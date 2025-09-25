|
«Многие думают, что гул стоит тут день и ночь». Узнали, как живется рядом с Минским тракторным заводом
Совсем небольшой старый район, зажатый между огромными промышленными комплексами на Тракторном заводе, редко привлекает случайных посетителей. Хотя само по себе место живописное - во дворах здесь достаточно деревьев, зеленых зон и клумб. А еще, как оказалось, тут много приветливых жителей, готовых поделиться своими историями. Realt поговорил с ними о плюсах и минусах жизни здесь.
Эта часть микрорайона Слепянка с одной стороны соседствует с несколькими цехами Тракторного завода. С другой - проходят железнодорожные пути и находится ЖД станция «Тракторный». В этом квадрате нет частного сектора, только смесь жилых трех-, пяти- и девятиэтажек.
Около пяти лет назад рядом с ним завершилось строительство церкви Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Сейчас в ней проводятся регулярные богослужения. Храм активно работает над решением социальных проблем, в частности, наркомании и алкоголизма. Поэтому в нем можно также получить консультации психотерапевта или принять участие в группах взаимопомощи.
Говорят, что эту местность, как и всю Слепянку ждут серьезные изменения.
«Долго мы добивались, чтобы во дворе хотя бы освещение нормальное сделали»
Более двадцати лет на Тракторном заводе живет Елена. Она обращает внимание, что раньше на этом месте была деревня, и, когда началась ее массовая застройка, первые дома стали выдавать именно строителям. Она же приобретала квартиру здесь самостоятельно. Тогда это был наиболее доступный вариант по деньгам. К тому же, для женщины было важно, чтобы дома были в зеленых дворах или рядом находились какие-то природные зоны.
- На тот момент это место полностью удовлетворяло мои запросы. И сейчас думаю, что это неплохой вариант. Смотрю на новые кварталы, например, Минск-Мир или Каменную горку, и мне совсем не нравится. Там очень своеобразно, вокруг только многоэтажки, не хватает деревьев и природы в целом. Я же живу в таком старом районе, дома здесь строились где-то в 1960-х. Но зелени много. Вот деревья прижились, которые почему-то сажали этой зимой, где-то в феврале. Соседнему дому так, как нам, не повезло. У них они все померзли, - вспоминает местная жительница.
Она живет в доме, который был сдан в эксплуатацию в 1961 году. Двенадцать лет назад в нем сделали капитальный ремонт - поставили новые стеклопакеты и балконные рамы. Трубы женщина меняла самостоятельно. «Многое приходится делать самой, как-то благоустраиваться. Например, постоянно жильцы убираются в подъездах, потому что уборки как таковой нет. Приезжают только, когда кто-нибудь пожалуется. Долго мы добивались, чтобы во дворе хотя бы освещение нормальное сделали, потому что здесь такая темень была. В итоге нам поставили осветительные лампы всего пару лет назад», - замечает Елена.
Также она обращает внимание, что долгое время решался вопрос с очистительными сооружениями - от них в районе был сильный неприятный запах. Решить вопрос удалось также относительно недавно.
- Сейчас вместо старых магазинов у нас на районе открылись Копеечки. Местные, и я в том числе, скучают по тому, что было раньше. Тогда и товаров было больше, ассортимент, особенно молочки, разнообразнее, кулинария лучше. А сейчас такого выбора нет, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. И знаете, как будто в магазине места стало меньше. Люди ходят рядом, лупят друг друга этими корзинками, совсем неудобно. Это что касается продуктовых. С промтоварами точек вообще нет. Недалеко можно сходить в небольшую Милу, но там многих нужных товаров не найти, вот и едь, куда хочешь, - делится местная жительница.
Отмечает Елена то, что пять лет назад недалеко от ее дома начала действовать православная церковь. «Раньше приход был в обычном доме, его организовали местные жители, а пятнадцать лет назад решили построить церковь. Теперь ее можно посещать. Очень красиво она выглядит, с такой необычной крышей. Проходишь мимо, ее постоянное облагораживают», - замечает она.
Местная жительница отмечает, что молодежь здесь не часто приобретает жилье. Больше, заселяются временно, снимают. «Думаю, здесь дешевле стоимость, чем вообще по рынку. Плюс, опять же из-за доступности по цене, чаще этому району отдают предпочтение иногородние. Хотя есть и исключения. К нам в дом, например, недавно заселилась молодая семья. Парень там работает в IT, наверное, деньги есть. Но вот почему-то захотели двухкомнатную квартиру именно здесь», - заключает Елена.
«Здесь небольшой поток в сады, получаются совсем небольшие группы»
Девять лет назад в один из домов здесь заселилась Ольга. Переехала она сюда к мужу, а до этого долгое время жила в Шабанах. Разницы особой между районами не заметила, но за столько лет жизни на Тракторном четко поняла, чего ей особо не хватает.
