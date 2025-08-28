ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Для загородной жизни в столице. Как минчанин построил «скандинавский» таунхаус в тихом месте

28.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
В четвертом переулке Подольском в Минске, рядом с пляжами Цнянского водохранилища, там, где городская застройка уступает место коттеджам, построили дом, который заставляет замедлить шаг и рассмотреть его подробнее. Архитектура современная, в скандинавском стиле – чистые линии, высокие окна, темная фальцевая кровля, клинкер и дерево на фасаде. Дом оказался таунхаусом на две квартиры – одна из них продается, и владелец согласился нам ее показать. 


Доработанная мечта

Владельца таунхауса зовут Дмитрий, по образованию он строитель-инженер. Реализованный проект возле Цнянки он называет логичным развитием своего профессионального и личного опыта.


– Архитектура – это своего рода хобби, – признается он. – А когда у тебя есть четкое понимание, как должно быть сделано, сложно довольствоваться стандартными решениями.

Импульсом к созданию этого проекта стала поездка в Брест, где Дмитрию приглянулся местный жилой комплекс в скандинавском стиле. Общая концепция – лаконичность, натуральные материалы, связь с окружающим пространством – оказалась близка, но вот исполнение вызвало вопросы. 


– Планировка мне показалась недоработанной: не хватает нормальных гардеробных, кладовых, кабинеты всего по 5 квадратов, — перечисляет он. — Окна — стандартные, дешевые. Я понял, что хочу не повторить, а улучшить эту идею.

Попытка приобрести готовый проект у брестских разработчиков не увенчалась успехом, но это и стало точкой отсчета. Дмитрий самостоятельно проработал планировочные решения, а для архитектурной части привлек команду профессионалов: архитектурную студию «Графит» (Евгений Локотко и Алексей Валяев) и архитектора Александра Шковца. 



– Мы быстро нашли общий язык, — вспоминает владелец. — Я как инженер отвечал за начинку, они — за образ и грамотное воплощение.

Результатом такой коллаборации стал архитектурный проект двухэтажного таунхауса на две квартиры. Площадь каждой — 175 квадратных метров, что на 50 квадратов больше исходного брестского прототипа. 




– Эти метры ушли на то, без чего современный дом немыслим: постирочную, гардеробные на каждом этаже, полноценную кладовку, спальни нормальных размеров, — объясняет Дмитрий. — Сам я живу с семьей в частном доме и понимаю, что именно эти пространства формируют бытовой комфорт.

Вне зоны сноса

Участок для реализации Дмитрий нашел в Минске – в районе частной застройки возле Цнянского водохранилища. Локация во всех отношениях топовая: тихие улицы с респектабельными особняками практически в центре города. Для тех, кто мечтает о загородной жизни, но в шаговой доступности от инфраструктуры, – то что надо. 

Дмитрий также акцентировал внимание на том, что этот район не входит в зону планируемого сноса. И это заметно по застройке – старых домов «деревенского Минска» практически не осталось, на их месте строят респектабельные особняки – кто в своем уме будет вкладываться в то, что завтра снесут?




– Раньше на этом месте стоял деревянный дом, территория вокруг была довольно запущена, – рассказывает владелец. – Ценность представлял именно участок – 8 соток напротив большой поляны с футбольным полем, которое является школьным стадионом. Сама школа находится рядом – до нее метров 250. Эту территорию застраивать не планируют, а значит из окон дома будет вид на открытое зеленое пространство, а не на окна соседей. В чем еще прелесть участка в Минске – по улице проходят все городские центральные коммуникации – водопровод, канализация, газ, оптоволокно.




После разбора всех строений на участке Дмитрий приступил к реализации проекта. Причем строительство велось под неусыпным контролем владельца, а процесс возведения тщательно документировался — фото- и видеофиксация велась по всем ключевым точкам.

Сам себе стройнадзор

Одним из принципиальных решений стал отказ от подвального этажа.

