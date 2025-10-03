1 тысяча долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Дзержинском районе. Участникам было предложено 24 лота. Рассказываем об итогах торгов.

Участки на аукцион выставляли Боровской сельсовет (6), Демидовичский (5), Дзержинский (1), Добриневский (5) и Путчинский сельсовет (7). В Боровском сельсовете торги прошли по 2 лотам. Участки расположены в д. Вишневка в пер. Луговом, 6, и д. Петрашевичи на ул. Центральной, 3 Б. На земельные наделы претендовали по 2 человека. Площадь участка в Вишневке составляет 8,84 сотки. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 8 000 рублей.

Лот продали за 22 825 рублей, или 7 637 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Участок в д. Петрашевичи насчитывает 17,77 сотки, оснащен электричеством и также был выставлен на аукцион за 8 000 рублей.

Лот продали за 12 884 рубля, или 4 311 долларов. На один участок в Боровском сельсовете подали одно заявление. На 3 лота заявок не поступило. В Демидовичском сельсовете торги прошли по всем участкам. На них претендовали от 5 до 9 заявителей. По 9 заявок подали на участки в д. Фрунзе на ул. Молодежной, 6, и ул. Молодежной, 8. Наделы оснащены только электричеством. Участок на ул. Молодежной, 6, насчитывает 12,45 сотки.

При стартовой цене 17 778 рублей его удалось продать за 46 113 рублей, или 15 429 долларов. Площадь участка на ул. Молодежной, 8, составляет 11 соток. При начальной цене 15 665 рублей его продали за 40 631 рубль, или 13 595 долларов. В Дзержинском сельсовете участок находится в д. Дягильно на ул. Центральной, 126 В. На него претендовали 3 человека. Земельный надел насчитывает 13,56 сотки, оснащен электричеством и газом.

При стартовой цене 30 000 рублей лот реализовали за 48 315 рублей, или 16 166 долларов. В Добриневском сельсовете торги прошли по 3 лотам. На них претендовали от 2 до 4 человек. Наибольшее количество заявок – 4 - подали на участок в д. Булынки на ул. Центральной, 11 А. Площадь земельного надела составляет 17 соток. Он оснащен электричеством, газом и водой. При стартовой цене 22 466 рублей лот продали за 39 801 рубль, или 13 317 долларов.

В Путчинском сельсовете торги прошли по всем 7 лотам. На участки претендовали от 2 до 7 человек. За 10 000 рублей каждый были предложены участки в аг. Волма на ул. Советская, 5 А, и ул. Советской, 5 Б. Земельные наделы насчитывают по 9 соток и оснащены электричеством, газом и водопроводом. На участок на ул. Советской, 5 А, подали 7 заявок.

Лот удалось продать за 37 975 рублей, или 12 706 долларов. На земельный надел на ул. Советской, 5 Б, поступило 6 заявлений. Его продали за 41 772 рубля, или 13 977 долларов. Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.









Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.