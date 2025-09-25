|
«Есть понимание, что это – ценовой предел». Поговорили с известным застройщиком о ценах и планах на будущее
Команда «А-100» пригласила журналистов в роскошный 200-метровый пентхаус в ЖК «Депо», чтобы поговорить о ценах, жалобах жильцов, оперативных новостях и планах на будущее. На встрече присутствовали генеральный директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Анна Ястребова, директор «А-100 Девелопмент» Светлана Цвирко, директор «А-100 Комфорт» Надежда Трофимова и директор завода «Современные бетонные конструкции» Татьяна Бигун. Публикуем самое интересное.
«В проработке находится не один участок»
Анна Ястребова:
– Сейчас группа компаний «А-100 Девелопмент» объединяет восемь разных направлений, включая «А-100 Девелопмент», управляющую компанию «А-100 Комфорт», «А-100 Проект», завод «Современные железобетонные конструкцие», генподрядную организацию «СУ-100», риэлтерское агентство «А-100 Риэлт», компанию по управлению коммерческой недвижимостью, а также сеть зарядных станций forEvo. Некоторые из направлений уже успешно развиваются как совместно с группой, так и на внешнем рынке. Рост портфеля внешних клиентов – ключевая задача следующих лет.
Если говорить про наши строительные проекты, то Новая Боровая уже находится в стадии завершения – строительство у нас там продолжится до 2029 года. Возведение Зеленой гавани продлится до 2036 года. Это – самый крупный проект в нашем портфеле, который насчитывает порядка 780 тысяч квадратных метров жилья. «Депо» до 2029 года также будет находиться в процессе стройки. Но, конечно, на этом компания не останавливается, мы постоянно анализируем участки, как в Минском регионе, так и в других регионах Беларуси. Сегодня мы не готовы дать конкретику, но у нас в проработке находится не один участок.
«Мы начали предлагать отделку квартир после сдачи дома»
Анна Ястребова:
– В текущем году у нас по всем объектам идет рост продаж: как по Новой Боровой, так и по Зеленой гавани, и по Депо. Конечно, наиболее востребованы студии, однушки и евродвушки. Их наши покупатели рассматривают и в качестве будущего жилья, и в качестве инвестиций. Кроме того, в той же Новой Боровой люди видят, как много всего построено, что уже есть вся инфраструктура, что достраивается последний квартал. Это стимулирует спрос.
Светлана Цвирко
– Также мы заметили растущую популярность квартир с отделкой. У нас есть дом в Новой Боровой, в котором два подъезда предлагались с отделкой. Мы не ожидали, но такие квартиры разобрали очень быстро. Сегодня мы видим, что взгляд людей на время и на то, на что его стоить тратить, меняется. Поэтому мы начали развивать такое направление, как ремонт квартир после ввода домов в эксплуатацию. У нас уже появилась и соответствующая программа кредитования. Мы поняли, что данный продукт будет востребован, и будем все в большем объеме предлагать его рынку.
«Средняя цена квадрата в Depo – это 4 тысячи долларов, а не 9»
Анна Ястребова:
– На сегодняшний день цена квадратного метра на рынке достигла потолка. Первой причиной для роста стал отложенный с 2020-2022 года спрос. Вторая причина – рост себестоимости строительства. Кстати, примерно такая же цена квадрата в Минске была в конце 2013 года. Но если тогда стоимость квадрата по объективным причинам (изменение курса доллара) резко пошла вниз, то сегодня мы не ожидаем существенного падения стоимости. Плюс ко всему на рынке тогда было гораздо больше квартир и гораздо больше застройщиков. В настоящий момент ситуация абсолютно другая: на рынке существенно меньше нового жилья и практически в два раза меньше конкурентов. При этом про дальнейший рост мы говорим очень аккуратно. Для себя у нас есть понимание, что это – предел.
