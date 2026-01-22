|
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили кредит на жилье? Рассказали представители банка
22.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кредит на жилье берут многие — но для каждого этот процесс по-своему серьезный и волнительный. Кто-то переживает за порядок в документах, кто-то припоминает все свои задолженности по картам рассрочки, кому-то кажется, что его доходы не покажутся банку достаточными для положительного ответа. Давайте посмотрим на процесс глазами специалистов. Представители Белагропромбанка ответили на все наши вопросы, чтобы снять тревоги у будущих кредитополучателей и развеять многие мифы. Кстати, интересное предложение: по
Укажите доходы от подработок и включите в совокупный доход зарплаты близких родственников — это может повысить шансы на одобрение
Задача банка — не просто выдать кредит, а обеспечить его комфортное обслуживание на протяжении всего срока. Именно поэтому каждого заявителя проверяют индивидуально и очень тщательно. Это позволяет подобрать оптимальную сумму, срок и ежемесячный платеж с учетом реальных финансовых возможностей, снижает риск просрочек, помогает клиенту сохранить финансовую устойчивость, даже если его жизненные обстоятельства меняются.
Точно так же ответственно к получению
— Мы максимально упростили процесс подачи заявки на кредит на покупку или строительство жилья, — отмечают в Белагропромбанке. — Для оформления заявки требуется документ, удостоверяющий личность. Если заработная плата зачисляется на счет в ОАО «Белагропромбанк», подтверждать доход дополнительно не нужно — вся необходимая информация у нас уже есть. В остальных случаях потребуется справка о доходах за последние три полных календарных месяца, ее нужно запросить в бухгалтерии по месту работы.
Оформить кредит на покупку или строительство жилья можно в любом офисе Белагропромбанка. Там можно обсудить условия, задать вопросы и подать заявку. В Минске, по адресу ул. Романовская Слобода, 8 для этого также работает
Для кредита на покупку жилья доступна подача заявки через
Максимальный срок рассмотрения заявки — до 7 рабочих дней. На практике всё работает гораздо быстрее. Так, при обращении через Ипотечный центр Белагропромбанка в Минске срок рассмотрения сокращается:
При рассмотрении заявки на кредит на покупку или строительство жилья банк оценивает чистый доход заявителя. Платежеспособность человека рассчитывается на основе его доходов (заработная плата, дивиденды, дополнительный доход, например, полученный от сдачи квартиры в аренду) и доходов поручителей за вычетом обязательных расходов (коммунальных платежей, алиментов, действующих кредитов и рассрочек). В распоряжении клиента после всех платежей должно оставаться не менее бюджета прожиточного минимума — 491,09 BYN на одного человека. Разберем на примере: если вы зарабатываете 3 500 BYN, ваш ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 3008,91 BYN. Если же вдруг до нужной суммы зарплата «не дотягивает», есть решения:
— Можно включить доходы супруга/супруги и близких родственников в совокупный доход. Также стоит указать доходы от регулярных подработок. Мы анализируем регулярность и характер дополнительных доходов, если они постоянные и по ним есть отчисления в ФСЗН, такие доходы могут быть учтены при расчете платежеспособности. Оба решения позволяют увеличить доступную сумму кредита.
На каких условиях сейчас кредитуют в Белагропромбанке?
Белагропромбанк предлагает
Ставки по программам следующие:
В грейс-периоде ставка после оформления кредита остается без изменений. В последующем периоде она привязывается к ставке рефинансирования и может меняться. Есть вариант кредита с фиксированной ставкой на 30 лет — под 17,71% годовых.
В рамках кредита на покупку и строительство жилья у застройщиков сроком до 30 лет основной долг и проценты уплачиваются равными платежами. Длительный срок уменьшает объем ежемесячных платежей, одновременно с этим расширяя ваши возможности — можно, например, позволить себе трехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной.
Банк предусматривает возможность отсрочки платежей до 18 месяцев для новостроек и строительства, до 6 месяцев для вторичного жилья. Это сделано специально для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на клиентов. Благодаря условиям новоселы могут потратить деньги на ремонт и переезд, оставив нужную сумму и на повседневные расходы.
Кстати, с 15 января 2026 года договоры поручительства и договоры залога оформляют без комиссии, что тоже экономит деньги заявителей.
Регулярные визиты в ломбард могут снизить ваши шансы на одобрение кредита
Поговорим о том, что влияет на вероятность отказа. В банке сразу предупреждают: при рассмотрении заявки учитывают все ваши обязательства.
— Еще до обращения в банк нужно оплатить штрафы, погасить задолженности по услугам связи. На итоговое решение банка отрицательно повлияют регулярные визиты в ломбард, наличие большого количества непогашенных рассрочек. Факт игровой зависимости тоже сработает не в пользу заявителя, — перечисляют специалисты.
Ваши шансы уменьшат просроченные обязательства и негативные записи в кредитной истории. Большие платежи по полученным ранее кредитам не станут причиной отказа, если ваша платежеспособность будет признана достаточной, а вы — кредитоспособным. Правда, они могут повлиять на сумму кредита в целом. В ряде случаев банк предлагает клиенту уменьшить запрашиваемую сумму, увеличить сроки кредитования или изменить состав поручителей.
При этом обязательства по алиментам и наличие детей не будут рассматриваться как факторы, снижающие вашу платежеспособность. В фокусе внимания банка — общий баланс доходов и расходов семьи.
— Хорошо, если у вас уже есть успешно и своевременно погашенные кредиты. Это важный фактор при оценке вашей надежности.
Безусловно, заявки на кредит одобряют не всем. Но отказ — не повод опускать руки и откладывать мечту о своем жилье на потом. Всё зависит от причины отказа. Если ее можно устранить — например, заменить поручителя или снизить кредитную нагрузку, — после консультации со специалистом банка вы сможете снова подать заявку.
«Клиент может подать заявление на предоставление отсрочки по уплате кредита»
Бывают и другие сложности, уже в процессе выплаты по кредитным обязательствам. Например, потеря работы, длительный больничный. Специалисты Белагропромбанка акцентируют внимание на том, что каждый случай рассматривается индивидуально:
— Если вы понимаете, что произошел форс-мажор и вы не сможете в ближайшее время платить по графику, сразу же обратитесь в банк. Клиент может подать заявление на предоставление отсрочки по уплате кредита, приложив нужные документы и подтвердив свои слова. Конечно, речь идет о действительно сложных ситуациях, когда проблему нельзя решить самостоятельно.
Статистика говорит и о правильно принятых банком решениях по заявкам, и об ответственности белорусов в целом:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредит на жилье берут многие — но для каждого этот процесс по-своему серьезный и волнительный. Кто-то переживает за порядок в документах, кто-то припоминает все...
|
Архив (Новости Экономики)