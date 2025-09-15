﻿ Что за высотка выросла в тихом уголке недалеко от центра Минска?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что за высотка выросла в тихом уголке недалеко от центра Минска?

16.09.2025 15:19 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Неподалеку от метро «Пролетарская» незаметно вырос новый жилой дом. Панельку на 19 этажей начали строить еще прошлой весной. Место для новостройки выбрали необычное – дом расположился впритык к пожарной аварийно-спасательной части. Дело в том, что жить в высотке будут сотрудники МЧС. Первоначально сдать дом должны были этим летом, однако из-за недостаточно устойчивых грунтов и корректировки свайного поля сроки ввода в эксплуатацию пришлось продлить. Мы посмотрели, как сейчас выглядит новостройка.


Многоквартирный дом возводят неподалеку от пожарной аварийно-спасательной части № 1 Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям на улице Рыбалко, 20. Застройщиком панельного дома на 19 этажей выступает УКС Мингорисполкома.


Жилой дом на 132 квартиры начали строить в марте 2024-го, а планировали завершить в июле этого года. Однако спустя несколько месяцев после старта строительство встало на паузу. Оказалось, что при забивке пробных свай выявилось их недостаточное погружение, а при проведении дополнительных инженерно-геологических изысканий исследуемые грунты не показали необходимую несущую способность. Из-за дополнительных изысканий и последующих корректировок проекта монтаж каркаса здания были отсрочен.



Сегодня все работы по укреплению свайного поля – уже позади. Коробка дома полностью возведена, на этажах появились окна, а на фасаде – свежая краска.



Квартиры в строящемся доме еще на старте предложили очередникам по спискам Минского городского управления МЧС. Стоимость квадрата с отделкой (обоями, линолеумом и плиткой) оценили в 730 долларов. Правда, учитывая «выполнение дополнительных инженерно-геологических изысканий, корректировку свайного поля и устройство монолитных ростверков» стоимость квадратного метра в квартирах может быть скорректирована.



Сейчас строители продолжают внешние и внутренние работы. Дом должны сдать в эксплуатацию 31 декабря этого года.


Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию: от наличия квартир до условий кредитования. А сейчас обзор стал еще информативнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неподалеку от метро «Пролетарская» незаметно вырос новый жилой дом. Панельку на 19 этажей начали строить еще прошлой весной. Место для новостройки выбрали...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как выглядит Минск в свои 958 лет? Идем на прогулку по нашему любимому городу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика