рассказала о жизни в Чехии

«Аренда студии — 600 евро плюс коммунальные платежи»

Профессия Марины связана с недвижимостью, поэтому она с первых лет в Чехии была в курсе цен на аренду и покупку жилья, отмечала интересные особенности местной застройки, оценивала качество:

— Естественно, как и в Беларуси, новостройки в Чехии стоят дороже. И чем меньше метраж, тем выше будет цена м². Для сравнения — квадратный метр квартиры на вторичке в панельном доме ближе к окраине может обойтись от 5000-6000 евро, квадратный метр в новостройке – от 6800−7000 евро. То есть, новая студия 30 м² (с жилой площадью 18 м², 4 м² коридора, 4 м² санузла, 4 м² балкона) будет стоить 210 000 евро. Сейчас цены растут примерно на 10%-30% в год. Вторичка в Праге преимущественно состоит из объектов панельного домостроения. Отмечу еще, что новостройку в каком-то смысле покупать выгоднее, так как во вторичном жилье более высокие коммунальные платежи. Дома не утеплены, обладают низкой энергоэффективностью, поэтому жильцам приходится переплачивать.

Текущая ставка рефинансирования Чешского национального банка — 3,5%, реальная же ипотечная ставка в Чехии — 4,7%, банки дают кредиты под более высокий процент. С 2021 года цифра ощутимо выросла, тогда ставка рефинансирования составляла — 0,25%, а ипотечная — 1,5%. Может показаться, что ипотека гораздо доступнее белорусской, но не стоит забывать о ценах.

— Представим, что вам нужно 210 000 евро под 5% на 30 лет. Из них около 40 тысяч евро — это собственные средства на первоначальный взнос, а 170 тысяч евро — деньги банка. Итоговая сумма переплаты по процентам будет порядка 158 тысяч евро, поэтому чешскую ипотеку я выгодной не назову. Но с учетом роста цен и ипотеки те, кто успели купить квартиру условно лет 5−10 назад, сейчас довольны.