– Это лишняя проблема, — говорит Дмитрий. — Никогда не знаешь, как поведет себя грунт, не появится ли в цокольном этаже вода. Решил не рисковать. Фундамент же, напротив, сделан с огромным запасом прочности: глубиной до трех метров – здесь мог бы стоять 15-этажный дом.



Еще одна заметная деталь — отсутствие привычного цоколя, фасадная отделка опущена до отмостки. Утепление стены стыкуется с фундаментным утеплителем. С точки зрения теплосбережения – решение эффективное, без мостиков холода.

Уровень пола первого этажа поднят всего на 15 сантиметров относительно земли. В итоге чистовые полы в гостиной будут в одной плоскости с террасой – так стирается граница между участком и внутренней часть дома, ландшафт участка становится продолжением интерьера. 



Стены сложены из керамзитобетонных блоков – кладка ровная, все углы — 90 градусов. Перекрытия – железобетонные плиты, которые опираются на монолитные пояса.

 – Марка бетона для поясов и монолитной лестницы — 500-я, – рассказывает владелец. –  Да, она дороже, но при общих затратах разница незначительна, а прочность — совсем иная.




Фасад утеплен (100 мм утеплителя), оштукатурен в несколько слоев с сеткой – плоскости идеально ровные, не придраться. Дизайн фасада включает себя несколько видов отделки: металл, клинкер, планкен и декоративная штукатурка. Каким будет финальный вид можно судить по рендерам.

Центральная часть (входная зона) отделывается немецким клинкерным кирпичом Hagemeister. Кладка своеобразная, с 3D эффектом – выглядит объемно. 

Декоративная штукатурка Ceresit заколерована в массе на производстве, а не покрашена после нанесения. Поэтому даже царапина будет того же цвета, что и основная поверхность, будет незаметна.

Деревянные рейки ждут своего времени – их смонтируют в самом финале.



Но главный восторг вызывают металлические элементы фасада: отливы, подшивка крыши, обрамления проемов и углов дома. Все без исключения детали были изготовлены на станке с ЧПУ в цеху. 

– В том же ЖК в Бресте видно, что металл гнули руками и на месте есть кривизна, волна – вид уже не тот, — замечает Дмитрий. – Станок же дает идеальную геометрию, все элементы имеют четкие углы и ровные поверхности.

 На эту, финишную стадию, у команды владельца ушло около трех месяцев. Ребята прямо-таки заморочились, но именно эти детали и создают итоговый образ. 

Одна из фишек фасада – срытая водосточная система. Все трубы полностью скрыты за металлическими панелями. Такое решение с одной стороны работает в плане эстетики – чистые линии, нет лишних деталей. 



– Классические водосточные трубы рано или поздно ржавеют, выцветают, имеют вид не самый опрятный, – рассуждает Дмитрий. – Здесь же все спрятано. Если нужен доступ — открутил панель, обслужил, поставил на место. И ничего не видно. Вода с крыши попадает в скрытые дождеприемники, а дальше – в ливневую канализацию. Под металлом, кстати, спрятана и деревянная подсистема, к которой он крепится. Брус для каркаса предварительно обработали антисептиком, причем не просто прошлись кистью, а полностью погружали в ванну с пропиткой. Так дерево лучше пропитывается, равномерно, а значит прослужит дольше. 


Так в итоге будет выглядеть дом

История с фасадом — показательный эпизод. Это про осознанное удорожание там, где оно действительно работает на результат и долговечность.

Функциональность превыше всего

Квартира в таунхасе – это не тоже самое, что жилплощадь в многоэтажке. Здесь планировка подчинена логике комфортной загородной жизни. 

Театр начинается с вешалки, а этот дом – с входной двери. В сравнение со стандартными – она огромная, 2,7 метра в высоту. Дверь немецкая, в теплом алюминиевом профиле Schüco, с энергоэффективным стеклопакетом и скрытым доводчиком. Стекло, кстати, матовое – пропускает свет в прихожую, но с улицы никто ничего не увидит. 