Светлана Цвирко:
– Все СМИ недавно написали про квартиру в «Депо» с ценой в 9000 за квадрат. Поясню, что такая цена, которую все подхватили, была «выдрана» из декларации. То есть, речь шла о самой дорогой квартире с полной отделкой, дорогостоящей техникой и мебелью. Также в стоимости учитывалась рассрочка на 5 лет и парковочное место. То есть, если убрать все эти дополнительные составляющие, то мы получим совсем иные цифры. Средняя цена квадрата в «Депо» без отделки, без учета рассрочки и паркинга – это 4000 долларов. Если вы видите стоимость от 6000 долларов за квадрат и выше, то речь идет о квартирах с отделкой. При этом в любом нашем квартале по мере стройки цены растут. Люди понимают, что они покупают недвижимость, которая вырастет в цене.
Анна Ястребова:
– При этом абсолютное большинство покупателей во всех наших ЖК – это белорусы. Да, интерес со стороны россиян и представителей других стран есть, но сказать, что у нас много россиян или других иностранцев купили жилье – нельзя. Даже в «Депо», процент иностранных покупателей очень небольшой.
«В Зеленую гавань скоро придет общественный транспорт»
Светлана Цвирко:
– Несмотря на то, что Зеленая Гавань располагается чуть подальше от города, чем та же Новая боровая, это никого не пугает. Да, сейчас это – развивающийся район, но люди видят, что те обещания, которые мы даем по развитию кварталов, мы постепенно выполняем. В этом году в районе открылся детский сад, в следующем году начнем строить рядом школу, сейчас заканчиваем дорогу, которая соединит Зеленую Гавань с Колодищами. Эта трасса еще не открыта, но там уже и таксисты, и мотоциклисты, начали по ней ездить. Думаю, официальное открытие состоится в середине октября. После этого в квартал пойдет и общественный транспорт, который свяжет район с городом. Точный маршрут пока согласовывается.
«Новое поколение железобетона – это свободная планировка, звукоизоляция и высокие потолки»
Татьяна Бигун:
– Почему-то многим до сих пор кажется, что монолит гораздо лучше и за него надо платить дороже. Мы хотим сломать этот стереотип. Сегодня те задачи, которые раньше выполнялись только с помощью монолита – свободная планировка, звукоизоляция, высокие потолки – можно сделать с помощью нового поколения железобетона (так называемого префаб монолита). Мы можем предоставить покупателю квартиру до 70 квадратов без единой перегородки. Это – абсолютно другой тип панели: с другим отношением к звуку, к теплу, к пространству. Все те узлы, которые мешали качеству жизни в панельках, уже давно проработаны. Не знаю даже, какие фантазии невозможно реализовать в сборном железобетоне? Скажете, сделать круглые окна? Мы сможем и круглые. Кстати, в следующей школе у нас будут именно круглые окна. Я горжусь тем, что в проекте Зеленая гавань больше 80% домов собраны из конструкций нашего производства.
«Скажем спасибо дождям за проверку»
Светлана Цвирко:
– Не секрет, что летом, когда шли сильные дожди, в некоторых наших домах текли кровли. Подобное испытание на прочность в этот период проходили многие застройщики. Точно такие же проблемы, я это знаю, были и в других ЖК. Нам удалось найти решение и устранить все неполадки. Может быть, мы даже скажем спасибо этим дождям за то, что они устроили нам такую жесткую проверку.
«Наша управляющая компания работает и на сторонних проектах»
Надежда Трофимова:
– Если говорить о жалобах в части эксплуатации, то ежемесячно к нам поступает около 2000 обращений. Как правило, основной поток обращений касается текущей эксплуатации – того, что визуально видно на территории – освещение, мусор, шум, «сломался замок», «не работает камера» и так далее. К просьбам типа «достать кошку» или «найти улетевшую птичку» мы также давно привыкли.
Кстати, с 2025 года управляющая компания «А-100 комфорт» расширила портфель клиентов. На сегодняшний день мы работаем не только на наших объектах, но и в домах, которые строили другие компании. Сейчас мы вышли в микрорайон Лебяжий, обслуживаем там около 50 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Также у нас есть дом в центре города и жилые дома рядом с ЖК «Пирс» в Ратомке. Планируем и дальше расширять круг потребителей. Мы видим, что спрос на эти услуги достаточно большой, потому что люди уже готовы платить за и комфорт.
