«Есть понимание, что это – ценовой предел». Поговорили с известным застройщиком о ценах и планах на будущее

«В проработке находится не один участок»

Анна Ястребова:

– Сейчас группа компаний «А-100 Девелопмент» объединяет восемь разных направлений, включая «А-100 Девелопмент», управляющую компанию «А-100 Комфорт», «А-100 Проект», завод «Современные железобетонные конструкцие», генподрядную организацию «СУ-100», риэлтерское агентство «А-100 Риэлт», компанию по управлению коммерческой недвижимостью, а также сеть зарядных станций forEvo. Некоторые из направлений уже успешно развиваются как совместно с группой, так и на внешнем рынке. Рост портфеля внешних клиентов – ключевая задача следующих лет.

Если говорить про наши строительные проекты, то Новая Боровая уже находится в стадии завершения – строительство у нас там продолжится до 2029 года. Возведение Зеленой гавани продлится до 2036 года. Это – самый крупный проект в нашем портфеле, который насчитывает порядка 780 тысяч квадратных метров жилья. «Депо» до 2029 года также будет находиться в процессе стройки. Но, конечно, на этом компания не останавливается, мы постоянно анализируем участки, как в Минском регионе, так и в других регионах Беларуси. Сегодня мы не готовы дать конкретику, но у нас в проработке находится не один участок.