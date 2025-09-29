Как утеплить дом? Рекомендации эксперта и конкурс для всех, кто сейчас строит

Источник материала: realt.by

Представьте себе уютный вечер в собственном доме: в камине потрескивают дрова, вы читаете книгу или смотрите любимый фильм, в духовке поднимается яблочный пирог. Вокруг — красота и гармония. Всё это невозможно без комфортной температуры и правильного микроклимата внутри дома. Во многом за важные для вашего здоровья и самочувствия показатели отвечает рационально выбранный утеплитель. Рассказываем о правилах, которые важно знать еще до начала строительства своего дома, вместе с брендом «НЕМАН+» — утеплителями на основе стекловолокна. Они сделаны для того, чтобы экономить ваши время, деньги и, самое главное, беречь тепло. У всех, кто прямо сейчас строит дом, есть шанс выиграть утеплитель: подробности вы узнаете из текста.

Микроклимат в доме влияет на самочувствие жильцов и сохранность мебели Насколько тепло должно быть дома? Давайте рассмотрим температурные нормы. Согласно им, оптимальной температурой в жилых помещениях считается 22–25°С в теплый период, 20–22°С — в холодный. Приемлемый уровень влажности варьируется от 40% до 60%. Важно соблюдать эти показатели, так как они влияют: на самочувствие всех членов семьи, на настроение и продуктивность;

на сохранность мебели, техники, книг, продуктов;

на комфорт питомцев, которые живут в доме.

Резкие перепады температур, сквозняки, холодный воздух могут привести не только к временным неудобствам, но и к потере свойств материалов, из которых сделан дом. Именно поэтому важно еще на этапах проектирования задуматься о правильном утеплении своего жилья.





Вы строите дом сейчас? Утеплите его Утеплитель на основе стекловолокна «НЕМАН+» на сумму 200 BYN можно выиграть. Условия — очень простые: расскажите о том, как вы строите свой дом (вы можете быть на абсолютно любом этапе, главное, чтобы строение еще не было завершено);

поделитесь фотографиями процесса;

объясните, почему именно вам нужен утеплитель в подарок от производителя.

Отправляйте свою историю до 8 октября включительно на почту e.shchepyna@realt.by . Представители Realt и бренда «НЕМАН+» выберут лучшую историю. Победитель получит необходимое количество утеплителя на сумму 200 BYN с доставкой домой (по Беларуси).

Теплый дом — это целая система: что важно не упустить при строительстве? Своим опытом по тому, как построить теплый дом, поделился руководитель международной архитектурной мастерской МойДом.BY Алексей Колесков. Мы поговорили о том, насколько площадь самого дома влияет на температуру внутри: — Постепенно к нам приходит понимание полезной площади, многие отказываются от лишних метров с целью сохранения тепла и экономии на эксплуатационных расходах. Также стоит уделить внимание выбору материалов для возведения стен. — Строительные материалы различаются своей теплопроводностью. Все мы знаем, что, например, кирпич греется и остывает долго, а керамзитобетонные или газосиликатные блоки более мобильны к изменению внешних температур.





Специалист отмечает, что всегда стоит рассчитывать не только смету, но и траты на эксплуатацию дома в перспективе 10-20 лет. — К, примеру, газосиликат дешевле всех, но он очень хрупкий и сильно тянет влагу в себя, от этого много проблем в эксплуатации. Керамзитобетон немного дороже, но его чуть сложнее резать, потому как он крепче. Арболит еще чуть дороже, но стену можно делать не 50-60 см в перерасчете на стену из газоблоков, а всего лишь 30 см. Здесь же Алексей акцентирует внимание: материал стен — еще не самый важный фактор, влияющий на то, как быстро дом будет нагреваться и как долго он будет хранить тепло. Большая часть энергии выходит через перекрытия. Также много тепла теряется в результате неправильно настроенной вентиляции, когда труб и отверстий слишком много.