- Единственный недостаток лично для меня - это отсутствие поблизости какого-нибудь торгового центра. Чтобы нормально закупиться, определенно нужно куда-то ехать, причем отсюда расстояние значительное. Не так давно, конечно, на Партизанской открыли ТРЦ Призма, но к нам он не так уж и близко, нужно еще потратить время, чтобы добраться. Хотя, стоит сказать, что транспортное сообщение тут хорошее. До метро Тракторный завод всего две остановки. На автобусах можно доехать до станций метро Площадь Победы и Якуба Коласа, а также других точек города. Причем общественный транспорт ходит часто, - отмечает девушка.
Кроме этого, местную жительницу полностью устраивает инфраструктура - поблизости есть школы, сады, поликлиники. Относительно недавно для детей была организована площадка, а также установили тренажеры для занятий спортом.
Ольга обращает внимание, что окрестности достаточно живописные - относительно недалеко от ее дома находится Слепянская водная система, достаточно зеленое место, где можно пройтись самой и выгулять собачку.
- Кстати, тут есть специальная площадка для собак, оборудованная для выгула. Но мы туда фактически не ходим, привыкли к определенным местам возле дома, - замечает она.
Дом, в котором живет семья девушки, - это панелька, построенная в начале 1960-х. Еще до ее переезда, более десяти лет назад, в здании делался капитальный ремонт. Тогда дом полностью утеплили. Сейчас она подчеркивает, что летом строение сохраняет прохладу, а зимой, наоборот, держит тепло. Ее семья живет в двухкомнатной квартире, хотя, как утверждает местная жительница, по метражу это, скорее, полуторка. При этом в самих комнатах места хватает, приходится тесниться только на кухне - она всего 6,5 квадратов.
- Если пройтись по дворам, можно заметить, что во многих из них делают сейчас капремонты, обновляют крыши. И, кроме глобальных работ, постоянно что-то ремонтируют. Например, в нашем доме в позапрошлом году сделали новые ступеньки, а в прошлом - поставили новые лавочки. Площадки также обновляют. Но у всех жителей есть много вопросов к уборке. Когда сильный ветер, весь мусор разлетается по дворам. Сейчас поставили какие-то новые мусорки с ограждениями, посмотрим, как это поможет. А так, ни дворы не очищаются от мусора, ни подъезды, - рассказывает Ольга.
Девушка говорит, что в принципе приобретать квартиры здесь удобно семьям с маленькими детьми. «В основном, сейчас все выбирают какие-то новые районы, а здесь не такой большой поток детей в садики. Удобно, потому что получаются совсем небольшие группы. Плюс, насколько знаю, цена по рынку здесь доступная. Если ограничены в бюджете, то тут можно найти очень неплохие варианты», - отмечает она.
«Появилась детская площадка, на месте которой раньше стоял старый вертолет»
Более тридцати лет в одной из пятиэтажек в этом районе живет Виктор. Квартира перешла к нему в наследство от родителей. В этих стенах он провел практически все детство и максимально привык к местности.
- Если смотреть глобально, то, конечно, здесь многое поменялось. Появились новые многоэтажки, более высокие по сравнению с теми, что строились при первоначальной застройке. Открылась церковь относительно недавно. Еще построили детскую площадку. Делалась она полгода, хотя по факту все можно было закончить за пару недель. На месте этой площадки раньше стоял старый вертолет, но без внутренностей. Его просто покрасили и оставили. Там постоянно собирались пьяницы по вечерам, а днем дети лупили по нему. Тут такой звук стоял, что у всех окна трещали. Наконец, теперь это закончилось, - отмечает местный житель.
Мужчина подчеркивает, что в жизни здесь ему больше всего нравится количество зеленых зон и близость к природе. “У меня есть собаки, так мы с ними часто ходим к железной дороге. Там есть промзона за трубами, и вот можно выгулять животных, отпустить их, чтобы никто не мешал. Люди туда, конечно, приходят, бывают и вредные товарищи, но мы уже нашли места, в которых гуляем постоянно. Кстати, меня часто знакомые спрашивают, шумно ли здесь, потому что рядом железнодорожные пути, несколько цехов тракторного завода. У многих такое мнение, что тут гул стоит день и ночь. Но это вообще не так. Внутри дворов все очень спокойно и тихо. Близость к заводам вообще не ощущается, только когда прохожу мимо них, вспоминаю. То же самое с железной дорогой. Думаю, шум от нее слышат только в общежитиях, которые прямо рядом стоят, до нас он не доходит”, - обращает он внимание.
