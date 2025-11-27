Скоро здесь будет много квартир. Посмотрели, как строятся новые кварталы Минска

По новой (еще не застроенной) части Масюковщины мы гуляли больше года назад. Тогда здесь были только котлованы, да поля. Сегодня тут – совсем другая картинка. Мы вновь съездили в район улицы Голубка и посмотрели, как растут новые жилые кварталы. Напомним, что на землях бывшего военного городка должны появиться 22 многоэтажки. Показываем, что уже построено.
Если в мае 2024 года новая трасса еще была закрыта, то сейчас добраться с проспекта Пушкина до Каменной Горки через Масюковщину стало гораздо проще. Вместо построек военного городка на карте появилась продленная улица Голубка, а также совершенно новая улица Злобина.
Именно на улице Степана Злобина (журналиста и выжившего узника лагеря военнопленных в Масюковщине) мы замечаем первую новостройку. Это – панельный десятиэтажный дом на 4 подъезда и 168 квартир. Фасад у многоэтажки получился достаточно сдержанным, но стильным. В новом доме можно заметить большие окна, эркеры и входы в подъезд с уровня земли. В общем, про современные тренды тут не забыли.
Во дворе готова детская площадка, она будет общей для нескольких многоэтажек. Ведь рядом растет еще один дом. Он получается более интересным по архитектуре – тут запроектирована переменная этажность (5, 7 и 10 уровней), 3 подъезда и 84 квартиры. Входы, как и в соседнем доме, планируются сквозными.
В настоящий момент дом уже собран. Впереди – установка окон, фасадные работы и внутренняя отделка. Да, квартиры здесь сдают с отделкой: с обоями, линолеумом, плиткой.
Жилье в первых новостройках уже распределено среди очередников (в основном – многодетных семей). Проектные декларации по домам выходили еще прошлой осенью, и цены, надо сказать, приятно удивили. Метр в квартирах посчитали по 2118-2138 рублей (то есть, по 645-650 долларов по тому курсу). К слову, после сдачи домов квартиры в них могут попасть и на вторичный рынок (это не запрещено). Посмотрим, сколько тут будет стоить жилье.
Здесь же подрастает и третья многоэтажка – дом № 7 на 10 этажей, 3 подъезда и 120 квартир. Здание будет панельным, с техподпольем, техническим чердаком, плоской кровлей и без мусоропровода. Из необычного для панелек – выходы из подъездов на обе стороны дома и застекленные лоджии. Квартиры в доме летом уже предложили очередникам по стоимости 2364 рубля (790 долларов).
Всего в Масюковщине-3 (в границах Голубка, Чичурина и Лынькова) предприятие МАПИД по заказу «УКС Запад» возведет четыре дома на 416 квартир.
Мы же проходим дальше. Туда, где виднеются еще два дома по 14 этажей. Это – первые панельные столбики квартала под названием Масюковщина-3. Дома здесь начали строить летом 2025-го, а сдать их в эксплуатацию планируется весной 2026-го.
Сейчас коробки домов полностью возведены. Кому достанутся квартиры в высотках пока неизвестно, ведь проектные декларации на жилье пока не выходили.
За двумя домами замечаем еще один столбик пониже. Его сборка пока ведется на уровне 3-4 этажа.
Кстати, четвертая Масюковщина будет гораздо больше третьей. Здесь запланировано возвести 18 домов различной этажности. Всего в многоэтажках от МАПИД и Минского домостроительного комбината будет около 3100 квартир. Кроме того, в микрорайоне построят сразу три садика и две школы. Что ж, продолжим следить за стройкой.