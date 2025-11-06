«Техническое совершенство может в любой момент превратиться в тыкву». Чего опасаться и к чему готовиться всем, кто ведет бизнес в интернете?

Источник материала: ProBusiness





Недавно «Про бизнес» выступил инфопартнером Brands Fashion Show и отметил необычную коллаборацию: hoster.by стал партнером модного события и даже был представлен нативной интеграцией в танце. Мы подумали, что компании точно есть, что рассказать, и решили поговорить с генеральным директором hoster.by Сергеем Повалишевым. В нашем материале о том, почему владельцы бизнеса должны непрерывно заниматься оптимизацией и защитой своих ресурсов, как компания отражает до 115 миллионов атак на один проект в месяц и почему даже надежных технологий мало, если бизнес не умеет адаптироваться.

Для справки: • В зоне .BY к июлю 2025 года насчитывалось более 135 тыс. доменов, в .БЕЛ — около 15 тыс.;

• .BY составляет около 75% от всех доменов в байнете;

• По оценкам hoster.by, в стране более 135 000 сайтов;

• В Беларуси работает 10 открытых дата-центров;

• Открыто более 30 000 интернет-магазинов.

Что происходит с инфраструктурой и рынком .BY/.БЕЛ

— Сергей, какие изменения произошли в байнете за последние годы? Какие тенденции и вызовы вы видите?

— Я бы отметил переход от количественного развития к качественному. Например, если бы вы спросили меня 10 лет назад о главных достижениях национального домена, я бы сказал, что .BY — самая быстрорастущая зона Европы. А сегодня я бы указал на то, что она одна из самых безопасных: этот домен практически не используется киберпреступниками.

Безопасность, к слову, еще один тренд. Возможно, основной. Кибератаки стали настолько автоматизированными, что превратились в естественный фон для всех, кто работает онлайн. На каждый сайт ежеминутно заходят боты-сборщики данных или парсеры, спам-боты, взломщики и подборщики паролей.

На крупных онлайн-проектах наши системы защиты отражают до 115,000,000 атак в месяц. Сохраняется тренд на переход компаний в облака, особенно в защищенный контур — среду, которая полностью соответствует требованиям законодательства и международным стандартам в области защиты данных. Сегодня там все чаще размещают не только сайты, но и бизнес-приложения, базы данных, CRM-системы, 1С. Растет интерес к серверам с GPU, которые работают с большими данными и искусственным интеллектом.

Кстати, эти тенденции совпадают с общемировыми, белорусская интернет-экосистема развивается не изолированно.

— А какой процесс в белорусской интернет-экосистеме вы считаете самым показательным? Почему?

— Показательным с точки зрения влияния на всю экосистему? Можно коснуться темы развития цифрового суверенитета. Законодательное требование размещать онлайн-проекты на белорусских серверах существует около 15 лет, менее года назад принята концепция обеспечения суверенитета в сфере цифрового развития.

То, что еще недавно могло казаться необязательной и излишне жесткой мерой, сегодня стало мировым трендом. Есть много ярких примеров, вроде Китая с тотальным контролем над цифровым пространством, или стран ЕС, где плавно создается суверенная инфраструктура, документы, регламентирующие местное хранение данных для целых отраслей, а также решения вроде AWS European Sovereign Cloud.





Если говорить про процессы в Беларуси именно в последние годы, могу отметить более зрелый подход бизнеса к размещению своих проектов и к вопросам безопасности. Но это лишь начало пути.

— Какие процессы — экономические или технические — сильнее всего влияют на устойчивость интернет-инфраструктуры?

— До начала 2020-х годов я бы наверное сказал, что экономические и технические факторы влияют в равной степени, но выполняют разные функции.

Но сегодня становится очевидно, что любое техническое совершенство, а также наработанные годами связи и договоренности могут в один день «превратиться в тыкву». Думаю, сегодня устойчивость любой инфраструктуры — на уровне отдельной компании, государства или в мировом масштабе — не в отдельных факторах, а в умении действовать в условиях неопределенности и быстро адаптироваться к новым условиям.

Технологии под давлением: хостинг, облака и реальность импортозамещения

— Как изменились требования к бизнесу по размещению онлайн-проектов и инфраструктур после ухода западных компаний и санкционных ограничений?

— Объективно для нашего рынка санкции не стали критичными. Во многом благодаря тому, что рынок давно сформировался и подавляющее большинство белорусских проектов размещались на серверах внутри страны. Да, нам пришлось по ряду услуг найти новых партнеров, например, поставщиков программного обеспечения. Но на клиентах, по крайней мере в нашем случае, это не сказалось.

