«Многие думают, что гул стоит тут день и ночь». Узнали, как живется рядом с Минским тракторным заводом

Мужчина подчеркивает, что в жизни здесь ему больше всего нравится количество зеленых зон и близость к природе. “У меня есть собаки, так мы с ними часто ходим к железной дороге. Там есть промзона за трубами, и вот можно выгулять животных, отпустить их, чтобы никто не мешал. Люди туда, конечно, приходят, бывают и вредные товарищи, но мы уже нашли места, в которых гуляем постоянно. Кстати, меня часто знакомые спрашивают, шумно ли здесь, потому что рядом железнодорожные пути, несколько цехов тракторного завода. У многих такое мнение, что тут гул стоит день и ночь. Но это вообще не так. Внутри дворов все очень спокойно и тихо. Близость к заводам вообще не ощущается, только когда прохожу мимо них, вспоминаю. То же самое с железной дорогой. Думаю, шум от нее слышат только в общежитиях, которые прямо рядом стоят, до нас он не доходит”, - обращает он внимание.