Специалист предостерегает — не стоит стремиться к 100%-й герметичности дома. Жилое помещение должно «дышать», в материалах и перекрытиях должны оставаться микрощели, то есть, важно еще одно свойство материала стен — паропроницаемость. Это обеспечивает в доме здоровый микроклимат. — Я не рекомендую утеплять и герметизировать дом пенопластом, пеноплексом. Вы нарушите паропроницаемость, внутри будет трудно дышать. Микроклимат в доме будет существенно хуже, но многие этого просто не чувствуют. Также мы обсудили выбор системы отопления. Алексей рекомендует по возможности подключать газ. Это всё равно будет дешевле всех других вариантов. Конечно, если выбора нет, отопление электричеством тоже возможно, но это уже будет дороже. Эксперт резюмирует: теплый дом — это система, в которой и при проектировании, и при строительстве, и при эксплуатации учтены десятки вопросов. От того, какой будет площадь, до того, как утеплять жилье. — При утеплении кровли, например, лучше всего укладывать материал внахлест, чтобы не было мостика холода через неплотное примыкание к стропилам. О том, каким именно должен быть утеплитель, мы поговорили с представителями бренда «НЕМАН+» .

Выбираем долговечный и простой в монтаже утеплитель Каким должен быть идеальный утеплитель? Таким вопросом задались при создании стекловолокна «НЕМАН+» . О свойствах утеплителя нам подробно рассказал начальник производства стекловолокна Сергей Толкач. — Если говорить про утеплители, которыми пользовались наши предки, это глина, солома, древесная стружка. Природные материалы экологически чисты, но для них характерна слишком большая масса, особенно для перекрытий и несущих конструкций. Классическими вариантами утеплителей считаются минеральная вата, сделанная на основе диоксида кремния, и базальтовый утеплитель, основным сырьевым материалом которого являются вулканические породы. Еще на стыке 19 и 20 веков в США сделали первую каменную вату. С годами производителям удалось сделать существенно тоньше сами волокна — от 4 до 8 микрон. Современные утеплители делают легкими и простыми в монтаже. При этом они лучше удерживают тепло, а еще не «колятся». Сергей отмечает: сейчас производители стремятся делать низкоплотные материалы, от 10 до 50 кг/м³. Это позволяет не перегружать поверхности, использовать материал для утепления кровли, перекрытий. — Наше стекловолокно «НЕМАН+» — это внутренний утеплитель, сделанный на основе природных материалов, таких как кварцевый песок, сода, известняк. Он производится на итальянском оборудовании. За счет сухого воздуха между волокнами он не только отвечает за тепло в доме, но и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Процесс монтажа получается достаточно простым. Утеплитель крепится на обрешетку с помощью специального клеевого состава, с использованием дюбелей. За счет пружинистых краев (при нажатии материал сминается, а затем восстанавливается) он плотно заходит в проем и распирается, заполняет его, не оставляя пустых мест. Каждый следующий слой укладывается стык в стык, перекрывая предыдущий и, опять же, обеспечивая плотную и в то же время дышащую изоляцию.





Работая зимой на сохранение тепла в доме, летом стекловолокно «НЕМАН+» обеспечивает комфортную прохладу, не пропуская жару. Также оно обладает водоотталкивающими свойствами (а после намокания высыхает за 24 часа), устойчиво к вибрациям, биоустойчиво: то есть, при правильном монтаже и соответствующей эксплуатации внутри не появятся плесень и насекомые. Стекловолокно «НЕМАН+» можно также использовать для утепления внутренних трубопроводов, хозяйственных построек. Производитель дает 50-летнюю гарантию. На сайте nemanteplo.by можно оставить заявку для получения подробной консультации по выбору утеплителя из стекловолокна. Также вы можете купить утеплитель из стекловолокна «НЕМАН+» в магазинах-партнерах бренда. Их список вы найдете на сайте nemanteplo.by .