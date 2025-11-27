Скоро здесь будет много квартир. Посмотрели, как строятся новые кварталы Минска

Жилье в первых новостройках уже распределено среди очередников (в основном – многодетных семей). Проектные декларации по домам выходили еще прошлой осенью, и цены, надо сказать, приятно удивили. Метр в квартирах посчитали по 2118-2138 рублей (то есть, по 645-650 долларов по тому курсу). К слову, после сдачи домов квартиры в них могут попасть и на вторичный рынок (это не запрещено). Посмотрим, сколько тут будет стоить жилье.