Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили кредит на жилье? Рассказали представители банка

Укажите доходы от подработок и включите в совокупный доход зарплаты близких родственников — это может повысить шансы на одобрение

Задача банка — не просто выдать кредит, а обеспечить его комфортное обслуживание на протяжении всего срока. Именно поэтому каждого заявителя проверяют индивидуально и очень тщательно. Это позволяет подобрать оптимальную сумму, срок и ежемесячный платеж с учетом реальных финансовых возможностей, снижает риск просрочек, помогает клиенту сохранить финансовую устойчивость, даже если его жизненные обстоятельства меняются.

Точно так же ответственно к получению кредита на недвижимость стоит отнестись самому заявителю. Начнем с того, без чего точно не обойтись — с пакета документов. Что же нужно подготовить человеку, который подает заявку на кредит?

— Мы максимально упростили процесс подачи заявки на кредит на покупку или строительство жилья, — отмечают в Белагропромбанке. — Для оформления заявки требуется документ, удостоверяющий личность. Если заработная плата зачисляется на счет в ОАО «Белагропромбанк», подтверждать доход дополнительно не нужно — вся необходимая информация у нас уже есть. В остальных случаях потребуется справка о доходах за последние три полных календарных месяца, ее нужно запросить в бухгалтерии по месту работы.