60 тысяч долларов за участок под Минском. Итоги земельного аукциона

Лошанский сельсовет выставлял на аукцион один участок в деревне Куты, 9 В. Земельный надел насчитывает 14,6 сотки и оснащен электричеством и водопроводом. При начальной цене 25 000 рублей лот удалось продать за 94 937 рублей, или 31 993 доллара. За него торговались 10 человек.

На участок в деревне Королищевичи на улице Центральной, 86 Г, подали 4 заявки. Он насчитывает 15 соток и имеет возможность подведения к дому электричества и газа. Начальная цена на лот составила 80 000 рублей. Его удалось продать за 155 897 рублей, или 52 537 долларов.

Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка № 8 и № 9 в д. Козловка. Они насчитывают по 12,6 сотки и не имеют коммуникаций. Земельные наделы были предложены участникам аукциона по одинаковой стартовой цене – за 51 000 рублей каждый. На участок № 8 поступило 7 заявлений, на участок № 9 – 6 заявок. Их продали за 138 000 рублей, или 46 505 долларов, и 140 000 рублей, или 47 179 долларов, соответственно.

Щомыслицкий сельсовет выставлял на аукцион 3 участка, один из них в деревне Городище и 2 – в деревне Заболотье. Все земельные наделы газифицированные. Больше всего заявок – 8 - подали на участок № 12 в д. Заболотье. При начальной цене 50 000 рублей лот продали за 111 000 рублей, или 37 406 долларов.

Березинский райисполком выставлял на аукцион за 3 000 рублей один участок в деревне Снуя на ул. Туристической, 3. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

Не было торгов и по участкам в Слуцком районе. Лишь на 2 земельных надела из предложенных 8 подали по одной заявке. Они также проданы единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%.

Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.