К тому же появился хороший стимул делать собственные продукты и находить внутренние ресурсы для развития. Так, сложившаяся ситуация помогла нам усовершенствовать собственную облачную платформу hoster сloud.





— Как часто клиенты ошибаются при построении онлайн-инфраструктуры и выборе хостинга? С какими заблуждениями приходится сталкиваться?

— Пожалуй, главное заблуждение, что «пока гром не грянет» — все хорошо. Вопросы безопасности можно отложить до момента утечки или проверки, а вопросы вычислительных ресурсов сервера — до момента, пока сайт не станет недоступным.

На сегодня одна из главных ошибок — отсутствие должного внимания к вопросу защиты данных. Да, законодательство тут относительно свежее, и многие работают по привычке и с мыслью «меня это не коснется», храня клиентскую базу в условном Google Docs, и это дает печальную картину: в том или ином виде нарушают законодательство о защите персданных около 90% компаний, которые с ними работают.

По данным НЦЗПД (Национальный центр защиты персональных данных — прим. ред), только за 9 месяцев 2025 г. в Центр поступило 21 уведомление различного характера о проблемах в деятельности организаций, в том числе об утечках, которые в совокупности затронули 285 тыс. записей о гражданах.





При этом в 2025 г. по требованию НЦЗПД компаниями было удалено более 3 млн незаконно обрабатываемых персональных данных в виде цифровых записей и около 3 млн аудио- и видеофайлов.

Самые распространенные нарушения — обработка без правовых оснований и хранение персданных свыше необходимого срока. Многие принимают полумеры: например, проходят аттестацию системы защиты информации, не проведя предварительный аудит персданных и не наведя порядок в бизнес-процессах. Тем не менее, количество владельцев бизнеса, которые относятся к вопросу осознанно и ответственно, растет и будет расти.

Второй пул ошибок не новый: это нехватка ресурсов, часто связанная с неправильным выбором хостинга, а также проблемами в работе самих веб-приложений. А вот меньше всего ошибаются компании, которые стратегически относятся к построению онлайн-инфраструктуры и справедливо воспринимают ее как бизнес-актив.

— Какие шаги может предпринять белорусский бизнес для снижения собственных уязвимостей?

— Главный шаг — смена мышления. Техническая сторона вашего бизнеса — это важнейший актив: грамотно выстроенная инфраструктура, уровень защищенности, возможности масштабирования и эффективного обслуживания. Он может двигать компанию вперед или лишить вас бизнеса и репутации в один день.

Что это может быть на практике? Например, аудит: соответствие текущей инфраструктуры вашим целям и анализ ее защищенности. Это можно сделать как самостоятельно, так и делегировать экспертам на аутсорс.

Еще один важнейший шаг — планировать сбои как норму. Резервные копии, постоянные инструменты защиты, отказоустойчивые системы, если бизнес зависит от стабильной работы онлайн-проекта — все это должно быть встроено в ежедневную рутину, а не отложено «на черный день».

— Как вы оцениваете перспективы изменений на рынке IT-инфраструктуры в ближайшие 3 года?

— Думаю, что в ближайшие годы большая часть бизнеса, независимо от масштаба, будет вынуждена привести свои интернет-площадки и инфраструктуру к базовым стандартам безопасности — просто потому, что без этого выжить в онлайне станет невозможно. Это сделает особенно востребованными экспертные услуги и IT-аутсорсинг. А также простые, автоматизированные сервисы защиты и фильтрации трафика, которые не требуют от компаний глубоких технических знаний.





Мы уже видим укрепление тренда на гибридные инфраструктуры, где часть систем работает на собственных серверах, а часть — в облаке провайдера. Это логичный шаг к устойчивости: распределенность ресурсов снижает риски простоев и атак.

Очень многое будет зависеть от того, в каком направлении продолжит развиваться киберпреступность — особенно на фоне активного внедрения искусственного интеллекта. Уже сейчас ИИ используется не только для защиты, но и для автоматизации атак, и эта «гонка вооружений» между добросовестными разработчиками и злоумышленниками будет усиливаться.

Но в долгосрочной перспективе я бы оценил ситуацию скорее с осторожным оптимизмом. За последние годы белорусский IT-сектор доказал, что способен адаптироваться, создавать собственные решения и поддерживать устойчивость даже в непростых условиях. Именно это, а не внешние обстоятельства, определит, каким будет белорусский интернет через несколько лет.