В прихожей справа от входа – просторная гардеробная с окном, куда можно убрать всю верхнюю одежду и обувь. Для повседневной одежды предусмотрена ниша в прихожей, где будет стоять встроенный шкаф. 



За дверью-невидимкой в самой гардеробной спрятана топочная. Здесь все по делу – конденсационный газовый котел, бойлер косвенного нагрев и другие элементы отопительной системы. Обвязка выполнена трубами из нержавейки – это дорого, но надежно и долговечно. По всему дому в стяжке проложены трубы теплого водяного пола.

Стены в топочной облицованы крупноформатной плиткой. В одно из стен под плиткой видим нишу – там проложены кабеля. Дом принят в эксплуатацию, отопление уже работает.


Из прихожей можно сразу попасть в жилую комнату – из нее можно сделать кабинет или гостевую спальню. Проемы во всех комнатах сделаны под скрытые двери. 

Проходим от дверей прямо и попадаем в большое помещение с панорамным остеклением высотой под 3 метра. Здесь будет кухня-гостиная с выходом на террасу на заднем дворе. 



Окна здесь в алюминиевом профиле «Алютех». То, что ведет на террасу, имеет створку-слайдер, которая мягко и бесшумно сдвигается в сторону. Это дорогая игрушка – владелец говорит, что выложил за нее 5 тысяч долларов. 

Стоит отметить, что и на остальных окнах в доме не экономили – сделаны в премиальном профиле 80 мм от Schüco с ламинацией, с энергоэффективными стеклопакетами, скрытыми петлями и системой микропроветривания. 

– Такие окна по сравнению с обычным что хоть и дороже на 50%, но в процессе эксплуатации окупается комфортом, теплосбережением  и надёжностью. — признается владелец.




На первом этаже находится гостевой санузел с душевой. Вместительная кладовка расположена под лестницей.



На втором этаже находятся три спальни. Высота потолков здесь 3,2 метра, окна в пол. В большой детской комнате находим гардеробную приличного размера – поместятся и одежда, и игрушки. Во второй детской гардеробную не делали – в ней запланирован большой шкаф.


Родительская спальня имеет собственный санузел с душем и местом под ванну. 

Общий санузел совмещает в себе и функцию постирочной. Для хозяйских нужд здесь отведено помещение с местами для стиралки и сушилки, рукомойника, шкафа для белья. В полу предусмотрительно сделан трап. Мало ли протечка, вода уйдет в трап, а не потечет по всему дому.

На что еще обращаем внимание – во всех жилых комнатах предусмотрена принудительная вентиляция.


Своя земля в городе

Чего у вас нет в квартире, так это собственного участка – места, где можно посидеть утром с кофе на террасе или собраться вечером компанией у барбекю. В нашем случае к пятикомнатной двухуровневой квартире прилагаются 4 сотки земли – места достаточно, чтобы еще и баню поставить на заднем дворе. По периметру отлиты ровные подпорные стены – сверху еще поставить забор и будет уютная закрытая территория.



Нет проблем и с парковкой – машины можно поставить практически у крыльца дома, для гостей парковка у ворот вдоль улицы. Лицевая часть забора монолитная, отшлифованная. Сделаны выводы и проложены необходимые кабеля под автоматику ворот и домофон.  В ближайшее время владелец обещает установить откатные ворота и калитки. 


Одна из квартир в этом таунхаусе сейчас продается. Ее стоимость — 330 тысяч долларов. По меркам загородных коттеджных поселков в пригороде – недешево. Но давайте смотреть трезво на вещи: свой дом практически в центре Минска, совершенно новый, с современной архитектурой и функциональной продуманной планировкой при одинаковых ценах на жилье в условных Колодищах выглядит предпочтительней. 

 
Платежи — в BYN, право собственности — сразу после покупки. Рассказываем о возможности купить квартиру через кооператив
 
