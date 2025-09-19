72 тысячи долларов за участок под Минском. Рассказываем об итогах земельного аукциона

Всего на аукцион было предложено 19 участков, 13 из них – в Минском районе и 6 – в Логойском районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Боровлянский, Крупицкий, Лошанский, Мачулищанский, Самохваловичский и Щомыслицкий сельсоветы.

По самой высокой начальной цене – за 120 000 рублей каждый – на аукцион были выставлены участки в Боровлянском сельсовете. Земельные наделы оснащены электричеством и газом. Участок в д. Малиновка на ул. Полевой, 2 А, насчитывает 10,78 сотки. На него претендовали 3 человека. Земельный надел удалось продать за 221 000 рублей, или 72 473 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Площадь второго участка в Малиновке на ул. Полевой, 2 Б, составляет 11,06 сотки. Купить его пожелали 2 человека. Участок продали за 145 200 рублей, или 47 616 долларов.

Самым популярным оказался участок в д. Русиновичи на ул. Знатной, 2 А, Самохвалочского сельсовета. На него подали 17 заявок. Участок насчитывает 14,94 сотки и оснащен электричеством, газом и водопроводом. При начальной цене 42 101 рубль земельный надел продали за 145 344 рубля, или 47 663 доллара.