Приготовиться к сносу? В этом микрорайоне Минска нашли места под жилые дома

Надо отметить, что неподалеку от Свислочи планируют возводить, в основном, высокоэтажное жилье (выше 10 этажей). В результате всех изменений население микрорайона увеличится до 7500 человек.

Инфраструктура

За последующие 10 лет в районе улицы Денисовской собираются построить начальную школу на 300 мест и детский сад на 230 мест.

На месте старых недостроенных зданий на Маяковского, 125 может появиться многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами, общепитом и гостиницей на 20 номеров.

Также в районе планируют возвести встроенные объекты торговли, объекты бытового обслуживания, аптеку и спортзал.