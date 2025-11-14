|
60 тысяч долларов за участок под Минском. Итоги земельного аукциона
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Березинском и Слуцком районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион было предложено 19 участков, 10 из них – в Минском районе, 1 – в Березинском и 8 – в Слуцком районе.
В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Лошанский, Новодворский, Папернянский, Сеницкий, Хатежинский и Щомыслицкий сельсоветы.
Больше всего заявок подали на участки в Сеницком сельсовете. На земельный надел в деревне Урожайная на улице Армейской, 27А, поступило 13 заявлений. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 9,09 сотки. Начальная цена на лот составила 70 000 рублей. Его удалось продать за 176 000 рублей, или 59 311 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Второй участок расположен в той же деревне Урожайная на улице Армейской, 27 Б. Площадь надела составляет 9,65 сотки. Он также оснащен электричеством и газом. Купить его пожелали 15 человек. Участок продали за 177 000 рублей, или 59 648 долларов.
Самым дорогим (по начальной стоимости) оказался участок № 218 в агрогородке Семково Папернянского сельсовета. Его выставили на аукцион за 100 000 рублей. На лот подали 3 заявки. Участок насчитывает 13,73 сотки и оснащен электричеством и газом. Земельный надел продали за 146 410 рублей, или 49 339 долларов.
Лошанский сельсовет выставлял на аукцион один участок в деревне Куты, 9 В. Земельный надел насчитывает 14,6 сотки и оснащен электричеством и водопроводом. При начальной цене 25 000 рублей лот удалось продать за 94 937 рублей, или 31 993 доллара. За него торговались 10 человек.
На участок в деревне Королищевичи на улице Центральной, 86 Г, подали 4 заявки. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подведения к дому электричества и газа. Начальная цена на лот составила 80 000 рублей. Его удалось продать за 155 897 рублей, или 52 537 долларов.
Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка № 8 и № 9 в д. Козловка. Они насчитывают по 12,6 сотки и не имеют коммуникаций. Земельные наделы были предложены участникам аукциона по одинаковой стартовой цене – за 51 000 рублей каждый. На участок № 8 поступило 7 заявлений, на участок № 9 – 6 заявок. Их продали за 138 000 рублей, или 46 505 долларов, и 140 000 рублей, или 47 179 долларов, соответственно.
Щомыслицкий сельсовет выставлял на аукцион 3 участка, один из них в деревне Городище и 2 – в деревне Заболотье. Все земельные наделы газифицированные. Больше всего заявок – 8 - подали на участок № 12 в д. Заболотье. При начальной цене 50 000 рублей лот продали за 111 000 рублей, или 37 406 долларов.
Березинский райисполком выставлял на аукцион за 3 000 рублей один участок в деревне Снуя на ул. Туристической, 3. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
Не было торгов и по участкам в Слуцком районе. Лишь на 2 земельных надела из предложенных 8 подали по одной заявке. Они также проданы единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
