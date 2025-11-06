«ГУМ» открыл свои витрины для творчества – посмотрите, что из этого получилось!

Источник материала: ProBusiness





Впервые в своей истории «ГУМ» открыл витрины для творчества. Главный универмаг страны отказался от собственного оформления и предложил партнерам воплотить праздничный дух Нового года, подчеркнув не только уникальность собственных брендов, но и сделав тем самым прекрасный подарок для жителей и гостей Минска. В каждой витрине арт-объекты, где центральным элементом стала ёлка как символ новогоднего настроения, а девизом — «Праздник в каждом окне».





Из одного окна выглядывает знаменитая пара снеговиков «Минского хладокомбината № 2», елка компании в виде рожка мороженого, очаровательный олень — эти немного детские элементы создают беззаботное настроение и вызывают добрую улыбку.





В другом окне летают самолеты мимо елочки «Белтаможсервиса» с напоминанием об удобстве покупок по всему миру, а именно в «ГУМе» туристы легко и быстро могут оформить Tax Free.





Mark Formelle всегда отличается креативным подходом к своим рекламным кампаниям, их елочка в стиле модного сейчас примитивизма создана по работам художника Ильи Кутобоя. Яркие краски, необычные смелые формы — витрина как как экспозиция современного искусства, вдохновение для тех кто не боится нестандартных решений.





Тему примитивизма продолжил ювелирный завод «Кристалл». Простейшие формы и намеренное преувеличение ювелирных изделий — это сознательный уход от ожидаемого блеска и изящности в пользу немного мультяшного восприятия украшений.





Бренд «Релуи» может не только подчеркивать красоту девушек по всему миру, но и украшать новогодние витрины. У «Релуи» не просто елка, скорее художественная интерпретация праздника, создание прекрасного и совершенного образа.





Обувной бренд «Марко», один из крупнейших производителей обуви в стране, решил создать елку из обуви. Изящные туфли на шпильке всегда завершают нарядный образ и подчеркивают торжественность вечера. Кто-то вспомнит сказку про Золушку, а кто-то отправится искать ту самую парк для главной ночи года.





Топовые белорусские компании дали Минску возможность взглянуть на себя по-новому через витрины «ГУМа». У каждой получилось сделать по-своему. За комментариями мы обратились к руководителю отдела маркетинга «ГУМа» Галине Губич. «Витрины „ГУМа“ — это символ праздника и украшение города, их внешний вид — это всегда самая горячая тема для обсуждения. Кому-то они нравятся, кому-то нет, но равнодушными наши витрины точно никого не оставляют. В этом году мы впервые решили дать возможность белорусским брендам проявить себя, нашим единственным условием было наличие елочки как символа праздника. Что получилось у каждой компании, которой мы доверили главные витрины страны, вы можете увидеть сами.»

«ГУМ» предоставил сцену для творчества белорусским брендам, а своим покупателям возможность вдохновляться и творить, создавать новогоднее настроение, собирать стильные образы и выбирать подарки для родных и любимых, это ли настоящее чудо, которое начинается в «ГУМе».