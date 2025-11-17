|
Приготовиться к сносу? В этом микрорайоне Минска нашли места под жилые дома
Еще один тихий уголок Минска попал в поле зрения столичных градостроителей. В скором времени перемены придут в микрорайон в границах улиц Маяковского и Денисовской. Тут планируется снос усадебных домов, двухэтажек, а также автобусного парка. На их месте (кстати, недалеко от набережной Свислочи) появятся многоквартирные дома и общественные объекты. В администрации Ленинского района уже
На данный момент в границах проектирования проживает около 4300 человек. Тут соседствуют многоквартирные дома, усадебная застройка, а также территории специального назначения (войсковая часть внутренних войск), автокомбинат №2, бывший автобусный парк, гаражи и т.д. К микрорайону примыкает река Свислочь и Лошицкий усадебно-парковый комплекс.
Из крупных объектов инфраструктуры в районе Денисовской-Маяковского расположены торгово-развлекательный центр «Корона», Минский городской дворец культуры (бывший ДК Камвольного комбината), Минский государственный колледж легкой промышленности и комплексной логистики, суд Минского района, центр научных исследований легкой промышленности, стадион ФК «Минск» и другие. А вот детские сады, школы и поликлиники в микрорайоне отсутствуют.
Согласно планам градостроителей на неэффективно используемых территориях микрорайона появятся жилые дома, а также общественные объекты. Приоритетная задача нового ПДП – создание современного жилого района с высоким уровнем комфорта проживания.
Надо отметить, что неподалеку от Свислочи планируют возводить, в основном, высокоэтажное жилье (выше 10 этажей). В результате всех изменений население микрорайона увеличится до 7500 человек.
Инфраструктура
За последующие 10 лет в районе улицы Денисовской собираются построить начальную школу на 300 мест и детский сад на 230 мест.
На месте старых недостроенных зданий на Маяковского, 125 может появиться многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, общепитом и гостиницей на 20 номеров.
Также в районе планируют возвести встроенные объекты торговли, объекты бытового обслуживания, аптеку и спортзал.
Презентация проекта
Общественное обсуждение проекта проходит с 10 по 25 ноября. Замечания и предложения с пометкой «общественное обсуждение» принимают в сроки проведения общественного обсуждения по адресу: 220 006, Минск, Маяковского, 83 (либо на электронный адрес:
